State of Decay 3: Undead Labs postet kryptische Botschaft

Autor:, in / State of Decay 3

Undead Labs hat ein kryptisches Bild und ein Video gepostet, das Hoffnung auf Neuigkeiten zu State of Decay 3 macht.

Das Xbox Games Showcase ist nur noch wenige Tage entfernt. Gamer stellen sich die Frage, welche Spiele der Xbox Game Studios und Drittanbieter beim Event gezeigt werden.

Nicht wenige machen sich Hoffnung, etwas Neues zu State of Decay 3 zu sehen. Der neuste Teil der Reihe wurde 2020 angekündigt, befindet sich also mindestens seit fast 5 Jahren in der Entwicklung.

Undead Labs hat jetzt auf Facebook ein kryptisches Bild (siehe Artikelbild) gepostet. Was die Nachricht zu bedeuten hat, haben wir leider nicht herausgefunden. Es schürt aber die Hoffnung, dass es bald Neuigkeiten zum Zombie-Survivalspiel geben könnte.

Neben dem Bild wurde wenig später auch der offiziellen Webseite von Undead Labs ein ebenso kryptisches Video gepostet, in dem die Worte „Wir sind untot“ und weitere Botschaften zu lesen sind, wenn man nach unten scrollt.

Könnt ihr die Botschaft entschlüsseln? Oder geht es vielleicht gar nichts um State of Decay 3?