State of Decay 3: Bericht schürt Sorgen um eine mögliche Studioschließung

Ein weiterer Bericht stützt die Spekulationen über die Zukunft von Undead Labs und State of Decay 3.

Die Spekulationen um die Zukunft von State of Decay 3 erhalten neue Nahrung, nachdem sich Windows-Central-Redakteur Jez Corden zu den Berichten über Undead Labs geäußert hat. Demnach decken sich die Informationen von GamesBeat mit Hinweisen, die Corden nach eigenen Angaben aus unabhängigen Quellen erhalten hat.

Laut Corden gehört Undead Labs zu den Xbox-Studios, für die Microsoft derzeit mögliche Käufer sucht. Sollte sich keine Lösung finden, könnte dem Bericht zufolge nicht nur das Studio betroffen sein, sondern auch State of Decay 3 vor dem Aus stehen. Eine offizielle Bestätigung hierfür gibt es bislang jedoch nicht.

Besonders bemerkenswert ist Cordens Einschätzung zum Entwicklungsstand des Spiels. Seinen Informationen zufolge sei State of Decay 3 bereits weit fortgeschritten. Das Spiel habe mehrere Trailer erhalten, eine umfangreiche Alpha-Phase mit tausenden Anmeldungen durchlaufen und befinde sich offenbar kurz vor der Fertigstellung.

Sollte ein Projekt in diesem Entwicklungsstadium tatsächlich eingestellt werden, wäre dies aus seiner Sicht ein schwer nachvollziehbarer Schritt.

Bislang hat Microsoft keine Stellungnahme zu den Berichten abgegeben. Sämtliche Informationen basieren auf Aussagen von GamesBeat und Windows Central sowie deren jeweiligen Quellen und sollten daher bis zu einer offiziellen Bestätigung als Gerücht betrachtet werden.