Steam Machine: Insider erwartet deutlich höheren Preis als beim Steam Deck

Neue Hinweise aus der Branche deuten darauf hin, dass die Steam Machine von Valve preislich über den ursprünglichen Erwartungen liegen könnte.

Nach der angekündigten Preiserhöhung des Steam Deck OLED, die Valve mit steigenden Kosten für Speicher und Arbeitsspeicher begründet hat, rückt nun auch die kommende Steam Machine stärker in den Fokus möglicher Preissteigerungen.

Laut dem bekannten Leaker Brad Lynch könnten interne Preisabschätzungen bei Valve bereits vor einiger Zeit über dem aktuellen Preisniveau des Steam Deck gelegen haben. Dabei betonte er, dass diese Einschätzungen etwa zwei Monate alt seien und sich die Marktlage seitdem durch weiter steigende Preise für Speicher und RAM zusätzlich verschärft habe. Dies könnte dazu führen, dass die Steam Machine trotz ihrer eher mittelklassigen CPU- und GPU-Ausstattung deutlich teurer ausfällt als ursprünglich erwartet.

Der Leaker machte dabei deutlich, dass es sich nicht um gesicherte Informationen handelt. Wörtlich erklärte er, man solle die Angaben „mit Vorsicht genießen, da es sich nur um Flüstern in meinem Ohr handelt“, fügte jedoch hinzu, dass der ihm genannte geschätzte Einstiegspreis der Steam Machine bereits damals „über dem heutigen Preis des Steam Deck“ gelegen habe – und das sei vor rund zwei Monaten gewesen.

Auf die Frage eines Nutzers in sozialen Medien, ob die Preiserhöhungen beim Steam Deck möglicherweise dazu dienen könnten, Verluste bei der späteren Preisgestaltung der Steam Machine auszugleichen, äußerte Lynch Zweifel und erklärte, er halte dieses Szenario zwar nicht für ausgeschlossen, glaube jedoch nicht, dass dies die Strategie von Valve sei.

Der aktuelle Leak knüpft an frühere Berichte an, wonach insbesondere steigende Speicher- und RAM-Kosten die Kalkulation der neuen Valve-Hardware stark beeinflussen. Bereits im vergangenen Monat war berichtet worden, dass interne Preisziele für die Steam Machine deutlich nach oben angepasst worden seien.

Ein Valve-Hardware-Ingenieur hatte in einem Interview zudem angemerkt, dass bestimmte Produkte schneller auf den Markt gebracht werden konnten, da sie technisch weniger komplex seien und beispielsweise keinen Arbeitsspeicher enthalten. Dies habe die Produktions- und Entwicklungszeit erheblich vereinfacht.

Leaker Lynch ergänzte außerdem, dass sich die internen Preisziele bei Valve vor und nach dem starken Anstieg der RAM-Preise deutlich verändert hätten. Besonders die Steam Machine sei davon betroffen, während andere Projekte wie das Steam Frame weniger stark unter Druck stünden.

Offizielle Details zu Preis oder genauem Veröffentlichungstermin der Steam Machine stehen weiterhin aus. Valve hatte zuletzt lediglich bestätigt, dass die Veröffentlichung gemeinsam mit weiteren Hardware-Produkten weiterhin geplant sei, jedoch konkrete Preise und Termine erst bekannt gegeben werden, sobald diese stabil festgelegt werden können.

In einer früheren Stellungnahme erklärte das Unternehmen, dass das Ziel, alle drei Produkte in der ersten Hälfte des Jahres zu veröffentlichen, grundsätzlich bestehen bleibe. Gleichzeitig betonte Valve jedoch, dass man noch an der finalen Preis- und Terminplanung arbeite und diese bewusst erst kommunizieren werde, wenn sich die Rahmenbedingungen stabilisiert hätten.

Im März bekräftigte Valve zudem erneut die Absicht, alle drei Produkte noch in diesem Jahr auf den Markt zu bringen. Aufgrund anhaltender Engpässe bei Speicherkomponenten konnte bislang jedoch lediglich der Steam Controller ausgeliefert werden. Weitere Informationen sollen folgen, sobald die finalen Launch-Pläne feststehen.