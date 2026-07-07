State of Decay 3: Keine Verpflichtung für Game Pass-Veröffentlichung

Der neuen Eigentümer von Undead Labs ist nicht dazu verpflichtet, State of Decay 3 im Xbox Game Pass zu veröffentlichen.

Infolge der großen Umstrukturierung bei Xbox gehen Microsoft und State of Decay-Entwickler Undead Labs getrennte Wege. Und das obwohl mit State of Decay 3 der dritte Ableger der beliebten und fest mit Xbox verbundenen Zombie-Reihe erst kürzlich prominent ins Rampenlicht gerückt wurde.

Bereits bestätigt ist, dass das in Seattle ansässige Entwicklerstudio zukünftig unter einem neuen Eigentümer fortgeführt wird, der Berichten zufolge noch in diesem Sommer bekannt gegeben werden soll.

Auch die Entwicklung von State of Decay 3 ist nicht in Gefahr, da die Vereinbarung mit dem neuen Eigentümer die Finanzierung und spätere Veröffentlichung vorsieht. Andere Xbox-Bedingungen, darunter die Pflicht für eine Veröffentlichung im Xbox Game Pass, entfallen allerdings.