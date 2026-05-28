Steam Deck: Valve nennt Gründe für massive Preissteigerung

Valve erhöht die Preise des Steam Deck OLED in Europa und anderen Regionen erheblich.

Valve hat die deutliche Preiserhöhung des Steam Deck OLED offiziell bestätigt und gleichzeitig die Gründe für die neuen Preise genannt.

Laut dem Unternehmen ist das Steam Deck OLED inzwischen wieder verfügbar, allerdings hätten gestiegene Kosten für Arbeitsspeicher, Datenspeicher und globale Logistik zu einer Anpassung der Verkaufspreise geführt.

Das Steam Deck OLED mit 512 GB Speicher kostet ab sofort 779 Euro statt zuvor 569 Euro. Für das 1-TB-Modell werden nun 919 Euro fällig, nachdem der Handheld zuvor für 679 Euro angeboten wurde.

Valve betont, dass sich an der Hardware selbst nichts geändert habe. Die neuen Preise spiegelten ausschließlich die aktuellen Produktions- und Lieferkosten wider, die derzeit große Teile der Unterhaltungselektronikbranche betreffen würden.

Neben Europa wurden auch die Preise in weiteren Regionen angepasst. In den USA steigt das 512-GB-Modell auf 789 US-Dollar, während die 1-TB-Version künftig 949 US-Dollar kostet.

Ob die Preise langfristig bestehen bleiben oder später erneut angepasst werden, ließ Valve offen. Das Unternehmen kündigte lediglich an, die Community über mögliche zukünftige Änderungen zu informieren.