State of Decay 3: Xbox‑Chef deutet großes Comeback an – Entwicklung macht riesige Fortschritte

In einem aktuellen Gespräch hat Craig Duncan, Leiter der Xbox Game Studios, überraschend offen über den Stand von State of Decay 3 gesprochen.

Seine Aussagen lassen erkennen, dass das Projekt in den vergangenen Monaten deutliche Fortschritte gemacht hat und sich spürbar weiterentwickelt. Mehrfach besuchte Duncan das verantwortliche Studio und verbrachte dort Zeit mit spielbaren Versionen, die er gemeinsam mit dem Team testete.

Seinen Schilderungen zufolge wächst das Spiel stetig zusammen. Die Entwicklung laufe stabil, und intern herrsche große Begeisterung über das Potenzial der Reihe. Die Art und Weise, wie Duncan über die Sessions mit dem Team spricht, vermittelt den Eindruck, dass State of Decay 3 inzwischen eine Form erreicht hat, die sich regelmäßig anspielen lässt und kontinuierlich erweitert wird.

Besonders interessant ist sein Ausblick auf die kommenden Monate. Duncan stellt in Aussicht, dass das Publikum im Laufe des Jahres deutlich mehr vom neuen Serienteil zu sehen bekommt. Die Formulierung wirkt bewusst offen, deutet aber klar darauf hin, dass Microsoft die Sichtbarkeit des Projekts erhöhen möchte und entsprechende Präsentationen vorbereitet.