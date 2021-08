State of Decay 2: Homecoming-Update bringt Karte des ersten Teils zurück

Autor:, in / State of Decay 2

State of Decay 2 erhält ein umfangreiches Homecoming-Update und bringt dabei Trumbull Valley aus Teil 1 zurück.

Die Originalkarte des ersten State of Decay-Spiels wird mit dem Homecoming-Update zur State of Decay 2: Juggernaut Edition hinzugefügt. Die Karte des ersten Teils wurde dabei vollständig überarbeitetet und angepasst. Neue Charaktere, neue Handlungsstränge, sechs neue Basen sowie einzigartige Waffen und Outfits sind ebenfalls dabei.

Die spielbare Open-World-Karte von State of Decay 1 erscheint am Mittwoch, dem 1. September, mit dem Homecoming-Update für State of Decay 2.

Aber es kommt noch besser, denn das Homecoming-Update ist für alle Besitzer der State of Decay 2: Juggernaut Edition kostenlos und zusätzlich im Xbox Game Pass enthalten.