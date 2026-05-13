Steam Machine: Controller spielt berühmten Wilhelm-Schrei beim Herunterfallen ab

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Image: Valve

Ein Video zeigt den Steam Controller mit einem ungewöhnlichen Soundeffekt, wenn er fallengelassen wird.

Der Steam Controller sorgt aktuell mit einem ungewöhnlichen Detail für Aufmerksamkeit. Ein Video zeigt, dass das Gerät beim Fallenlassen offenbar den berühmten „Wilhelm-Schrei“ abspielt.

Der sogenannte Wilhelm-Schrei gilt als einer der bekanntesten Soundeffekte der Filmgeschichte und wurde über Jahrzehnte hinweg in zahlreichen Filmen, Serien und Spielen verwendet. Seine Wiedererkennung macht ihn zu einem beliebten Easter Egg.

Im gezeigten Clip ist zu hören, wie der ikonische Schrei ertönt, sobald der Controller herunterfällt. Ob es sich dabei um ein bewusst integriertes Feature, ein verstecktes Easter Egg oder lediglich um einen Einzelfall handelt, ist bislang nicht offiziell bestätigt.

Sollte sich das Verhalten als beabsichtigte Funktion herausstellen, wäre es ein weiteres Beispiel für humorvolle Details in Hardware-Designs, die gezielt auf Popkultur-Referenzen setzen.

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10 Kommentare Added

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  1. nexus258 60250 XP Stomper | 13.05.2026 - 15:32 Uhr

    Lieber mal nen Preis und ungefähren release von der Steam Maschine wären toll

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  2. de Maja 341675 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 13.05.2026 - 15:33 Uhr

    Ist ein cooles Gimmick aber eigentlich sollte der Controller nicht runter fallen 😅

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  6. Aeternitatis 56230 XP Nachwuchsadmin 7+ | 13.05.2026 - 15:37 Uhr

    Haha, so kann man die Wirtschaft auch ankurbeln. Mal gespannt wieviel dadurch den Controller zerstören. 😂

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  7. F-A-B-I-A-N 5090 XP Beginner Level 3 | 13.05.2026 - 15:38 Uhr

    Die Garantie wird dann wohl anhand der Schreie bemessen. 🥴

    Was ein geiles Easter Egg!

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  8. LordHelmchenHL 2265 XP Beginner Level 1 | 13.05.2026 - 15:39 Uhr

    Steht dann in der Anleitung auch, bis zu welcher Höhe der Controller fallengelassen werden kann, ohne das er kaputt geht? 🙂

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  10. ObitheWan 45340 XP Hooligan Treter | 13.05.2026 - 15:43 Uhr

    Ich hätte ja gerne offiziellen Support für den Anschluss eines Steam Controllers an eine Xbox. Wäre dann absolut einen Kauf wert. Der Steam Machine dürfen sie aber gerne behalten.

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