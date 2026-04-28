Steam Deck: Valve arbeitet mit Hochdruck am Nachfolger

Mit der Steam Machine, dem Steam Controller, und dem Steam Frame stehen für Valve in nächster Zeit einige große Hardware-Veröffentlichungen an.

Obendrein arbeitet man an einem Nachfolger zum mittlerweile etwas mehr als vier Jahre alten Steam Deck, dessen Veröffentlichung gerüchteweise für 2028 geplant ist.

Angesprochen auf das Steam Deck 2, gibt Valve-Programmierer Pierre-Loup Griffais zwar keine Details preis, bestätigt aber, dass die Entwicklungsarbeiten gut voranschreiten:

„Wir arbeiten mit Hochdruck daran. Und wenn man sich unsere Hardware-Projekte im Laufe der Jahre ansieht, lässt sich natürlich bei jedem Schritt eine direkte Verbindung ziehen – vom ursprünglichen Steam Controller über die Steam Machine bis hin zum Steam Deck und all dem, was wir dieses Jahr ankündigen und auf den Markt bringen. Wir gehen davon aus, dass es beim Steam Deck 2 ähnlich sein wird: Vieles von dem, was wir hier tun, sind Erkenntnisse, die den Weg ebnen.“