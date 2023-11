State of Decay 3: Studio hat ein zweites unangekündigtes Spiel in Arbeit

Autor:, in / State of Decay 3

Undead Labs, die Schöpfer von State of Decay, arbeiten höchstwahrscheinlich an einem zweiten bisher unangekündigten Projekt.

Undead Labs arbeitet aktuell an zwei bisher unveröffentlichten Spielen, wie Daniel Floyd ehemaliger Senior Narrative Animator auf seinem LinkedIn-Profil bekannt gegeben hat. Das erste unveröffentlichte Spiel ist State of Decay 3, das mit viel Glück bei der The Game Awards Show präsentiert wird.

Zum zweiten, bisher unangekündigten Projekt liegen derzeit keine Informationen vor.