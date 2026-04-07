State of Decay 3: War bei seiner Ankündigung nicht mehr als eine Idee

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State of Decay 3 war bei seiner Ankündigung nichtmehr als einfache Idee im Word-Dokument, die sich nun Schritt für Schritt zu einem echten Spiel entwickelt.

Nach Jahren der Stille erhält State of Decay 3 endlich ein bedeutendes Update, das die Entwicklung des Zombie-Survival-Titels spürbar vorantreibt. Entwickelt von Undead Labs, rückt das Spiel damit näher an seinen ersten großen Meilenstein.

Im kommenden Monat startet die erste geschlossene Alpha, die Fans einen frühen Einblick in die offene Spielwelt und das Survival-Gameplay gewährt. Damit beginnt erstmals eine Phase, in der das Projekt nicht nur intern, sondern auch für ausgewählte Spieler greifbar wird.

Die lange Entwicklungszeit hat ihre Gründe. Bereits vor Jahren wurde State of Decay 3 angekündigt, obwohl das Projekt zu diesem Zeitpunkt kaum mehr als eine Idee war. Laut Studioangaben bestand die frühe Version lediglich aus Konzepten und einem einfachen Dokument, während nur ein kleines Team an der Vision arbeitete.

Die damalige Enthüllung zeigte vor allem künstlerische Ideen und eine mögliche Richtung des Spiels. Einige dieser Ansätze haben sich im Laufe der Entwicklung gehalten, während andere bewusst verworfen wurden. So gehören etwa bestimmte Konzeptideen, die im ersten Trailer angedeutet wurden, inzwischen nicht mehr zum geplanten Inhalt.

Mit der kommenden Alpha erhalten Spieler nun erstmals konkrete Eindrücke vom aktuellen Stand der Entwicklung. Erste Ausschnitte aus dem Ankündigungsvideo deuten bereits an, dass sich das Spiel visuell und spielerisch deutlich weiterentwickelt hat und die Grundlagen des Survival-Erlebnisses weiter ausgearbeitet wurden.

Nach rund acht Jahren seit dem Vorgänger markiert dieser Schritt einen wichtigen Moment für das Franchise und zeigt, dass sich State of Decay 3 in die richtige Richtung bewegt.

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12 Kommentare Added

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  3. ShadowTerror90 72195 XP Tastenakrobat Level 1 | 07.04.2026 - 14:20 Uhr

    Nicht schlecht,warum kündigt man es dann an 🤷🏻‍♂️

    Der Trailer damals war echt nice,ich hoffe teil 3 wird wieder mehr wie Teil 1 und weniger wie 2.

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  5. AnCaptain4u 259615 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 07.04.2026 - 14:22 Uhr

    Ich habe mich damals sehr über die Ankündigung gefreut. Aber da konnte ich auch nicht ahnen, dass es noch so ewig dauern wird.
    Viele Teaser waren damals gefühlt eher dazu da, um den ein oder anderen dazu zu bewegen eine neue Series-Konsole zu kaufen.

    Freue mich dennoch auf Teil 3.
    Schade, dass es keine Zombie-Tiere geben wird. Die fehlten bisher stets auf den Maps und hätten die Immersion erhöht und das Game noch außergewöhnlicher gemacht, als es so schon ist und bisher war in seinem Genre.

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  8. RappScallion 33300 XP Bobby Car Schüler | 07.04.2026 - 15:14 Uhr

    Dafür fehlt mir die Idee für einen sinnvollen Kommentar. Aber ich freu mich trotzdem auf SoD3.

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