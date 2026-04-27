Steam Machine: Ankündigung offenbar näher als gedacht laut Insider

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Image: Valve / Steam Machine

Valve steht offenbar kurz vor einer Ankündigung der Steam Machine – neue Hinweise deuten auf konkrete Hardware-Pläne hin.

Neue Informationen aus einem Bericht von Insider Gaming deuten darauf hin, dass Valve Corporation bei seiner kommenden Hardware-Offensive offenbar in die finale Entscheidungsphase eingetreten ist. Im Fokus stehen dabei insbesondere die nächste Generation der Steam-Hardware.

Laut der zitierten Aussage sollen interne Diskussionen rund um Preisgestaltung und mögliche Subventionen für die sogenannte Steam Machine weitgehend vor dem Abschluss stehen. Dabei sei unter anderem geprüft worden, ob das Gerät kurzfristig mit Verlust verkauft werden könnte, um eine größere Marktakzeptanz zu erreichen.

Im gleichen Zusammenhang wird auch erwähnt, dass eine offizielle Ankündigung näher rücke. Die internen Einschätzungen gehen davon aus, dass sowohl der Release-Zeitpunkt als auch die finale Hardware-Konfiguration bereits weit fortgeschritten sein könnten.

Auch der zuvor geleakte Steam Controller sowie weitere Valve-Hardware-Elemente werden im Kontext dieser Pläne diskutiert, konkrete technische Details oder ein offizielles Launch-Datum liegen jedoch weiterhin nicht vor.

Dazu hat ein Shop den Steam-Controller mit dem 4. Mai 2026 als Termin bekannt gegeben.

Die Informationen stammen aus einem Leak und sind bislang nicht bestätigt. Eine offizielle Stellungnahme von Valve Corporation steht noch aus.

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27 Kommentare Added

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  2. Evilski 53780 XP Nachwuchsadmin 6+ | 27.04.2026 - 11:26 Uhr

    Die Konsole an sich gefällt mir. Nur der Controller schreckt mich ab.

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  3. Alarith 24610 XP Nasenbohrer Level 2 | 27.04.2026 - 11:31 Uhr

    Mal schauen wie viel sie kosten wird.
    Ich werde mor sehr sehr wahrscheinlich neben der ps6 eine Steam machine holen. Vor allem wenn es doxhbnein steam auf der neue xbox geben wird. Mal schauen wenn alle Preise der konsolen bekannt sind.

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  4. Nibelungen86 351465 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 27.04.2026 - 11:52 Uhr

    Wie lange wollen die noch warten ??
    Konkurrenz zu Xbox oder Playstation, lächerlich, die Konsole bleibt Nische.
    Auf den Preis bin ich auch gespannt.

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