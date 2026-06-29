Steam Machine: 688-Dollar-Klon entpuppt sich als potenzieller Fake-Deal

Ein in einem Reddit-Post entdeckter Mini-PC, der optisch an Valves Steam Machine erinnert, sorgt derzeit für Diskussionen über seine Glaubwürdigkeit. Das angebliche Angebot aus China wird zu einem Preis von rund 4.680 RMB (ca. 688 US-Dollar) gelistet, was deutlich unter vergleichbaren PC-Konfigurationen liegt und daher schnell Zweifel auslöste.
Die beworbene Ausstattung umfasst unter anderem einen AMD Ryzen 5 5500, eine Radeon RX 6750 GRE 10GB, 16 GB DDR5-RAM, ein JGINYUE B350I-PLUS Mainboard sowie eine 2 TB NVMe-SSD. Bei genauerer Betrachtung zeigen sich jedoch mehrere technische Widersprüche.
Der Ryzen 5 5500 basiert auf der AM4-Plattform, die ausschließlich DDR4-Speicher unterstützt. Auch das genannte B350I-PLUS-Mainboard ist ein AM4-Modell und somit ebenfalls nicht mit DDR5 kompatibel. Die Angaben im Listing widersprechen sich damit bereits auf grundlegender Systemebene.
Hinzu kommen Zweifel an der physischen Umsetzbarkeit der Konfiguration. Die verwendete RX 6750 GRE ist eine vollwertige Desktop-Grafikkarte, die in dem gezeigten kompakten Gehäuse laut Einschätzung kaum Platz finden dürfte. Dieses erinnert eher an ein Mini-PC-Design ohne Raum für eine dedizierte GPU.
Auch die Preisgestaltung wirft Fragen auf. Allein die Einzelkomponenten würden auf dem chinesischen Markt bereits nahe an oder über dem angegebenen Gesamtpreis liegen – ohne Gehäuse, Netzteil, Kühlung oder Montagekosten. Unter realistischen Bedingungen erscheint der Gesamtpreis daher kaum wirtschaftlich darstellbar.
In der Konsequenz gehen Beobachter davon aus, dass es sich entweder um ein irreführendes Angebot mit falschen Spezifikationen oder um ein nicht vertrauenswürdiges Listing handelt. Vom Kauf wird entsprechend abgeraten.
Gleichzeitig zeigt der Fall einen klaren Trend: Im Umfeld der angekündigten Steam Machine entstehen zunehmend alternative Mini-PC-Konzepte. Projekte wie der Terk Box v1.1 oder der kurzzeitig gelistete „Stim Machine“ Mini-PC zeigen, dass der Markt für kompakte Gaming-Systeme in Bewegung ist – auch wenn nicht alle Angebote seriös sind.
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Würde bei sowas definitiv die Finger lassen 🤷🏻♂️
Wenn es viel zu günstig wird, sollten bei den meisten die Alarmglocken angehen.
Wieso nur bei den meisten? Das sollte überhaupt keiner kaufen.
Da muss ich dir Recht geben 😅.
Ich bin auf sowas auch mal reingefallen.
War bei der ATi Radeon X850 XT
Richtig aber es gibt Menschen die haben null Ahnung 🤔
Ja, gerade solche PC Noobs lassen sich bestimmt leicht über den Tisch ziehen.
Genau das ist es.
Ansonsten gäbe es ja nicht die ganzen „fertig“ builds PC Seiten…
Gibts bei TEMU bestimmt billiger 😀
Und mit mehr RAM. 😁
😂😂😂
Die AliExpress Machine. 😉
Nix für mich, also auch die Originale. Hätte mehr von Valve erwartet. Nur der programmierbare Controller ist lustig.
Aus meiner Erfahrung, sind die Hardwarepreise in China nahezu identisch mit unseren Preisen. Daher ist ein fast 50% geringerer Preis sehr unrealistisch, aber es gibt leider immer noch Leute da draußen, die nur den Preis sehen und dies nicht infrage stellen.
Ich hatte letztes Jahr auch mal auf Taobao geschaut, wie teuer dort eine Grafikkarte ist. Im Endeffekt kann ich die dann hier kaufen, da sich preislich nichts tut. Und bei den ganz günstigen kann man davon ausgehen, dass nur der Name draufsteht, aber etwas ganz anderes drinsteckt.
Bei wish.com lol