Steam Deck 2: Valve-Engineer bestätigt Fortschritte in Richtung Next-Gen-Handheld

Valve arbeitet weiterhin an der nächsten Generation seiner Handheld-Hardware. In einem aktuellen Interview hat Engineer Pierre-Loup Griffais bestätigt, dass das Unternehmen sich dem Konzept eines Steam Deck 2 schrittweise nähert.
Laut Griffais sei man „definitiv auf dem Weg“ zu einer neuen Generation, auch wenn die aktuellen Hardwarelösungen noch nicht das gewünschte Verhältnis aus Leistung und Energieeffizienz für ein Handheld-Gerät erreichen. Besonders Chips wie Intels Arc G3 würden derzeit eher in Laptop-Segmenten liegen und nicht die optimale Balance für mobile Gaming-Systeme bieten.
Bereits zuvor hatte Valve mehrfach betont, dass ein direkter jährlicher Nachfolger nicht geplant ist. Stattdessen wolle man erst dann eine neue Version veröffentlichen, wenn ein echter Generationssprung in der Hardware möglich sei. Genau diese Strategie soll verhindern, dass ein Steam Deck 2 nur ein leicht verbessertes Upgrade ohne echten Mehrwert wird.
Interessant ist dabei auch die langfristige Einordnung: Nach Angaben des Teams fließen aktuelle Projekte wie die Steam Machine und der neue Controller direkt in die Entwicklung zukünftiger Hardware ein. Das Steam Deck 2 soll demnach stark von diesen Zwischenschritten profitieren.
Gerüchte aus der Branche deuten zwar auf einen möglichen Zeitraum um 2028 hin, allerdings könnten Lieferengpässe bei Speicherkomponenten diese Pläne beeinflussen. Valve selbst betont jedoch, dass die Entwicklung weiterläuft – allerdings mit Fokus auf Qualität statt Geschwindigkeit.
Parallel dazu positioniert sich Valve weiterhin bewusst als offenes PC-Ökosystem. Gerade diese Offenheit wird intern als zentraler Bestandteil der Hardware-Philosophie gesehen, auch wenn sie eine klassische Konsolen-Subventionierung erschwert.
Damit bleibt das Steam Deck 2 zwar weiterhin ohne konkretes Datum – die Aussagen aus dem Valve-Team zeigen jedoch klar, dass die nächste Generation bereits aktiv vorbereitet wird.
18 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bin kein Freund von Handhelds. Mein grösster fehlkauf war die Nintendo Switch 2. Frisst zu schnell Akku und hat zwar einige exklusive Titel doch nichts was mich interessieren würde. Mario, Luigi Mansion, Pokemon und Donkey Kong sind meine Lieblingsspiele. Gerade bei Mario hätte ich gehofft es gäbe ein neues 2D/3D Mario Spiel oder ein Luigi Mansion Spiel.
Das Steam Deck interessiert mich daher null. Lieber auf einem Monitor oder Fernseher zocken, ist viel entspannter. Selbst die Xbox Rog Ally X hab ich nicht mal und das ist auch gut so. 🙂
Bin auch sehr zufrieden mit der Ally x👍
Hardware gekauft ohne das es eine für dich wichtige Software gibt?
9.12.2025 hab ich die Switch 2 gekauft, habe gerade nachgeschaut. Da drauf hab ich viel One Piece Pirate Warriors 4 gezockt und plötzlich an einem Tag hatte ich einfach keine lust mehr das Spiel zu spielen. Da fehlt einfach ein neues Mario in 2D oder 3D Spiel. Mit Paper Mario wäre ich auch zufrieden oder Luigis Mansion. 🙂
Ich würde mir so ein Teil erst kaufen wenn es ein neues Zelda, Luigis Mansion und Mario gibt. Es müssten schon so mindestens drei Games sein die ich haben will.
finde die Switch 2 bis jetzt gut habe sie Day One und bereue noch keinen Tag, war sogar 2025 das gerät mit der meisten Nutzung auch weil ich mir noch mal die beiden OW Zeldas gegönnt habe und noch nie hatte eine Nintendo Konsole so einen gut 3rd Party support, bin aber auch kein Sammler und der Vorteil von der Switch2 ist für mich auch das ich hier für die Spiele am Gebraucht markt mehr bekomme
Was soll die dann kosten 2500€ 😅
Brauchen die gar nicht veröffentlichen, das Ding wird sich nicht verkaufen bei den Preisen.
Das „hoffe“ ich auch bei der Steam Machine.
Klar, es wurde alles teurer bliblablub.
Dennoch hoffe ich das sich die Leute geschlossen gegen die Preise stellen und erst kaufen wenn sie wieder „normal“ sind.
Das gilt für alle Hersteller.
