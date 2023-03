Steam Deck: OLED Version technisch schwieriger als Kunden denken

Autor:, in / Steam Deck

Es ist derzeit nicht bekannt, ob eine OLED-Version für Steam Deck geplant ist. Ein Valve Mitarbeiter äußerte bezüglich Fragen nach einer OLED-Version des Steam Deck, dass eine derartige Änderung technisch schwieriger sei, als viele denken.

Pierre-Loup Griffais erläuterte im Gespräch mit PC Gamer, dass man sich der Limitationen bezüglich des Bildschirms bewusst sei.

„Wir wollen auch, dass es besser wird. Wir schauen uns alle Möglichkeiten an“, sagte er.

Aber hinter dem Austauschen eines Bildschirms steckt mehr, als zwei Bauteile zu wechseln, wie aus den weiteren Erklärungen hervorgeht.

„Ich glaube, die Leute sehen die Dinge wie eine inkrementelle Version und nehmen an, dass es sich um ein einfaches Drop-in handelt“, erklärte Griffais. „Aber in Wirklichkeit ist der Bildschirm das Herzstück des Geräts. Alles ist mit ihm verbunden. Wenn es sich um ein so kleines Gerät handelt, ist im Grunde alles um dieses Gerät herum konstruiert. Ich denke, es wäre ein größerer Aufwand, als die Leute vermuten. […] Ich denke nicht, dass wir irgendetwas vernachlässigen. Aber die Vorstellung, dass man einfach einen neuen Bildschirm einbauen könnte und fertig – es wäre mehr nötig, um machbar zu sein.“

Die Anforderungen an den Bildschirm wurden in der Entwicklung auf die mobile Nutzung zugeschnitten. So sollte sichergestellt werden, dass auch bei schlechten Lichtverhältnissen die Nutzung möglich ist.

Weiterhin sollte die Bildwiederholungsrate flexibel einstellbar sein, damit die Benutzer eine höhere Akkulaufzeit erzielen konnten. Griffais geht davon aus, dass OLED-Displays diese Anforderungen erfüllen könnten, allerdings eine bestimmte Konfiguration dafür erforderlich wäre.

Er äußerte weiter: „So etwas muss man einfach vorausplanen. Als wir an diesem Bildschirm gearbeitet haben, haben wir sichergestellt, dass diese Funktionen unterstützt werden, auch wenn die Umschaltung der Bildwiederholfrequenz bei der Veröffentlichung noch nicht fertig war. Es war uns wirklich wichtig, dass das alles unterstützt wird. Das ist also etwas, das man bei der Bewertung und Auswahl möglicher Optionen im Auge behalten muss. Aber es gibt keinen Unterschied zwischen LCD- und OLED-Bildschirmen oder anderen Bildschirmtechnologien, der eine Entscheidung unmöglich machen würde. Es geht darum, wie man das gesamte System entwirft und was zwischen dem Bildschirm und dem SOC (System-on-a-Chip) liegt.“