State of Decay 3: Zombie-Pancakes und erstes Gameplay – SoD3 überrascht beim Player Council Weekend

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Image: Xbox Game Studios

Neue State of Decay 3 Einblicke aus Seattle: Player Council liefert Gameplay und Feedback.

In Seattle hat Undead Labs ein ausgewähltes Community-Event rund um State of Decay 3 veranstaltet, bei dem Mitglieder des sogenannten Player Council für ein Wochenende ins Studio eingeladen wurden.

Im Mittelpunkt standen dabei nicht nur persönliche Gespräche mit dem Entwicklerteam, sondern auch Gameplay-Sessions auf Basis eines Alpha-Builds.

Die Teilnehmer konnten direkt Feedback zum aktuellen Entwicklungsstand geben und so aktiv an der weiteren Ausrichtung des Spiels mitwirken.

Das Event umfasste neben den Feedback-Runden auch gemeinsame Aktivitäten wie thematisch passende „Zombie-Pancakes“ sowie eine Viewing-Party zum Showcase.

Dort wurde erstmals ein Gameplay-Trailer zu State of Decay 3 präsentiert, der einen weiteren Einblick in die laufende Entwicklung lieferte.

Der Player Council besteht aus ausgewählten Community-Mitgliedern, darunter Moderatoren und Content Creator. Undead Labs nutzt dieses Format regelmäßig, um frühes Feedback zu sammeln und die Entwicklung der Franchise enger mit der Community zu verzahnen.

Mit dem Wochenende in Seattle setzt das Studio den Fokus klar auf Transparenz und direkte Rückkopplung aus der Spielerschaft – ein Ansatz, der besonders in frühen Entwicklungsphasen von großer Bedeutung ist.

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3 Kommentare Added

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    • Timtrailer 1540 XP Beginner Level 1 | 25.06.2026 - 10:50 Uhr
      Antwort auf Cicci

      Und das nächste, das an die Konkurrenz verschleudert wird. (Multiplattform).

      So kann es sein, dass Sony hier einen riesen Hit bekommt für den sie nicht einmal etwas tun mussten 🤷‍♂️

      Wie war das noch mal mit der Aussage Xbox Studios/Spiele müssen Nachhaltiger werden?

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  2. Katanameister 477140 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 25.06.2026 - 11:03 Uhr

    Hoffentlich kann man auf Basis der Rückmeldungen ein starkes Spiel entwickeln, habe richtig Lust darauf.

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