Ich zocke seit ca. 30 Jahren Videospiele, aber mittlerweile geht mir die ganze Entwicklung gegen den Strich.
Diese Day One Käufe egal was die nächste Hardware kosten wird finde ich deshalb immer etwas befremdlich.
Vielleicht lernen die Firmen dann mal wieder, dass man den Kunden Respekt zeigen sollte, ansonsten ist alles verloren und der Irrsinn geht ohne Ende weiter 💩.
Ich habe meine SeriesX vor ca. 5 Jahren für 449€ inklusive Spiel (Halo Infinite) gekauft.
Jetzt kostet sie 5 Jahre später 599€ ohne Spiel. Angebote gibt es kaum noch.
Also ja, fühlt sich irgendwie falsch an.
Es wurde übrigens für uns auch alles teurer.
Jedenfalls habe ich bei den aktuellen Preisen die die Hersteller Aufrufen jegliches Interesse an der neuen Generation verloren.
Vielleicht wird die Helix gut Subventioniert und sie verkaufen das Ding für 899€ oder so.
Damals hieß es aber das Subventionieren der Hardware nicht mehr zeitgemäß ist😃
Aber für weit über 1000€ kaufe ich mir als Familienvater ganz bestimmt keine Konsole.
Mit meiner SeriesX, Switch 1, teilweise paar alte ps3 Spiele und PC der noch immer relativ viele Titel auf Mittel oder Low Settings spielen kann, komme ich locker noch bis 2030 über die Runden.
Am ehesten wird’s dann vielleicht mal die Switch 2 wenn Ocarina of Time Remake geil wird und noch ein paar Nintendo Serien ordentlich fortgesetzt worden sind.
Mal schauen wie sich das alles entwickelt wenn plötzlich nur noch der harte Kern auf die neuen Konsolen umsteigt und man den Massenmarkt vergrault hat.
Ich werde sie hundert Prozentig auch für 1200€ kaufen da steckt wirklich next gen Technik drin 😉
Solange die kaufen wird das nicht passieren.
Siehe letzte Äußerung von einem angeblichen Valve Mitarbeiter warum das Ding so teuer wäre.
Das sie weniger RAM abnehmen und dann die Preise auf die Nase gedrückt werden lasse ich gelten, das ist leider heute einfach so, aber jeder Systemseller hat in der Regel eine deutlich geringer Abnahme als Valve es tun würde und die bekommen doch bessere Preise hin?
Vor allem kommt dann noch dazu was für Pfeifen die in der Entwicklung haben müssen 🙁
Die CPU ist für die GPU total overpowert. Wer macht sowas?
Selbst der größte Honk kauft sich doch keinen 9950x3d zum zocken und dann ne 5050 rein zu packen.
Gut, noch mehr übertrieben, aber das was Valve da gemacht hat reicht schon.
Sollten die mit den aktuellen Konsolen auch machen, auf 2029 bitte verschieben.
Steam Deck 2 für günstige 2000€ 🤣🤣
Und auch das würde seine Abnehmer finden 🙁
Siehe doch dieses neue MSI Ding oder vom wem das war. 1600+ und direkt ausverkauft angeblich.
Wenn das alte Steam Deck schon bei 900+ liegt wird ein mögliches Steam Deck 2 locker in ähnlichen vierstelligen Preisregionen liegen wie die Steam Machine.
Die aktuelle Preisentwicklung der gesamten Branche ist der Wahnsinn.
Die Switch 2 ist da vergleichsweise sogar noch günstig.
In der aktuellen Situation würde eine überarbeitete Pro Version vermutlich sinnvoll sein, statt komplett neuen Generation.
Einfach um die Kosten niedrig zu halten.
Oder noch besser, abgespeckte Light Modelle die preislich deutlich unter den aktuellen Konsolen liegen.
Valve hatte ja bereits ein günstiges LCD Steam Deck.
XBOX hat bereits die Series S, nur bei Sony gibt es bislang nur die Base PS5 digital.
Nintendo hat das in der Last Gen mit der Switch Light gut hinbekommen, das Gerät ist absolut erschwinglich, unter 200,-!
gebraucht um die 150,- und bietet mittlerweile eine gigantische Spielebibliothek.
einfach mal abwarten, aktuell sträuben die Chiphersteller sich die Produktionen hoch zufahren als Resultat aus pre Corona als die 2022 zuviel produziert hatten und 22/23 die Riegel unter Produktionswert verkaufen mussten weil die Lager zu voll waren. glaube nicht das denen daran liegt Gaming, Homebrew PC usw aussterben zulassen und sich nur von Rechenzentrum Betreiber bzw M7 abhängig zu machen und kein weiteres Standbein mehr zu haben.