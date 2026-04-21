Steam Machine: Controller Leak deutet auf baldigen Release hin

Ein möglicher neuer Steam Controller sorgt aktuell für Spekulationen, nachdem Valve offenbar ein Unboxing-Video des Geräts hochgeladen haben soll.

Das Video soll laut Berichten zwar vorhanden sein, derzeit jedoch nicht öffentlich abrufbar sein. Dennoch deutet der Vorgang darauf hin, dass sich ein offizieller Release des Steam Controllers in naher Zukunft befinden könnte.

Konkrete Details zum Inhalt des Videos oder zu den technischen Eigenschaften des Controllers wurden bislang nicht offiziell bestätigt. Die aktuelle Situation basiert ausschließlich auf Beobachtungen rund um das vermeintlich hochgeladene Material.

Der Zeitpunkt des Uploads sowie die Tatsache, dass das Video bereits vorbereitet wurde, heizen die Spekulationen um einen möglichen baldigen Launch zusätzlich an. Valve selbst hat sich bisher nicht zu einem möglichen Veröffentlichungsdatum geäußert.

Valve has “secretly” uploaded a Steam Controller unboxing video (unwatchable right now) I think we will see its launch very soon.. pic.twitter.com/SCjl7p3Rqv — Brad Lynch (@SadlyItsBradley) April 20, 2026