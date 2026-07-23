Steam Deck: Bericht spricht von über 80 Prozent weniger Verkäufen nach Preiserhöhung

Neue Schätzungen deuten darauf hin, dass die Steam-Deck-Verkäufe nach der jüngsten Preiserhöhung massiv eingebrochen sind.

Die im Mai angekündigte Preiserhöhung des Steam Decks könnte deutliche Auswirkungen auf die Nachfrage haben. Einer aktuellen Auswertung zufolge sollen die geschätzten Verkaufszahlen des Handhelds seit der Preisanpassung um rund 82 Prozent zurückgegangen sein.

Die Schätzung stammt von Boiling Steam und basiert unter anderem auf den Umsatzranglisten von Steam, Daten von SteamDB sowie einer Analyse der durchschnittlichen Verkaufspreise und der Verteilung der verschiedenen Steam-Deck-Modelle. Valve selbst hat keine offiziellen Verkaufszahlen veröffentlicht.

Schätzungen statt offizieller Verkaufszahlen

Laut der Analyse erzielte das Steam Deck vor der Preiserhöhung bei einer Platzierung unter den Top 5 der Steam-Charts schätzungsweise 6 bis 10 Millionen US-Dollar Umsatz pro Woche. Nach dem Preisanstieg sei das Gerät in den Verkaufscharts auf Plätze zwischen 10 und 15 zurückgefallen, was einem geschätzten Wochenumsatz von 1,2 bis 2,5 Millionen US-Dollar entspreche.

Auf Basis dieser Werte kommt Boiling Steam zu dem Schluss, dass die wöchentlichen Verkäufe von zuvor etwa 11.000 bis 18.000 Geräten auf nur noch 1.400 bis 3.000 Einheiten gefallen sein könnten.

Im Mai hatte Valve den Preis des 512-GB-Modells von 549 auf 789 US-Dollar und den des 1-TB-Modells von 649 auf 949 US-Dollar angehoben.

Da sämtliche Zahlen auf externen Berechnungen beruhen und nicht von Valve bestätigt wurden, sollten sie als Schätzungen und nicht als offizielle Verkaufsdaten verstanden werden.