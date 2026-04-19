State of Decay 3: Alpha Playtest-Termine enthüllt – Anmeldung weiterhin möglich

14 Autor: , in News / State of Decay 3
Übersicht

State of Decay 3 bereitet umfangreichen Playtest vor und erreicht über 100.000 Mitglieder im technischen Alpha-Discord.

Ein großer Playtest zu State of Decay 3 steht bevor und hat bereits im Vorfeld für großes Interesse gesorgt: Der technische Alpha-Discord-Server zählt inzwischen weit über 100.000 Mitglieder.

Der Ablauf des ersten Playtests ist bereits festgelegt. Vom 4. bis 10. Mai erfolgt die Überprüfung der Kandidaten sowie die Auswahl der Teilnehmer.

In der darauffolgenden Woche, vom 11. bis 17. Mai, werden die Einladungen an ausgewählte Spieler versendet.

Mit der hohen Anzahl an Mitgliedern im Discord-Server zeigt sich das große Interesse an State of Decay 3 bereits deutlich vor dem eigentlichen Teststart. Die Teilnahme am Playtest erfolgt über eine vorherige Anmeldung.

Interessierte Spieler können sich hier registrieren.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu State of Decay 3

14 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Robilein 1247870 XP Xboxdynasty Legend Platin | 19.04.2026 - 18:12 Uhr

    Bin ich sehr auf die Reaktionen gespannt. Zum anmelden braucht man leider Discord.

    0
  2. NXG 0neShot 67070 XP Romper Domper Stomper | 19.04.2026 - 18:19 Uhr

    Bereits registriert. Eins meiner meisterwarteten Spiele für die Series 👍🏼 Ich hoffe es wird ein Brecher!

    0
  4. Mr Poppell 114020 XP Scorpio King Rang 2 | 19.04.2026 - 18:32 Uhr

    Ich hatte mich „beworben“ gestern kam ne Mail das ich noch einen Fragebogen ausfüllen soll und damit aber nicht garantiert ist das ich dabei bin. Naja mal gucken vielleicht klappt es ja 😅

    0

Hinterlasse eine Antwort