Steam Deck 2: Valve-Engineer bestätigt Fortschritte in Richtung Next-Gen-Handheld

Valve arbeitet weiterhin an der nächsten Generation seiner Handheld-Hardware. In einem aktuellen Interview hat Engineer Pierre-Loup Griffais bestätigt, dass das Unternehmen sich dem Konzept eines Steam Deck 2 schrittweise nähert.

Laut Griffais sei man „definitiv auf dem Weg“ zu einer neuen Generation, auch wenn die aktuellen Hardwarelösungen noch nicht das gewünschte Verhältnis aus Leistung und Energieeffizienz für ein Handheld-Gerät erreichen. Besonders Chips wie Intels Arc G3 würden derzeit eher in Laptop-Segmenten liegen und nicht die optimale Balance für mobile Gaming-Systeme bieten.

Bereits zuvor hatte Valve mehrfach betont, dass ein direkter jährlicher Nachfolger nicht geplant ist. Stattdessen wolle man erst dann eine neue Version veröffentlichen, wenn ein echter Generationssprung in der Hardware möglich sei. Genau diese Strategie soll verhindern, dass ein Steam Deck 2 nur ein leicht verbessertes Upgrade ohne echten Mehrwert wird.

Interessant ist dabei auch die langfristige Einordnung: Nach Angaben des Teams fließen aktuelle Projekte wie die Steam Machine und der neue Controller direkt in die Entwicklung zukünftiger Hardware ein. Das Steam Deck 2 soll demnach stark von diesen Zwischenschritten profitieren.

Gerüchte aus der Branche deuten zwar auf einen möglichen Zeitraum um 2028 hin, allerdings könnten Lieferengpässe bei Speicherkomponenten diese Pläne beeinflussen. Valve selbst betont jedoch, dass die Entwicklung weiterläuft – allerdings mit Fokus auf Qualität statt Geschwindigkeit.

Parallel dazu positioniert sich Valve weiterhin bewusst als offenes PC-Ökosystem. Gerade diese Offenheit wird intern als zentraler Bestandteil der Hardware-Philosophie gesehen, auch wenn sie eine klassische Konsolen-Subventionierung erschwert.

Damit bleibt das Steam Deck 2 zwar weiterhin ohne konkretes Datum – die Aussagen aus dem Valve-Team zeigen jedoch klar, dass die nächste Generation bereits aktiv vorbereitet wird.