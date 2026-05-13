Steam Machine: Controller spielt berühmten Wilhelm-Schrei beim Herunterfallen ab

Ein Video zeigt den Steam Controller mit einem ungewöhnlichen Soundeffekt, wenn er fallengelassen wird.

Der Steam Controller sorgt aktuell mit einem ungewöhnlichen Detail für Aufmerksamkeit. Ein Video zeigt, dass das Gerät beim Fallenlassen offenbar den berühmten „Wilhelm-Schrei“ abspielt.

Der sogenannte Wilhelm-Schrei gilt als einer der bekanntesten Soundeffekte der Filmgeschichte und wurde über Jahrzehnte hinweg in zahlreichen Filmen, Serien und Spielen verwendet. Seine Wiedererkennung macht ihn zu einem beliebten Easter Egg.

Im gezeigten Clip ist zu hören, wie der ikonische Schrei ertönt, sobald der Controller herunterfällt. Ob es sich dabei um ein bewusst integriertes Feature, ein verstecktes Easter Egg oder lediglich um einen Einzelfall handelt, ist bislang nicht offiziell bestätigt.

Sollte sich das Verhalten als beabsichtigte Funktion herausstellen, wäre es ein weiteres Beispiel für humorvolle Details in Hardware-Designs, die gezielt auf Popkultur-Referenzen setzen.

The new Steam Controller sometimes does the wilhelm scream when dropped while in Big Picture Mode. pic.twitter.com/Px9XRXCO7I — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 13, 2026