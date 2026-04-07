State of Decay 3: War bei seiner Ankündigung nicht mehr als eine Idee

State of Decay 3 war bei seiner Ankündigung nichtmehr als einfache Idee im Word-Dokument, die sich nun Schritt für Schritt zu einem echten Spiel entwickelt.

Nach Jahren der Stille erhält State of Decay 3 endlich ein bedeutendes Update, das die Entwicklung des Zombie-Survival-Titels spürbar vorantreibt. Entwickelt von Undead Labs, rückt das Spiel damit näher an seinen ersten großen Meilenstein.

Im kommenden Monat startet die erste geschlossene Alpha, die Fans einen frühen Einblick in die offene Spielwelt und das Survival-Gameplay gewährt. Damit beginnt erstmals eine Phase, in der das Projekt nicht nur intern, sondern auch für ausgewählte Spieler greifbar wird.

Die lange Entwicklungszeit hat ihre Gründe. Bereits vor Jahren wurde State of Decay 3 angekündigt, obwohl das Projekt zu diesem Zeitpunkt kaum mehr als eine Idee war. Laut Studioangaben bestand die frühe Version lediglich aus Konzepten und einem einfachen Dokument, während nur ein kleines Team an der Vision arbeitete.

Die damalige Enthüllung zeigte vor allem künstlerische Ideen und eine mögliche Richtung des Spiels. Einige dieser Ansätze haben sich im Laufe der Entwicklung gehalten, während andere bewusst verworfen wurden. So gehören etwa bestimmte Konzeptideen, die im ersten Trailer angedeutet wurden, inzwischen nicht mehr zum geplanten Inhalt.

Mit der kommenden Alpha erhalten Spieler nun erstmals konkrete Eindrücke vom aktuellen Stand der Entwicklung. Erste Ausschnitte aus dem Ankündigungsvideo deuten bereits an, dass sich das Spiel visuell und spielerisch deutlich weiterentwickelt hat und die Grundlagen des Survival-Erlebnisses weiter ausgearbeitet wurden.

Nach rund acht Jahren seit dem Vorgänger markiert dieser Schritt einen wichtigen Moment für das Franchise und zeigt, dass sich State of Decay 3 in die richtige Richtung bewegt.