State of Decay 3: Alpha Playtest-Termine enthüllt – Anmeldung weiterhin möglich

State of Decay 3 bereitet umfangreichen Playtest vor und erreicht über 100.000 Mitglieder im technischen Alpha-Discord.

Ein großer Playtest zu State of Decay 3 steht bevor und hat bereits im Vorfeld für großes Interesse gesorgt: Der technische Alpha-Discord-Server zählt inzwischen weit über 100.000 Mitglieder.

Der Ablauf des ersten Playtests ist bereits festgelegt. Vom 4. bis 10. Mai erfolgt die Überprüfung der Kandidaten sowie die Auswahl der Teilnehmer.

In der darauffolgenden Woche, vom 11. bis 17. Mai, werden die Einladungen an ausgewählte Spieler versendet.

Mit der hohen Anzahl an Mitgliedern im Discord-Server zeigt sich das große Interesse an State of Decay 3 bereits deutlich vor dem eigentlichen Teststart. Die Teilnahme am Playtest erfolgt über eine vorherige Anmeldung.

Interessierte Spieler können sich hier registrieren.