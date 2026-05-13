Steam Machine: Controller spielt berühmten Wilhelm-Schrei beim Herunterfallen ab

Der Steam Controller sorgt aktuell mit einem ungewöhnlichen Detail für Aufmerksamkeit. Ein Video zeigt, dass das Gerät beim Fallenlassen offenbar den berühmten „Wilhelm-Schrei“ abspielt.
Der sogenannte Wilhelm-Schrei gilt als einer der bekanntesten Soundeffekte der Filmgeschichte und wurde über Jahrzehnte hinweg in zahlreichen Filmen, Serien und Spielen verwendet. Seine Wiedererkennung macht ihn zu einem beliebten Easter Egg.
Im gezeigten Clip ist zu hören, wie der ikonische Schrei ertönt, sobald der Controller herunterfällt. Ob es sich dabei um ein bewusst integriertes Feature, ein verstecktes Easter Egg oder lediglich um einen Einzelfall handelt, ist bislang nicht offiziell bestätigt.
Sollte sich das Verhalten als beabsichtigte Funktion herausstellen, wäre es ein weiteres Beispiel für humorvolle Details in Hardware-Designs, die gezielt auf Popkultur-Referenzen setzen.
The new Steam Controller sometimes does the wilhelm scream when dropped while in Big Picture Mode. pic.twitter.com/Px9XRXCO7I
— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 13, 2026
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Lieber mal nen Preis und ungefähren release von der Steam Maschine wären toll
Ist ein cooles Gimmick aber eigentlich sollte der Controller nicht runter fallen 😅
Ist das cool 😂👍
Haha 😂
Geniale Idee 🤣
Haha, so kann man die Wirtschaft auch ankurbeln. Mal gespannt wieviel dadurch den Controller zerstören. 😂
Die Garantie wird dann wohl anhand der Schreie bemessen. 🥴
Was ein geiles Easter Egg!
Steht dann in der Anleitung auch, bis zu welcher Höhe der Controller fallengelassen werden kann, ohne das er kaputt geht? 🙂
Will uns jetzt da jemand auf den Arm zu nehmen?
Ich hätte ja gerne offiziellen Support für den Anschluss eines Steam Controllers an eine Xbox. Wäre dann absolut einen Kauf wert. Der Steam Machine dürfen sie aber gerne behalten.