State of Decay 3: Preview verrät größere Karte, Shared World und neue Koop-Features

Aus einer aktuellen Vorschau zu State of Decay 3 sind zahlreiche neue Details zur Spielwelt, zum Koop-Modus und zum Community-System des Zombie-Survival-Spiels hervorgegangen.
Besonders im Fokus steht die neue Koop-Struktur. Statt der Einschränkungen des Vorgängers soll die Spielwelt als gemeinsamer, persistenter Spielstand funktionieren. Bis zu vier Spieler können gemeinsam überleben, Basen verwalten und Fortschritte erzielen, ohne durch ein klassisches Host-System oder Entfernungsbegrenzungen eingeschränkt zu werden.
Spieler sollen sich frei über die Karte bewegen und gleichzeitig unterschiedliche Aufgaben übernehmen können. Während ein Teammitglied Ressourcen sammelt, können andere Spieler Infestationen bekämpfen oder neue Gebiete erkunden. Dank eines nahtlosen Drop-in- und Drop-out-Systems bleibt die Welt auch dann aktiv, wenn einzelne Spieler die Sitzung verlassen.
Darüber hinaus wird asynchrones Spielen unterstützt. Freunde können sich ein- und ausloggen, während die gemeinsame Community weiterhin Fortschritte macht. Damit rückt die langfristige Entwicklung der Überlebendengruppe stärker in den Mittelpunkt als in den bisherigen Serienteilen.
Auch die Spielwelt wächst deutlich. Den neuen Informationen zufolge soll die Karte ungefähr viermal größer ausfallen als die größte Karte aus State of Decay 2. Der Schwerpunkt liegt weiterhin auf Erkundung, Plünderungen, Ressourcenmanagement und langfristigem Überleben in einer von Zombies überrannten Umgebung.
Für den Aufbau der Gemeinschaft stehen bis zu drei Siedlungen zur Verfügung. Insgesamt können dabei bis zu 36 Überlebende verwaltet werden, aufgeteilt auf maximal zwölf Bewohner pro Siedlung. Verschiedene Rollen, Fähigkeiten und Spezialisierungen sollen die strategische Verwaltung der Community vertiefen.
Bei den Bedrohungen setzt State of Decay 3 auf dynamische Zombie-Aktivitäten. Blutseuche, Infestationen, Nester und Horden wurden laut Vorschau überarbeitet und sollen deutlich stärker auf die Aktionen der Spieler reagieren. Gleichzeitig bleiben Basenbau, Crafting, Ressourcenverwaltung und Charakterentwicklung zentrale Bestandteile des Gameplays.
State of Decay 3 erscheint 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC sowie direkt im Xbox Game Pass Ultimate.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wird hundert pro gespielt 👍
Größere Karte, also nur eine?
Beim zweiten Teil gab es ja von Anfang an mehrere. Ich hoffe, dass die eine Karte gut genug gestaltet ist, weil ich gerade beim zweiten Teil mochte, dass es unterschiedliche Orte gab. Das hat viel Abwechslung reingebracht.
Habe mich auch gefragt ob es jetzt nur eine Karte sein wird. Nach etwas Recherche scheint es auch tatsächlich so zu sein. Hoffentlich ist die eine Karte dann wenigstens abwechslungsreich mit einer guten Basis die halbwegs zentral liegt.
Der Wiederspielwert wurde dadurch massiv erhöht, dass man so viele verschiedene Maps hatte.
Ich finde auch heute noch die Map von GTA San Andreas am besten. Klar, die ist kleiner als die von GTA 5, aber die Abwechslung war einfach super.
Hoffe so sehr das es gut , ich bin gehypt
Hört sich sehr gut an. Das war immer ein Kritikpunkt. Man musste sich verabreden, wenn man einen Koop Spielstand hatte.
Hoffe an der Grafik und den hölzernen Animationen wird noch geschraubt. Ist leider wenig passiert, seit Teil 2.
ist ja meist so überall gewesen..
ich kenne Shared Worlds seit Grounded und ich liebe es..
kannst was anfangen.. und deinen Leuten sagen.. hey.. ich muss arbeiten.. ihr sammelt heute Material, damit wir dann ordentlich loslegen können..
ist halt einfach geil.. wenns mal nicht pennen kannst, zockst einfach und machst langweiliges Zeug was sonst nur Zeit frisst und hast dann was vorzuweisen 😉
Klingt schon super. Gibt es eigentlich auch eine richtige Storykampagne?
Ja, kann allein oder im Coop gespielt werden.
In den anderen Teilen gab es Story. Ohne ist es auch etwas unlogisch. Ich freue mich drauf.
Bisher ist es ja noch eine Alpha Version, mal abwarten wie es Ende des Jahres aussehen wird, kann sich noch einiges tun.
Sehr schön. Teil 2 hab ich auch solo gespielt 😁
Klingt alles sehr gut. Bin schon auf die finale grafische Präsentation gespannt.