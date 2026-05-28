Steam Deck: Valve nennt Gründe für massive Preissteigerung

Valve hat die deutliche Preiserhöhung des Steam Deck OLED offiziell bestätigt und gleichzeitig die Gründe für die neuen Preise genannt.
Laut dem Unternehmen ist das Steam Deck OLED inzwischen wieder verfügbar, allerdings hätten gestiegene Kosten für Arbeitsspeicher, Datenspeicher und globale Logistik zu einer Anpassung der Verkaufspreise geführt.
Das Steam Deck OLED mit 512 GB Speicher kostet ab sofort 779 Euro statt zuvor 569 Euro. Für das 1-TB-Modell werden nun 919 Euro fällig, nachdem der Handheld zuvor für 679 Euro angeboten wurde.
Valve betont, dass sich an der Hardware selbst nichts geändert habe. Die neuen Preise spiegelten ausschließlich die aktuellen Produktions- und Lieferkosten wider, die derzeit große Teile der Unterhaltungselektronikbranche betreffen würden.
Neben Europa wurden auch die Preise in weiteren Regionen angepasst. In den USA steigt das 512-GB-Modell auf 789 US-Dollar, während die 1-TB-Version künftig 949 US-Dollar kostet.
Ob die Preise langfristig bestehen bleiben oder später erneut angepasst werden, ließ Valve offen. Das Unternehmen kündigte lediglich an, die Community über mögliche zukünftige Änderungen zu informieren.
45 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wahnsinn, dann wird die Steam Machine sicher über 1000€ kosten und die neue Xbox dann 2000€ aufwärts.
Bin mal gespannt wie oft sich die nächste Gen dann noch verkauft.
Ich bleibe damit erstmal bei der Series X und meinem Gaming Laptop.
Eventuell subventioniert Sony ja die PS6 und man bekommt die noch für 700€ oder so, alles darüber ist einfach zu teuer für eine Konsole.
Völlig absurde Preise, was wird dann die Steammaschine erst kosten 🙄…, wahrscheinlich mehr als die neue Xbox mit der Hälfte der Leistung 😄😝😏.
Die Switch 2 kostet die Hälfte, hat einen deutlich besseren Dock Modus und ist im Handheld (abgesehen vom OLED) Performancetechnisch auch besser.
dann hab ich ja mit meiner Switch alles richtig gemacht 😀
Aber ja, blöd für alle die mit dem Steam Deck geliebäugelt haben… gut für alle die schon eins haben. Wiederverkaufswert massiv angehoben worden hiermit^^
Das stimmt, die können jetzt mit ihrem gebrauchten Steamdeck beim Verkauf noch Gewinn machen 😬.
300€ Aufschlag… Und plötzlich sind die Preissteigerungen der anderen irgendwie doch ganz gnädig 😂