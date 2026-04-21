Steam Machine: Controller Leak deutet auf baldigen Release hin

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Image: Valve / Steam Machine

Steam Controller Leak: Valve soll Unboxing-Video vor möglichem Launch veröffentlicht haben.

Ein möglicher neuer Steam Controller sorgt aktuell für Spekulationen, nachdem Valve offenbar ein Unboxing-Video des Geräts hochgeladen haben soll.

Das Video soll laut Berichten zwar vorhanden sein, derzeit jedoch nicht öffentlich abrufbar sein. Dennoch deutet der Vorgang darauf hin, dass sich ein offizieller Release des Steam Controllers in naher Zukunft befinden könnte.

Konkrete Details zum Inhalt des Videos oder zu den technischen Eigenschaften des Controllers wurden bislang nicht offiziell bestätigt. Die aktuelle Situation basiert ausschließlich auf Beobachtungen rund um das vermeintlich hochgeladene Material.

Der Zeitpunkt des Uploads sowie die Tatsache, dass das Video bereits vorbereitet wurde, heizen die Spekulationen um einen möglichen baldigen Launch zusätzlich an. Valve selbst hat sich bisher nicht zu einem möglichen Veröffentlichungsdatum geäußert.

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23 Kommentare Added

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  1. Venom 23480 XP Nasenbohrer Level 2 | 21.04.2026 - 20:43 Uhr

    Mal gespannt wie sie einschlägt (oder auch nicht einschlägt)

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  2. n4rcotic 5140 XP Beginner Level 3 | 21.04.2026 - 20:49 Uhr

    Ich bin auf dem Preis gespannt. Anhand der Specs sollten nicht mehr wie 700-800 Euro realistisch sein. Bei Playnix gibt’s die Batch2 Konsole für 1140 Euro. Diese soll der PS5 und Xbox überlegen sein aber auf Augenhöhe mit der Pro. Benchmarks und Teraflops konnte ich noch nicht finden.

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