Steam Deck: Valve meldet Lieferengpässe wegen Speicherknappheit

Das Steam Deck spürt die Folgen der globalen Speicherkrise. Valve meldet Lieferengpässe für das OLED‑Modell.

Auf der offiziellen Steam‑Deck‑Seite macht Valve derzeit auf eine Entwicklung aufmerksam, die sich schon seit Monaten abzeichnet. Das Steam Deck OLED könnte in mehreren Regionen immer wieder ausverkauft sein, da anhaltende Engpässe bei Speicherchips und Flash‑Speicher die Produktion ausbremsen.

Die Warnung folgt kurz darauf, dass das Handheld in den USA bereits vergriffen ist.

Die Situation verschärft sich zusätzlich durch das Ende der LCD‑Produktion. Das ursprüngliche Modell wurde im Dezember stillschweigend eingestellt, womit die günstigste Version des Handhelds endgültig ausläuft. Sobald die Restbestände verkauft sind, wird es keine neuen Geräte mehr geben.

Die aktuellen Lieferprobleme sind Teil einer größeren Entwicklung, die die gesamte Hardware‑Industrie betrifft. Seit dem vierten Quartal 2025 steigen die RAM‑Preise rasant, ausgelöst durch die enorme Nachfrage von KI‑Rechenzentren.

Wie lange die Engpässe anhalten, bleibt offen. Klar ist jedoch, dass die Nachfrage nach dem Handheld ungebrochen ist – und die Verfügbarkeit in den kommenden Monaten stark schwanken dürfte.