Steam Machine: Ken Levine: Switch 2 und Steam Machine bringen keine großen Technik-Sprünge

Ken Levine sieht bei Switch 2 und Steam Machine keine großen technischen Sprünge.

Ken Levine, der kreative Kopf hinter BioShock, hat sich kritisch zur aktuellen Entwicklung moderner Gaming-Hardware geäußert.

Dabei nennt er unter anderem die bereits veröffentlichte Nintendo Switch 2 sowie Valves neue Steam Machine und beschreibt beide Systeme nicht als große technologische Sprünge. Stattdessen spricht er von einem Punkt, an dem die Branche zunehmend unter „diminishing returns“ bei reiner Hardware-Leistung leidet.

Levine betont, dass sein Studio bewusst auf ultra-realistische Grafik verzichtet. Diese sei nicht nur teuer in der Entwicklung, sondern verliere im Laufe der Zeit schneller an Wirkung als stilisierte visuelle Ansätze.

Als Beispiel verweist er auf BioShock, dessen Art Direction bis heute als zeitlos gilt. Für ihn liegt echte Innovation nicht in reiner Rechenleistung, sondern in Storytelling, künstlerischer Gestaltung und bedeutungsvollen Spielerentscheidungen.

Auch sein kommendes Projekt Judas soll genau diesen Ansatz verfolgen und stärker auf kreative Freiheit sowie narrative Tiefe setzen – ähnlich wie erfolgreiche moderne RPGs wie Baldur’s Gate 3.