State of Decay 3: 100 Minuten Gameplay zeigt Aufbau der ersten Community

Umfangreiche Einblicke in State of Decay 3 gibt es in einem neuen Video des YouTubers Brian Menard, der den Spielstart und den Aufbau einer neuen Überlebensgemeinschaft in den Mittelpunkt stellt. Das gezeigte Material ist 100 Minuten lang und zeigt, wie die verschiedenen Spielsysteme bereits in den ersten Stunden ineinandergreifen.
Im Mittelpunkt steht der Aufbau einer neuen Community von Grund auf. Zu sehen sind unter anderem die Auswahl der ersten Basis-Einrichtungen, die Verwaltung der Überlebenden, das Sammeln von Ressourcen sowie das Herstellen von Ausrüstung. Darüber hinaus werden Verbesserungen an der Basis und Entscheidungen gezeigt, die den weiteren Verlauf der Gemeinschaft beeinflussen.
Das Gameplay des sich bisher noch in Entwicklung befindlichen Spiels von Undead Labs präsentiert Spielmechaniken in ihrem natürlichen Ablauf. Dadurch entsteht ein deutlich umfassenderes Bild davon, wie sich die Anfangsphase von State of Decay 3 spielt.
Neben dem Basisausbau werden auch das Fertigkeitensystem, das Crafting, das Ressourcenmanagement und der Fortschritt der Community näher vorgestellt. Alle diese Systeme bilden die Grundlage für das langfristige Überleben in der von Zombies überrannten Spielwelt.
Das veröffentlichte Gameplay gehört damit zu den bislang ausführlichsten Einblicken in State of Decay 3 und vermittelt einen guten Eindruck davon, wie eine neue Überlebensgemeinschaft entsteht und sich Schritt für Schritt weiterentwickelt.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hab ich mir schon angeschaut gefällt mir hab 1und 2 gespielt und das gerne.
Wenn die so viel Gameplay zeigen dann könnten sie es auch gleich im Early Access veröffentlichen. Ich kann mir das nämlich nicht angucken da es zu viel vom Spiel zeigt und ich das lieber selber erleben will. 😅
Hab es mal kurz durchgespult, sieht eigentlich ganz gut aus, bin schon auf die Vollversion nächstes Jahr gespannt.
können die gleich Beta Online Modus raushauen 😀
Sieht gut aus
Wunderbares Gameplay selbst in der early Alpha schon. Das wird wieder ein Hit! 😎
Joa hab ich mir gestern auch schon angeschaut… Weiss aber nicht ob ich an dem game noch interesse habe. Einerseits sieht es ganz gut aus. Andererseits wirkt es irgendwie langweilig. Zu wenig Fortschritt zu Teil 2. Vor allem für die lange Entwicklungszeit. Bestimmt ein ganz netter gamepass Titel für zwischendurch aber irgendwie so richtig gehyped bin ich da nicht drauf.
Sieht schon ganz gut aus, aber bin froh das es im GP ist.
Guck ich mir nicht an. Ist mir zuviel Gameplay. Sehr komischer Trend gerade