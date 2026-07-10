State of Decay 3: Diese neuen Mechaniken und Features sind erstmals zu sehen

State of Decay 3 zeigt erstmals umfangreiches Gameplay aus der frühen Entwicklung.

State of Decay 3 zeigt sich in einem umfangreichen frühen Gameplay-Video, das erstmals Einblicke in Basisbau, Charakterentwicklung und neue Spielmechaniken liefert.

Das gezeigte Material stammt aus einer frühen Alpha-Version und zeigt unter anderem den Verlauf vom Spielstart bis in spätere Spielphasen.

Das Video gibt einen Einblick in verschiedene Systeme des Zombie-Survival-Spiels. Zu sehen sind unter anderem der Ausbau der eigenen Basis, die Entwicklung von Charakteren sowie neue Mechaniken rund um den sogenannten Plague War.

Zusätzlich werden bislang nicht gezeigte Gameplay-Elemente präsentiert, die einen Eindruck davon vermitteln, wie Undead Labs die bekannte Formel der Reihe erweitern möchte.

Hinweis zum gezeigten Alpha-Material

Bei den gezeigten Szenen handelt es sich um frühes Alpha-Gameplay. Laut den Angaben zum Video können sich viele Inhalte bis zur Veröffentlichung noch verändern. Die Benutzeroberfläche ist derzeit vorläufig, außerdem sind Fehler, unfertige Elemente und Entwicklungsstände sichtbar, die nicht zwingend die finale Version des Spiels widerspiegeln.

Das Gameplay wurde mit Erlaubnis von Undead Labs veröffentlicht und bietet damit einen frühen Blick auf die Entwicklung von State of Decay 3.