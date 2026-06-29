Steam Machine: 688-Dollar-Klon entpuppt sich als potenzieller Fake-Deal

Ein angeblicher Steam-Machine-Mini-PC aus China sorgt mit widersprüchlichen Hardwareangaben und einem ungewöhnlich niedrigen Preis für Skepsis.

Ein in einem Reddit-Post entdeckter Mini-PC, der optisch an Valves Steam Machine erinnert, sorgt derzeit für Diskussionen über seine Glaubwürdigkeit. Das angebliche Angebot aus China wird zu einem Preis von rund 4.680 RMB (ca. 688 US-Dollar) gelistet, was deutlich unter vergleichbaren PC-Konfigurationen liegt und daher schnell Zweifel auslöste.

Die beworbene Ausstattung umfasst unter anderem einen AMD Ryzen 5 5500, eine Radeon RX 6750 GRE 10GB, 16 GB DDR5-RAM, ein JGINYUE B350I-PLUS Mainboard sowie eine 2 TB NVMe-SSD. Bei genauerer Betrachtung zeigen sich jedoch mehrere technische Widersprüche.

Der Ryzen 5 5500 basiert auf der AM4-Plattform, die ausschließlich DDR4-Speicher unterstützt. Auch das genannte B350I-PLUS-Mainboard ist ein AM4-Modell und somit ebenfalls nicht mit DDR5 kompatibel. Die Angaben im Listing widersprechen sich damit bereits auf grundlegender Systemebene.

Hinzu kommen Zweifel an der physischen Umsetzbarkeit der Konfiguration. Die verwendete RX 6750 GRE ist eine vollwertige Desktop-Grafikkarte, die in dem gezeigten kompakten Gehäuse laut Einschätzung kaum Platz finden dürfte. Dieses erinnert eher an ein Mini-PC-Design ohne Raum für eine dedizierte GPU.

Auch die Preisgestaltung wirft Fragen auf. Allein die Einzelkomponenten würden auf dem chinesischen Markt bereits nahe an oder über dem angegebenen Gesamtpreis liegen – ohne Gehäuse, Netzteil, Kühlung oder Montagekosten. Unter realistischen Bedingungen erscheint der Gesamtpreis daher kaum wirtschaftlich darstellbar.

In der Konsequenz gehen Beobachter davon aus, dass es sich entweder um ein irreführendes Angebot mit falschen Spezifikationen oder um ein nicht vertrauenswürdiges Listing handelt. Vom Kauf wird entsprechend abgeraten.

Gleichzeitig zeigt der Fall einen klaren Trend: Im Umfeld der angekündigten Steam Machine entstehen zunehmend alternative Mini-PC-Konzepte. Projekte wie der Terk Box v1.1 oder der kurzzeitig gelistete „Stim Machine“ Mini-PC zeigen, dass der Markt für kompakte Gaming-Systeme in Bewegung ist – auch wenn nicht alle Angebote seriös sind.