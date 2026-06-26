State of Decay 3: Preview verrät größere Karte, Shared World und neue Koop-Features

Neue Vorschau gewährt einen umfangreichen Blick auf die Spielwelt und Koop-Systeme von State of Decay 3.

Aus einer aktuellen Vorschau zu State of Decay 3 sind zahlreiche neue Details zur Spielwelt, zum Koop-Modus und zum Community-System des Zombie-Survival-Spiels hervorgegangen.

Besonders im Fokus steht die neue Koop-Struktur. Statt der Einschränkungen des Vorgängers soll die Spielwelt als gemeinsamer, persistenter Spielstand funktionieren. Bis zu vier Spieler können gemeinsam überleben, Basen verwalten und Fortschritte erzielen, ohne durch ein klassisches Host-System oder Entfernungsbegrenzungen eingeschränkt zu werden.

Spieler sollen sich frei über die Karte bewegen und gleichzeitig unterschiedliche Aufgaben übernehmen können. Während ein Teammitglied Ressourcen sammelt, können andere Spieler Infestationen bekämpfen oder neue Gebiete erkunden. Dank eines nahtlosen Drop-in- und Drop-out-Systems bleibt die Welt auch dann aktiv, wenn einzelne Spieler die Sitzung verlassen.

Darüber hinaus wird asynchrones Spielen unterstützt. Freunde können sich ein- und ausloggen, während die gemeinsame Community weiterhin Fortschritte macht. Damit rückt die langfristige Entwicklung der Überlebendengruppe stärker in den Mittelpunkt als in den bisherigen Serienteilen.

Auch die Spielwelt wächst deutlich. Den neuen Informationen zufolge soll die Karte ungefähr viermal größer ausfallen als die größte Karte aus State of Decay 2. Der Schwerpunkt liegt weiterhin auf Erkundung, Plünderungen, Ressourcenmanagement und langfristigem Überleben in einer von Zombies überrannten Umgebung.

Für den Aufbau der Gemeinschaft stehen bis zu drei Siedlungen zur Verfügung. Insgesamt können dabei bis zu 36 Überlebende verwaltet werden, aufgeteilt auf maximal zwölf Bewohner pro Siedlung. Verschiedene Rollen, Fähigkeiten und Spezialisierungen sollen die strategische Verwaltung der Community vertiefen.

Bei den Bedrohungen setzt State of Decay 3 auf dynamische Zombie-Aktivitäten. Blutseuche, Infestationen, Nester und Horden wurden laut Vorschau überarbeitet und sollen deutlich stärker auf die Aktionen der Spieler reagieren. Gleichzeitig bleiben Basenbau, Crafting, Ressourcenverwaltung und Charakterentwicklung zentrale Bestandteile des Gameplays.

State of Decay 3 erscheint 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC sowie direkt im Xbox Game Pass Ultimate.