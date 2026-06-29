State of Decay 3: 100 Minuten Gameplay zeigt Aufbau der ersten Community

State of Decay 3 zeigt in einem ausführlichen Gameplay den Einstieg, den Basisbau und das Überlebenssystem.

Umfangreiche Einblicke in State of Decay 3 gibt es in einem neuen Video des YouTubers Brian Menard, der den Spielstart und den Aufbau einer neuen Überlebensgemeinschaft in den Mittelpunkt stellt. Das gezeigte Material ist 100 Minuten lang und zeigt, wie die verschiedenen Spielsysteme bereits in den ersten Stunden ineinandergreifen.

Im Mittelpunkt steht der Aufbau einer neuen Community von Grund auf. Zu sehen sind unter anderem die Auswahl der ersten Basis-Einrichtungen, die Verwaltung der Überlebenden, das Sammeln von Ressourcen sowie das Herstellen von Ausrüstung. Darüber hinaus werden Verbesserungen an der Basis und Entscheidungen gezeigt, die den weiteren Verlauf der Gemeinschaft beeinflussen.

Das Gameplay des sich bisher noch in Entwicklung befindlichen Spiels von Undead Labs präsentiert Spielmechaniken in ihrem natürlichen Ablauf. Dadurch entsteht ein deutlich umfassenderes Bild davon, wie sich die Anfangsphase von State of Decay 3 spielt.

Neben dem Basisausbau werden auch das Fertigkeitensystem, das Crafting, das Ressourcenmanagement und der Fortschritt der Community näher vorgestellt. Alle diese Systeme bilden die Grundlage für das langfristige Überleben in der von Zombies überrannten Spielwelt.

Das veröffentlichte Gameplay gehört damit zu den bislang ausführlichsten Einblicken in State of Decay 3 und vermittelt einen guten Eindruck davon, wie eine neue Überlebensgemeinschaft entsteht und sich Schritt für Schritt weiterentwickelt.