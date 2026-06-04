State of Decay 3: Survival-Spiel befindet sich auf AAA-Niveau sagt Insider

Neue Spekulationen rund um das Xbox Games Showcase rücken State of Decay 3 erneut in den Fokus.

Wenige Tage vor dem Xbox Games Showcase verdichten sich die Hinweise auf einen neuen Auftritt von State of Decay 3, einem der am längsten erwarteten Projekte der Xbox Game Studios.

Im Rahmen seiner Prognosen zum bevorstehenden Event hat Windows-Central-Insider Jez Corden erklärt, dass er fest mit einer Präsentation des Spiels rechnet. Als Begründung verweist er darauf, dass sich State of Decay 3 bereits in privaten Alpha-Tests befindet, an denen neben ausgewählten Community-Mitgliedern auch einige Content Creator teilnehmen sollen.

Nach Informationen, die Corden aus seinem Umfeld erhalten haben will, habe Undead Labs bei der Entwicklung große Fortschritte gemacht. Besonders bemerkenswert sei dabei, dass das Studio offenbar das hochwertige AAA-Gefühl erreicht habe, das viele Spieler beim Vorgänger State of Decay 2 vermisst hätten. Aus diesem Grund zählt State of Decay 3 laut Corden zu den Titeln, auf die er sich beim Showcase am meisten freut.

Offiziell hat Microsoft eine Präsentation des Zombie-Survival-Spiels bislang nicht bestätigt. Angesichts der laufenden Alpha-Tests und der langen Entwicklungszeit würde ein neuer Auftritt beim Xbox Games Showcase jedoch durchaus ins Bild passen.

Welche Xbox-Game-Studios-Titel letztlich gezeigt werden und welche Überraschungen Microsoft darüber hinaus vorbereitet hat, wird sich am Sonntagabend zeigen.