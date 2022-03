Steam Deck: Xbox Game Pass und Xbox Cloud Gaming werden unterstützt

Alle Steam Deck-Besitzer haben ab sofort die Möglichkeit, über den Microsoft Edge-Browser auf den Xbox Game Pass und Xbox Cloud Gaming zuzugreifen.

Im folgenden Video seht ihr ein kurzes Beispiel, wie es auf dem Steam Deck funktioniert:

We worked closely with our friends at Valve to support #Xcloud #XboxGamePass through Microsoft Edge for the Steam Deck. https://t.co/NIuHCJtXMR pic.twitter.com/Jr4JPQSbFC

— Catherine Gluckstein (@CJGluckstein) March 18, 2022