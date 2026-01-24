State of Decay 3: Xbox‑Chef deutet großes Comeback an – Entwicklung macht riesige Fortschritte

In einem aktuellen Gespräch hat Craig Duncan, Leiter der Xbox Game Studios, überraschend offen über den Stand von State of Decay 3 gesprochen.
Seine Aussagen lassen erkennen, dass das Projekt in den vergangenen Monaten deutliche Fortschritte gemacht hat und sich spürbar weiterentwickelt. Mehrfach besuchte Duncan das verantwortliche Studio und verbrachte dort Zeit mit spielbaren Versionen, die er gemeinsam mit dem Team testete.
Seinen Schilderungen zufolge wächst das Spiel stetig zusammen. Die Entwicklung laufe stabil, und intern herrsche große Begeisterung über das Potenzial der Reihe. Die Art und Weise, wie Duncan über die Sessions mit dem Team spricht, vermittelt den Eindruck, dass State of Decay 3 inzwischen eine Form erreicht hat, die sich regelmäßig anspielen lässt und kontinuierlich erweitert wird.
Besonders interessant ist sein Ausblick auf die kommenden Monate. Duncan stellt in Aussicht, dass das Publikum im Laufe des Jahres deutlich mehr vom neuen Serienteil zu sehen bekommt. Die Formulierung wirkt bewusst offen, deutet aber klar darauf hin, dass Microsoft die Sichtbarkeit des Projekts erhöhen möchte und entsprechende Präsentationen vorbereitet.
Craig Duncan auf die Frage, ob wir dieses Jahr State of Decay 3 zu sehen bekommen: „Ich sage Folgendes: Ich habe dieses Studio in den letzten sechs bis acht Monaten mehrmals besucht. Ich habe mich mit dem Team zusammengesetzt und das Spiel mehrmals gespielt. Es entwickelt sich wirklich gut. Wir sind sehr begeistert von der Franchise und ihrem Potenzial. Ich werde also im kommenden Jahr sicherlich noch viel mehr davon sehen … Ist das eine gute Antwort auf Ihre Frage? [Lacht]“
Mit dieser Aussage rückt das lang erwartete Survivalspiel wieder stärker ins Gespräch. Die Entwicklung läuft seit einiger Zeit unter hoher Geheimhaltung, doch Duncans Einblick zeigt, dass das Team hinter dem Projekt intensiv an der nächsten Evolutionsstufe der Reihe arbeitet und sich auf ein Jahr voller neuer Eindrücke vorbereitet.
Ein Release ist aber wohl eher im Jahr 2027+ wahrscheinlicher.
Also ich freu mich drauf, auch wenn mich Teil 1 deutlich besser unterhalten hat als Teil 2.
Xbox Showcase im Sommer, freue mich drauf 🤗