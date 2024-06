State of Decay 3: Veröffentlichung im Jahr 2025 möglich

Autor:, in / State of Decay 3

Die Veröffentlichung von State of Decay 3 könnte Microsoft Gerüchten nach für 2025 anpeilen.

Das Überleben nach einer Zombie-Apokalypse machte uns Undead Labs beim Xbox Games Showcase vor einigen Wochen wieder schmackhaft. Der Entwickler zeigte dort einen neuen Trailer.

Wie so oft, war im Trailer von einem Release-Termin für Xbox Series X|S, PC und im Xbox Game Pass nichts zu lesen.

Man darf also nur spekulieren oder dem Journalist Jez Corden im Xbox Tewo-Podcast Glauben schenken. Der will gehört haben, dass Microsoft State of Decay 3 für einen Release im Jahr 2025 plant.