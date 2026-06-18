State of Decay 3: 72 Minuten Gameplay aus früher Alpha-Version veröffentlicht

Ein umfangreiches Gameplay-Video gewährt erstmals einen detaillierten Blick auf die Anfangsphase von State of Decay 3.

Ein neues Gameplay-Video zu State of Decay 3 liefert einen ungewöhnlich ausführlichen Einblick in die aktuelle Entwicklung des Zombie-Survival-Spiels.

Der YouTuber Brian Menard hat insgesamt 72 Minuten Gameplay aus einer frühen Alpha-Version veröffentlicht. Dabei handelt es sich nicht um zusammengeschnittene Szenen oder eine Entwickler-Präsentation, sondern um eine durchgehende Spielsitzung vom Beginn des Spiels an.

Zu sehen sind unter anderem die ersten Schritte nach dem Start, der Aufbau der ersten Basis, Erkundungstouren durch die Spielwelt sowie das Sammeln wichtiger Ressourcen. Darüber hinaus werden verschiedene Begegnungen mit Zombies und sogenannten Freaks gezeigt.

Das Material umfasst außerdem Fahrzeugnutzung, Ressourcenmanagement, die Bekämpfung von Infestationen und mehrere Angriffe auf Plague Nests. Zusätzlich sind verschiedene Schauplätze zu sehen, die bislang nicht in offiziellen Trailern vorgestellt wurden.

Wichtig ist: Die Aufnahmen stammen aus einer frühen Alpha-Version. Zahlreiche Systeme, Animationen, Features und Gameplay-Elemente befinden sich weiterhin in Entwicklung. Entsprechend können Fehler, Platzhaltergrafiken, unfertige Mechaniken oder technische Probleme auftreten, die bis zur Veröffentlichung noch verändert oder vollständig überarbeitet werden.

Trotz des unfertigen Zustands bietet das Video einen der bislang umfangreichsten Einblicke in State of Decay 3 und zeigt erstmals größere Teile der Anfangsphase des Spiels in zusammenhängender Form.