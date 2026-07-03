Steam Machine: Erste „Red Line of Death“-Meldung kurz nach Launch aufgetaucht

Ein früher Hardwarebericht zur Steam Machine deutet auf einen möglichen GPU-Fehler bei ersten Geräten hin.

Nur kurze Zeit nach dem Start der ersten ausgelieferten Geräte der Steam Machine ist offenbar der erste mögliche Hardwarefehler gemeldet worden.

Ein Nutzer berichtet, dass sein Gerät nach rund 20 Minuten Betriebszeit eine sogenannte „Red Line of Death“ (RLOD) angezeigt habe und anschließend nicht mehr bootfähig gewesen sei. Das Gerät zeigt dabei eine rote Linienanzeige, die laut offiziellen Support-Hinweisen von Steam je nach Muster auf unterschiedliche Hardwareprobleme hinweisen kann.

Im konkreten Fall deutet die Anzeige laut den bekannten Fehlermustern auf einen möglichen GPU-Fehler hin. Die Grafiklösung der Steam Machine ist fest im System verbaut, wodurch ein Austausch der Komponente nicht ohne Weiteres möglich ist.

Der betroffene Nutzer hatte den Vorfall auf der Plattform Reddit dokumentiert. Eine offizielle Bestätigung eines systematischen Problems liegt bislang nicht vor.

Die RLOD-Anzeige erinnert in ihrer Funktion an frühere Hardwarefehler bei Konsolen wie der Xbox 360 oder PlayStation 3, die durch visuelle Fehlermuster auf schwerwiegende Systemprobleme hinwiesen. Auch aktuelle Konsolen verfügen über ähnliche Fehleranzeigen, jedoch mit anderen visuellen Codes.

Ob es sich bei dem Vorfall um einen Einzelfall oder ein potenziell breiteres Problem bei frühen Steam-Machine-Einheiten handelt, ist derzeit unklar. Erste Geräte sind erst kürzlich ausgeliefert worden, weshalb die Datenlage noch sehr begrenzt ist.

Eine Stellungnahme von Valve liegt bislang nicht vor.