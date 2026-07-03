Steam Machine: Erste „Red Line of Death“-Meldung kurz nach Launch aufgetaucht

Nur kurze Zeit nach dem Start der ersten ausgelieferten Geräte der Steam Machine ist offenbar der erste mögliche Hardwarefehler gemeldet worden.
Ein Nutzer berichtet, dass sein Gerät nach rund 20 Minuten Betriebszeit eine sogenannte „Red Line of Death“ (RLOD) angezeigt habe und anschließend nicht mehr bootfähig gewesen sei. Das Gerät zeigt dabei eine rote Linienanzeige, die laut offiziellen Support-Hinweisen von Steam je nach Muster auf unterschiedliche Hardwareprobleme hinweisen kann.
Im konkreten Fall deutet die Anzeige laut den bekannten Fehlermustern auf einen möglichen GPU-Fehler hin. Die Grafiklösung der Steam Machine ist fest im System verbaut, wodurch ein Austausch der Komponente nicht ohne Weiteres möglich ist.
Der betroffene Nutzer hatte den Vorfall auf der Plattform Reddit dokumentiert. Eine offizielle Bestätigung eines systematischen Problems liegt bislang nicht vor.
Die RLOD-Anzeige erinnert in ihrer Funktion an frühere Hardwarefehler bei Konsolen wie der Xbox 360 oder PlayStation 3, die durch visuelle Fehlermuster auf schwerwiegende Systemprobleme hinwiesen. Auch aktuelle Konsolen verfügen über ähnliche Fehleranzeigen, jedoch mit anderen visuellen Codes.
Ob es sich bei dem Vorfall um einen Einzelfall oder ein potenziell breiteres Problem bei frühen Steam-Machine-Einheiten handelt, ist derzeit unklar. Erste Geräte sind erst kürzlich ausgeliefert worden, weshalb die Datenlage noch sehr begrenzt ist.
Eine Stellungnahme von Valve liegt bislang nicht vor.
Well, the Steam Machine was pretty cool for the 20 minutes that it worked
byu/me_hill insteammachine
22 Kommentare AddedMitdiskutieren
Gefühlt geht alles den Bach runter und nichts läuft mehr, die Steam Machine hat es schon durch den Preis schwer und dann sowas 💀.
Oh man. Da werden wieder Erinnerungen an die 360 Ära wach.😅😬
Hachja… Der ROD… Hat mich damals zurück zur PlayStation gebracht.
Mein Gott, Montagsgeräte gibt es überall vielleicht hatte er auch nur ein Bier drauf stehen und es verschüttet. Oder er legte einen Kaschmir schal darum, weil er dachte es friert 😀
Oh, da freut sich bestimmt keiner drüber wenn die ewig teure Hardware auch noch gleich nach 20 Minuten kaputt geht. Mal abwarten, ob das Problem ein größeres ist was noch mehr Steam Machines betrifft.