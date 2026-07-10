State of Decay 3: Diese neuen Mechaniken und Features sind erstmals zu sehen

State of Decay 3 zeigt sich in einem umfangreichen frühen Gameplay-Video, das erstmals Einblicke in Basisbau, Charakterentwicklung und neue Spielmechaniken liefert.
Das gezeigte Material stammt aus einer frühen Alpha-Version und zeigt unter anderem den Verlauf vom Spielstart bis in spätere Spielphasen.
Das Video gibt einen Einblick in verschiedene Systeme des Zombie-Survival-Spiels. Zu sehen sind unter anderem der Ausbau der eigenen Basis, die Entwicklung von Charakteren sowie neue Mechaniken rund um den sogenannten Plague War.
Zusätzlich werden bislang nicht gezeigte Gameplay-Elemente präsentiert, die einen Eindruck davon vermitteln, wie Undead Labs die bekannte Formel der Reihe erweitern möchte.
Hinweis zum gezeigten Alpha-Material
Bei den gezeigten Szenen handelt es sich um frühes Alpha-Gameplay. Laut den Angaben zum Video können sich viele Inhalte bis zur Veröffentlichung noch verändern. Die Benutzeroberfläche ist derzeit vorläufig, außerdem sind Fehler, unfertige Elemente und Entwicklungsstände sichtbar, die nicht zwingend die finale Version des Spiels widerspiegeln.
Das Gameplay wurde mit Erlaubnis von Undead Labs veröffentlicht und bietet damit einen frühen Blick auf die Entwicklung von State of Decay 3.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Für ne Apha sieht das gezeigte aber auch sehr gut aus.
Warum MS das spiel abgestoßen hat 😥
Vermutlich zu teuer in der Entwicklung und jetzt möchte man lieber durch das gezeigte Material einen Verkaufer anlocken und noch vor Release gut abstossen.
Wenigstens kommt das Spiel und wird nicht vorzeitig eingestellt, bis nächstes Jahr kann da noch einiges passieren gameplaytechnisch.
Butter bei die Fische….
Das schaut doch nicht wirklich nach Current Gen aus….
Dazu Zombies die mittlerweile ausgelutscht sind und hier die Gefahr besteht unter zu gehen… Walking Dead hat halt übertrieben und die Sache mit den Zombies erstmal gesättigt.
Das Studio hat ihren Sitz mit im teuersten Gebiet der USA und zwar in Seattle, Washington
Über 100 Mitarbeiter…
Seit 2018 in Entwicklung….
also 8 x 100 x 250.000…
200 Millionen $ …
Kein wundern das Microsoft sich hier trennt….
@Hey Iceman
Für ne Early Alpha sieht es doch ganz ordentlich aus. Ob es in Relation zur Entwicklungszeit immer noch ordentlich aussieht, möge bitte jeder selbst beurteilen.