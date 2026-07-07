State of Decay 3: Keine Verpflichtung für Game Pass-Veröffentlichung

Infolge der großen Umstrukturierung bei Xbox gehen Microsoft und State of Decay-Entwickler Undead Labs getrennte Wege. Und das obwohl mit State of Decay 3 der dritte Ableger der beliebten und fest mit Xbox verbundenen Zombie-Reihe erst kürzlich prominent ins Rampenlicht gerückt wurde.
Bereits bestätigt ist, dass das in Seattle ansässige Entwicklerstudio zukünftig unter einem neuen Eigentümer fortgeführt wird, der Berichten zufolge noch in diesem Sommer bekannt gegeben werden soll.
Auch die Entwicklung von State of Decay 3 ist nicht in Gefahr, da die Vereinbarung mit dem neuen Eigentümer die Finanzierung und spätere Veröffentlichung vorsieht. Andere Xbox-Bedingungen, darunter die Pflicht für eine Veröffentlichung im Xbox Game Pass, entfallen allerdings.
31 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich glaube der Gamepass wird sukzessive zurückgefahren und irgendwann ganz dicht gemacht. So gern ich ihn habe – noch immer aktiver Ultimate Nutzer – Es rentiert sich einfach scheinbar nicht. 🫤
HAHAHA eines der größten Games womit Xbox seit Jahren geworben hat unter day 1 im Gamepass kommt jetzt vielleicht gar nicht mehr ??? Die neue CEO weiß halt wie man versprechen hält. Erst COD raus und nun Titel die angekündigt und beworben wurden. Klasse Xbox.
Wäre doch gut, sollte nicht verramscht werden 😉