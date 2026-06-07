State of Decay 3: Beeindruckendes Gameplay beim Xbox Games Showcase enthüllt

State of Decay 3 zeigt endlich Gameplay und den Kampf gegen die Blutseuche.

Nach langer Wartezeit hat Microsoft beim Xbox Games Showcase 2026 erstmals umfangreiches Gameplay zu State of Decay 3 präsentiert.

Der neue Trailer zeigt die postapokalyptische Welt mehrere Jahre nach dem Ausbruch der Zombie-Seuche. Die Menschheit steht weiterhin am Rand des Untergangs, während die gefährliche Blutseuche immer neue Opfer fordert und ganze Regionen verwüstet.

Im Mittelpunkt des Spiels steht erneut der Aufbau einer Gemeinschaft von Überlebenden. Spieler errichten und erweitern Siedlungen, sichern Ressourcen und kämpfen gemeinsam gegen die ständig wachsende Bedrohung durch die Untoten.

Das gezeigte Gameplay verdeutlicht zudem den Open-World-Ansatz des Spiels. Neben Erkundung und Ressourcenmanagement sollen Spieler aktiv verlorene Gebiete zurückerobern und sichere Zufluchtsorte für ihre Gemeinschaft schaffen.

Auch der Koop-Aspekt bleibt ein wichtiger Bestandteil. Zusammen mit Freunden können Siedlungen aufgebaut, Missionen bewältigt und Zombie-Horden bekämpft werden. Damit setzt Entwickler Undead Labs auf die bekannten Stärken der Reihe, erweitert diese aber um eine deutlich größere und detailliertere Spielwelt.

Einen konkreten Veröffentlichungstermin nannte Microsoft während der Präsentation noch nicht. Bestätigt wurde jedoch, dass State of Decay 3 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen wird. Darüber hinaus unterstützt der Titel Xbox Play Anywhere und wird direkt zum Start im Xbox Game Pass verfügbar sein.

Mit dem ersten Gameplay-Reveal hat Microsoft nun endlich einen ausführlicheren Blick auf eines der am längsten erwarteten Xbox-Projekte der vergangenen Jahre gewährt.