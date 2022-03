Steam Deck: Noch nicht alle Xbox Game Studios Spiele kompatibel

Autor:, in / Steam Deck

Einige Wochen nach der Veröffentlichung des Valves Steam Deck, welche sich trotz einiger Mängel als erfolgreicher Start entpuppt hat, sind schon einige Spiele mit der neuen Handheld-Konsole kompatibel. Dennoch brauchen einige weitere Titel noch Unterstützung.

Kürzlich haben die Xbox Game Studios in einem News-Update auf Steam eine Liste der Spiele herausgegeben, die von der Konsole unterstützt werden und welche nicht. Mit dem „Verifiziert“-Kennzeichen wurden Psychonauts 2, Hellblade: Senua’s Sacrifice, Battletoads und Max: The Curse of Brotherhood versehen.

Weitere Titel haben den Status „Spielbar“ und können mit kleineren Anpassungen gespielt werden. Dazu gehören Sea of Thieves, Forza Horizon 4, Forza Horizon 5, Quantum Break und State of Decay 2.

Aufgrund nicht vorhandener Anti-Cheat Unterstützung sind Halo: The Master Chief Collection, Halo Infinite, Gears 5 und der Microsoft Flight Simulator von den Xbox Game Studios vorerst als „Nicht unterstützt“ gekennzeichnet.

Die Hoffnung ist, dass die Xbox Game Studios die Spiele anderen Studios anvertraut, sodass auch diese vielleicht früher oder später auf dem Handheld unterstützt werden könnten.