State of Decay 3: Entwicklung kommt gut voran

Autor:, in / State of Decay 3

Laut einem Insider sollen die Arbeiten an State of Decay 3 sehr gut voranschreiten.

Mit State of Decay 3 kündigte Microsoft im Rahmen des hauseigenen Xbox Games Showcase 2020 den Nachfolger der populären Zombie-Survival-Reihe an. Während es die vergangenen Jahre recht still um das Projekt von Entwickler Undead Labs wurde, gibt ein Leaker nun ein Update zum aktuellen Stand der Entwicklung.

Demnach erklärte Insider Jez Corden im Rahmen des Xbox Two Podcasts, dass State of Decay 3 sehr, sehr gut laufen und aussehen würde. Die Arbeiten an dem Spiel gehen seines Wissens nach gut voran.

Eine offizielle Aussage seitens Microsoft oder Undead Labs zum Spiel gibt es aktuell nicht. Grub deutete aber vor kurzen an, dass uns auf dem kommenden Xbox Showcase im Juni neue Informationen zum Survival-Titel erwarten könnten.

Zuletzt gab Microsofts Phil Spencer seine Begeisterung für State of Decay 3 zum Ausdruck und betonte die Fortschritte, die das Team und das Spiel machten. Aktuell arbeitet neben Undead Labs ebenfalls Gears of War-Entwickler The Coalition am Spiel. Die Unreal Engine 5 soll hier zum Einsatz kommen.

Weiterhin stürzen Fans sich auf Aussagen von Xbox Studio Chef Matt Booty. Im Rahmen der E3 2018 erklärte dieser, dass Undead Labs ursprünglich ein Zombie-MMO erstellen wollte. Man habe dann aber der Singleplayer-Erfahrung den Vorzug gegeben. Ob State of Decay 3 also, wie damals berichtet, mit größeren Multiplayer-Elementen ausgebaut wird, ist aktuell noch unklar.