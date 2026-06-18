State of Decay 3: 72 Minuten Gameplay aus früher Alpha-Version veröffentlicht

Ein neues Gameplay-Video zu State of Decay 3 liefert einen ungewöhnlich ausführlichen Einblick in die aktuelle Entwicklung des Zombie-Survival-Spiels.
Der YouTuber Brian Menard hat insgesamt 72 Minuten Gameplay aus einer frühen Alpha-Version veröffentlicht. Dabei handelt es sich nicht um zusammengeschnittene Szenen oder eine Entwickler-Präsentation, sondern um eine durchgehende Spielsitzung vom Beginn des Spiels an.
Zu sehen sind unter anderem die ersten Schritte nach dem Start, der Aufbau der ersten Basis, Erkundungstouren durch die Spielwelt sowie das Sammeln wichtiger Ressourcen. Darüber hinaus werden verschiedene Begegnungen mit Zombies und sogenannten Freaks gezeigt.
Das Material umfasst außerdem Fahrzeugnutzung, Ressourcenmanagement, die Bekämpfung von Infestationen und mehrere Angriffe auf Plague Nests. Zusätzlich sind verschiedene Schauplätze zu sehen, die bislang nicht in offiziellen Trailern vorgestellt wurden.
Wichtig ist: Die Aufnahmen stammen aus einer frühen Alpha-Version. Zahlreiche Systeme, Animationen, Features und Gameplay-Elemente befinden sich weiterhin in Entwicklung. Entsprechend können Fehler, Platzhaltergrafiken, unfertige Mechaniken oder technische Probleme auftreten, die bis zur Veröffentlichung noch verändert oder vollständig überarbeitet werden.
Trotz des unfertigen Zustands bietet das Video einen der bislang umfangreichsten Einblicke in State of Decay 3 und zeigt erstmals größere Teile der Anfangsphase des Spiels in zusammenhängender Form.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bei der XBOX gibt es nur noch top Games freue mich darauf 😀
Es gibt Hits und es gibt Fails.
Auf Handy sieht’s schon mal sehr gut aus. Muss da heute Abend mit TV mal reinschauen 😅
Weil es ja ein aktuelles Thema ist:
Angekündigt 2020… also wird die Entwicklung schon vorher gestartet sein.
Also auch hier wieder ein Spiel was Richtung 8 Jahre geht….
Hier sind auch mindestens 100 Entwickler am Board….
Hab 2 Quellen gefunden die von ca 130 sprechen…
Da sind wir dann auch mal ganz schnell bei über 200 Millionen wenn man marketing noch dazu einberechnet…
Das ist für ein Spiel dieser ART viel zu viel…
und man muss halt ehrlich sagen, dieses Budget sieht man in dem hier gezeigten überhaupt nicht.
Ich bin mir fast sicher das dieses Studio von der „Ausgliederung“ betroffen sein wird, viel zu lange Entwicklung, deutlich zu teuer, ich sehe leider nix besonderes, sondern etwas gutes solides im Video.
Seh ich genauso.
Ich frage mich wirklich warum man jetzt 72 Minuten Gameplay veröffentlicht 🤔 ?!
Kann es sein das man auch hier einen Käufer zu finden hofft ?
Mal ehrlich fast 10 Jahre Entwicklung, das Spiel sieht grafisch OK/Gut aus, es erinnert mich aber stark an ähnliche Zombie Games, das ist deutlich zu lang und zu teuer, Capcom haut jedes Jahr mehrere Banger raus.
Jetzt wo du Capcom erwähnst, ich denke genau das ist auch einer der Auslöser für das aktuelle.
Resident Evil Requiem war 6 Jahre in Entwicklung und soll „nur“ 150 Millionen gekostet haben …
und die haben KI nur als Unterstützung eingesetzt das darf man nicht vergessen…
Capcom hat ja ausdrücklich erklärt, dass keine KI-generierten Assets in ihre Spiele eingebaut werden.
Das großartige PRAGMATA hat nur ca. 80 Millionen US-Dollar gekostet. Die Japaner wirtschaften aber auch ganz anders. Paradebeispiel: Godzilla Minus One. Was für ein großartiger Godzilla Film. Budget ca. 15 Millionen US-Dollar, Box Office knapp 115 Millionen US-Dollar. Und dazu der erste Godzilla Film der einen Oscar gewonnen hat für die Special Effects. Der hat einen Bruchteil der amerikanischen Produktionen gekostet und hat verhältnismäßig, wenn man das Budget zugrunde legt, auch mehr eingespielt.
Würde mich echt interessieren woher diese krassen Unterschiede kommen🤔
Effizientes Arbeiten ganz einfach.
Ja wieder die Go Woke go Broke Thematik.
Aber ist ist nun mal ein Fakt das eine Mitarbeiter/in mit so eine Agenda eine ganze Firma killen kann und da spreche ich aus persönlicher Erfahrung…
Das gibt es in Asien nicht…
Da steht ganz ganz oben das Produkt und die Zielgruppe
und nicht irgendeine Agenda, die der Zielgruppe den Mittelfinger zeigt…
Allein dieses eine Kostet der Wirtschaft Billionen…