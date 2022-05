State of Decay 3: Animation Director Ryan Duffin bei Undead Labs

Autor:, in / State of Decay 3

State of Decay 3 hat hochrangige Unterstützung bekommen, denn Ryan Duffin übernimmt die Rolle des Animation Director bei Undead Labs.

Ryan Duffin, Animation Director bei Undead Labs, übernimmt seine Rolle bei State of Decay 3. Dies hat er offiziell via Twitter verkündet. Ryan arbeitete zuvor bei The Initiative, BioWare, DICE, Remedy, Guerrilla, Treyarch und weiteren namhaften Studios.

Ryan sagte: „Nach einer langen, nicht wirklich erholsamen, aber sehr produktiven Pause freue ich mich, meine zweite Woche als Animation Director bei Undead Labs zu beginnen! Ich wohne in Long Beach, Kalifornien, und arbeite aus der Ferne. Tut mir leid, Seattle! Aber dieses Team hat mich bereits daran erinnert, dass ich aus dem PNW komme. Ich arbeite an State of Decay 3, und ich bin wirklich gespannt auf die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben.“