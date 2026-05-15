Steam Machine: Ken Levine: Switch 2 und Steam Machine bringen keine großen Technik-Sprünge

Ken Levine, der kreative Kopf hinter BioShock, hat sich kritisch zur aktuellen Entwicklung moderner Gaming-Hardware geäußert.
Dabei nennt er unter anderem die bereits veröffentlichte Nintendo Switch 2 sowie Valves neue Steam Machine und beschreibt beide Systeme nicht als große technologische Sprünge. Stattdessen spricht er von einem Punkt, an dem die Branche zunehmend unter „diminishing returns“ bei reiner Hardware-Leistung leidet.
Levine betont, dass sein Studio bewusst auf ultra-realistische Grafik verzichtet. Diese sei nicht nur teuer in der Entwicklung, sondern verliere im Laufe der Zeit schneller an Wirkung als stilisierte visuelle Ansätze.
Als Beispiel verweist er auf BioShock, dessen Art Direction bis heute als zeitlos gilt. Für ihn liegt echte Innovation nicht in reiner Rechenleistung, sondern in Storytelling, künstlerischer Gestaltung und bedeutungsvollen Spielerentscheidungen.
Auch sein kommendes Projekt Judas soll genau diesen Ansatz verfolgen und stärker auf kreative Freiheit sowie narrative Tiefe setzen – ähnlich wie erfolgreiche moderne RPGs wie Baldur’s Gate 3.
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Ken Levine muss aber auch verstehen das die Verbraucher keine iphone preise für Konsolen zahlen möchten.
Bin schon gespannt wie teuer die nächste xbox und playstation werden.
Das stimmt nicht! Ich bin bereit solche Preise für Konsolen zu zahlen!
Das ändert natürlich alles, wenn du einer der wenigen bist, die solche Preise zahlen wollen 🙃.
Nichts wird mehr große Sprünge bringen mit den Technologien die wir haben.
Das einzige was man wirklich spürbar merkt ist der Sprung auf 4k/120-240, dafür braucht man aber entsprechend auch den Bildschrim dazu und am PC ist es mit den nötigen Investitionen auch schon möglich, aber eben sehr teuer und da kommt das Problem, abseits von Skalierungen wird da auch keine PS7 oder Xbox Sereis Helix Alpha One Z hin kommen, die benötigte leistung für 4k Nativ ist extrem viel höher wie für 1440p um dann noch hohe fps zu erreichen ist auch mit einer 4090 oder 5090 oft nur mit dlss möglich.
Rein grafisch sind wir eben auch an so einem Punkt, jedes bisschen mehr RT effekt oder bessere Texturen , Animationen usw braucht nach oben unverhältnismäßig viel mehr Power und damit auch energie und damit wiederum Kühlung.
Es kann natürlich immer eine Innovation kommen, aber ich schätze das was wir die letzten Monate gesehen haben und was die nächsten mit Gta 6 usw bringen werden ist das was wir die nächsten Jahre ca bekommen werden. Und von Mobiler Hardware oder aufs Minimale zusammengepresste pcs sollte man so oder so nicht erwarten das sie stärker sind wie stationäre Geräte, diese Erwartung machen null Sinn.
Das schlimme ist ja das es viele nicht mal benötigen.
Man muss da immer von der breiten Masse reden.
Es gibt ja schon sehr viele bei denen es am richtigen Kabel scheitert…
Wer HighEnd will braucht einen PC und das wird sich in den nächsten 10 Jahren auch erstmal nichts ändern.
Was die kann mich jetzt nicht bekochen und mir keine Getränke holen 😫 und fliegen tut die jetzt auch nicht…….das ist schlecht 😂😂😂 was erwartet Levine die Leute wollen es auch noch bezahlen können
Die Geräte müssen auch keine großen Sprünge bieten. Wollen sie auch nicht. Die Großen Sprünge sind wichtig für Publisher und Fans im AAA-Bereich. Diejenigen, für die die Videospielindustrie sich von den Priotiäten her aufteilen lässt in:
1. Industrie
2. Video
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3. Spiel
Hyperrealismus bei der Grafik ist ne nette Spielerei, aber überflüssig für gute Spiele. Andere Art Styles altern wesentlich besser und fressen weniger Leistung. Und wenn es doch mal realistisch genug aussehen muss, ohne High-End-Hardware, gibt es Spiele wie Ryse, Arkham City oder Gears 5. Diese Spiele sind bis zu 15 Jahre alt. Hätte man sich von da an auf technischer Seite nur noch auf die Performance konzentriert, anstatt darauf, auch wirklich jedes einzelne Sackhaar, das man nicht sieht, perfekt durch die Löcher und Fasern in drei Schichten Kleidung zu beleuchten, die auch alle eine Physik haben, die man für realistisch halten kann, hätten wir Gamer mehr davon gehabt.
War ein sehr schönes Interview, knapp unter eine Stunde lang. Wenn ihr nichts besseres zu tun habe, gönnt es euch. Ist immer spannend, was in den Köpfes von Genies so los ist und Ken Levine ist eindeutig einer der brilliantesten Köpfe in der Videospielbranche. Seine Spiele haben die Messlatte für eine ganze Branche weiter nach oben verschoben und ich kann sein nächstes Spiel gar nicht erwarten, das auch besonders hohe Wiederspielbarkeit abzielt.
Es müsste wirklich mehr Spiele mit durchdachtem Design geben, die kann man auch noch ein Jahrzehnt später spielen und sehen super aus, bestes Beispiel ist die Batman Arkham Reihe.
Mir würden schon 4K und 60 fps als Standard reichen 😄 Selbst da sind wir ja bei vielen Games noch nicht angekommen, was man aber nicht nur den Hardware-Herstellern anlasten kann.