State of Decay 3: Verwendet Unreal Engine 5, Unterstützung durch neues Studio

Mit der State of Decay-Reihe ist Undead Labs bei Xbox-Spielern bestens bekannt. Derzeit arbeitet man am dritten Teil des Zombie-Survivalspiels für Xbox Series X|S und PC.

Viele Details zum Spiel selbst oder der Entwicklung gab es bisher nicht. Das LinkedIn-Profil von Animation Director Simon Sherr enthält aber zwei interessante Dinge.

Wie Klobrille entdeckte, ist Sherr in einem neuen Studio in Orlando, Florida für die Animationen und die verwendete Technologie verantwortlich, die in State of Decay 3 zum Einsatz kommt.

Und bei dieser Technologie handelt es sich um die Unreal Engine 5, der neusten Version der Spielengine von Epic Games.

Der erste Teil wurde noch mit der Cry Engine 3 umgesetzt. Beim Nachfolger setzte Undead Labs schon die Unreal Engine 4 ein, sodass das Team bereits gewonnenen Erfahrung in den dritten Teil mit einfließen lassen kann.

It looks like Undead Labs is building a new support studio in Orlando.

"Developing a new Microsoft studio under Undead Labs in Orlando, directing animation in UE5 for State of Decay 3 & fostering cross-studio animation technology initiatives across XGS."https://t.co/XRDBGx4jMX pic.twitter.com/KTGzPiV9wy

— Klobrille (@klobrille) January 2, 2022