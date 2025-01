State of Decay 3: Eher ein Kandidat für das Spieljahr 2026 – Gerücht

Autor:, in / State of Decay 3

Laut aktuellen Gerüchten wird State of Decay 3 voraussichtlich erst 2026 erscheinen. Ursprünglich soll eine Veröffentlichung für 2025 geplant gewesen sein, doch interne Quellen deuten auf eine Verschiebung hin.

Das behauptet jedenfalls der Journalist Jez Corden von WindowsCentral, der in der neuen Episode des Xbox Two Podcasts äußerte, dass State of Decay 3 zwar ursprünglich für 2025 geplant gewesen sei, das Spiel nun aber in das Jahr 2026 gerutscht sein könnte. (Könnte! Es kann alles, aber auch nichts sein. Eine typische Aussage für „Insider-Informationen“, die ihr bitte mit einer gewissen Skepsis genießt.)

Grund für eine mögliche Verschiebung ist anscheinend das Luxusproblem von Microsoft, dass sich derzeit sehr viele Spiele bei den Xbox Game Studios für das Kalenderjahr 2025 in der Entwicklung befinden. Einige Titel scheinen hierbei bessere Fortschritte zu machen als andere, und State of Decay 3 benötigt wohl noch etwas mehr Feinschliff als gedacht. Um State of Decay 3 zu einem beeindruckenden Spielerlebnis reifen zu lassen, könnte Microsoft dem Entwickler-Team von Undead Labs mehr Zeit zusprechen und das Spiel somit auf das kommende Spieljahr verschieben, sollten die Gerüchte denn wirklich stimmen.