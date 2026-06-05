Steam Machine: Nach Verzögerungen nennt Valve endlich neues Release-Fenster

Valve hat das Veröffentlichungsfenster für Steam Machine und Steam Frame nach den jüngsten Verzögerungen konkretisiert.

Valve hat das Release-Fenster für die zuletzt verschobenen Hardware-Projekte Steam Machine und Steam Frame weiter eingegrenzt.

Steam Machine und Steam Frame sollen im Sommer 2026 erscheinen.

Die Information stammt aus einem neuen Blogbeitrag, in dem Valve die Verified-Programme für beide Geräte erläutert. Dort erklärt das Unternehmen, man freue sich darauf, dass Spieler die Titel der Entwickler auf der neuen Steam-Hardware ausprobieren können, sobald diese im Sommer veröffentlicht wird.

Ursprünglich hatte Valve bei der Ankündigung Ende des vergangenen Jahres geplant, Steam Machine, Steam Frame und den neuen Steam Controller bereits Anfang 2026 auf den Markt zu bringen. Im Februar musste das Unternehmen seine Pläne jedoch aufgrund anhaltender Engpässe bei Speicher- und Hardwarekomponenten überarbeiten.

Während der Steam Controller bereits Anfang Mai separat veröffentlicht wurde, warten Steam Machine und Steam Frame weiterhin auf ihren Marktstart. Mit der neuen Sommer-Angabe hat Valve den möglichen Zeitraum nun zumindest deutlich eingegrenzt.

Parallel bereitet das Unternehmen Entwickler auf die Einführung der Hardware vor. Dafür werden die Verified-Programme für beide Geräte vorgestellt und der Steam Store entsprechend angepasst.

Für die Steam Machine gelten laut Valve nahezu dieselben Voraussetzungen wie beim Steam-Deck-Programm. Da die Hardware allerdings rund sechsmal leistungsfähiger sein soll als das Steam Deck, erwartet Valve deutlich mehr kompatible Titel. Zudem werden Spiele erneut getestet, die auf dem Steam Deck die bisherigen Leistungsanforderungen nicht erfüllen konnten.

Beim Steam Frame soll das Verified-Siegel dagegen Spiele kennzeichnen, die direkt auf dem VR-Headset ohne zusätzliche Anpassungen zuverlässig laufen. Das Programm konzentriert sich dabei auf die native Nutzung des Geräts und nicht auf Inhalte, die lediglich auf das Headset gestreamt werden.

Mit den neuen Informationen deutet vieles darauf hin, dass Valve die letzten Vorbereitungen für den Marktstart seiner neuen Hardware-Plattformen trifft.