Steam Machine: Nach Verzögerungen nennt Valve endlich neues Release-Fenster

Valve hat das Release-Fenster für die zuletzt verschobenen Hardware-Projekte Steam Machine und Steam Frame weiter eingegrenzt.
Steam Machine und Steam Frame sollen im Sommer 2026 erscheinen.
Die Information stammt aus einem neuen Blogbeitrag, in dem Valve die Verified-Programme für beide Geräte erläutert. Dort erklärt das Unternehmen, man freue sich darauf, dass Spieler die Titel der Entwickler auf der neuen Steam-Hardware ausprobieren können, sobald diese im Sommer veröffentlicht wird.
Ursprünglich hatte Valve bei der Ankündigung Ende des vergangenen Jahres geplant, Steam Machine, Steam Frame und den neuen Steam Controller bereits Anfang 2026 auf den Markt zu bringen. Im Februar musste das Unternehmen seine Pläne jedoch aufgrund anhaltender Engpässe bei Speicher- und Hardwarekomponenten überarbeiten.
Während der Steam Controller bereits Anfang Mai separat veröffentlicht wurde, warten Steam Machine und Steam Frame weiterhin auf ihren Marktstart. Mit der neuen Sommer-Angabe hat Valve den möglichen Zeitraum nun zumindest deutlich eingegrenzt.
Parallel bereitet das Unternehmen Entwickler auf die Einführung der Hardware vor. Dafür werden die Verified-Programme für beide Geräte vorgestellt und der Steam Store entsprechend angepasst.
Für die Steam Machine gelten laut Valve nahezu dieselben Voraussetzungen wie beim Steam-Deck-Programm. Da die Hardware allerdings rund sechsmal leistungsfähiger sein soll als das Steam Deck, erwartet Valve deutlich mehr kompatible Titel. Zudem werden Spiele erneut getestet, die auf dem Steam Deck die bisherigen Leistungsanforderungen nicht erfüllen konnten.
Beim Steam Frame soll das Verified-Siegel dagegen Spiele kennzeichnen, die direkt auf dem VR-Headset ohne zusätzliche Anpassungen zuverlässig laufen. Das Programm konzentriert sich dabei auf die native Nutzung des Geräts und nicht auf Inhalte, die lediglich auf das Headset gestreamt werden.
Mit den neuen Informationen deutet vieles darauf hin, dass Valve die letzten Vorbereitungen für den Marktstart seiner neuen Hardware-Plattformen trifft.
64 Kommentare AddedMitdiskutieren
https://store.steampowered.com/hardware/steammachine
Gerade auf dieser offiziellen Steam Seite gelesen und zwar ist 4K mit 120 Hz doch noch möglich. Mit Displayport geht es sogar bis 4K 240 Hz.
Aber irgendwas stimmt da nicht? Ist nur beim Gaming bis 4K 60 FPS oder was nun? 🤔🤔
Ausgewählte Spiele eventuell. Spiele wie Counter-Strike 2, Dota 2, League of Legends oder Valorant sind extrem CPU-limitiert und grafisch genügsam. Die könnten das erreichen. Vom technischen Aspekt kann die Hardware das realisieren.
Achso ok. Danke für die Antwort.
Mehr FPS wird mit der Hardware halt nur bei alten Schinken möglich sein
Das heisst Forza Horizon 6 wird bspw nur bis 60 FPS gehen. Naja nicht so schlimm, wird trotzdem gekauft.
FH6 läuft nicht gut mit Linux. Oder wurde das behoben?
Das liegt am DRM-Fetisch von den HDMI-Spezifikatoren. AMD setzt unter Linux auf Open-Source-Treiber und in denen darf das volle Feature-Set von HDMI 2.1 nicht implementiert werden. Das HDMI-Forum möchte nicht, dass die „geheimen“ Spezifikationen für jeden einsehbar sind. Dies wären sie beim Linux-Kernel. Daher geht nur HDMI 2.0 und 60 FPS. Technisch kann die Hardware mehr und man kann es auch nutzen, wenn man Windows drauf installiert.
Hatte ich zu erst auch gedacht, habe aber grad noch mal nachgelesen wie es aktuell ist.
Mittlerweile ist es unter Linux möglich HDMI 2.1 zu nutzten, es braucht halt gewissen Voraussetzungen und ich denke Valve wird das schon mit einbezogen haben.
Hätte ich keinen PC, wäre der evtl. interessant geworden, so bin ich nur gespannt auf den Preis und die Leistung am Ende, zocke am PC eh nur CS/Valorant/Lol, ganz selten mal was anderes.
Wenn das Ding 1000 – 1200 kostet wird das untergehen. Kann mir nicht vorstellen, dass jemand das ausgibt für Technik die schlechter ist als eine XBOX Series X.
Nicht alles ist schlechter. CPU ist teilweise schlechter
Im sommer und noch kein preis? Da werden sie wohl vorher ne packung valium umsonst verteilen das sich die Entrüstung nicht so hart wird 😀
Wer klug ist wartet ab was Microsoft macht. Wenn das Teil hier um oder über 1000€ liegt dann sowieso. Wenn dann nächstes Jahr (voraussichtlich) neue Xbox kommt, mit Steam und viel besserer Technik zum ähnlichen Preis, dann ist das ein No-Brainer.
Die Helix wird nicht unter 1500,- laufen so fern MS nicht stark subventioniert, noch teurer
Nie und Nimmer, ich sage sie wird knapp 1000 oder leicht darüber kosten, aber 1500 halte ich für absolut ausgeschlossen.
Also glaubst du das MS stark subventioniert oder sie stecken ab. Die leaks kamen ja vor der Krise. Ich rechne eher mit Ner Helix „S“ auf ps6 Niveau um die 900-1100€ und ne Helix „X“ für 1600€ aufwärts als highend
Ok ich sag mal so, wenn die dazu ne andere Vatiante bieten, dann ja, dann könnte eine evtl. für 1500 aufschlagen, bin ich bei dir. Ja am Ende ist es halt die Subventionsfrage, aber nur eine einzige Konsole für 1500, das wäre der Untergang imo, ausser alle Hersteller rufen diese Preise auf und auch JA, vor der Krise kamen die Leaks, das stimmt, danach kam ja erst diese plötzliche KI Wahnsinns Explosion und halt jetzt auch noch der Krieg, wird eine Rolle spielen, stimme dir zu👍🏼
Das hoffe ich nicht. Ist schon klar dass die auf High-End Erlebnis abzielen, aber man muss genauso auf den Preis achten. Wenn will man mit 1500€ ansprechen? Klar kann man es machen, hoffe aber dass die vernünftig bleiben. Ich denke auch eher um 1000€, mehr oder weniger. Hoffe auf weniger. 🤷
Hoffe ich auch nicht, wird aber anders nicht möglich sein, bei den aktuellen Preisen. An die Preise muss man sich nun gewöhnen, selbst wenn RAM, Chip und plates wieder billiger werden, sinken die Preise mMn nicht zum gleichen Teil.
Ihr vergesst immer wieder das es next gen ist.
Man kann keine heutigen Preise ansetzen.
Ne 4080 hat auch deutlich mehr gekostet als ne 5070ti und dennoch liegen beide grob gleichauf.
Und hier ist es nicht anders. Was heute ne 9070xt ist wird in der nächsten gen ne xx60xt sein Und damit entsprechend günstiger.
Zumal da auch noch Ashas Aussage bezüglich der Subvention vom „Speicher“ sehr mehrdeutig ist und das ding eben bisher nicht mal final.
Bin auch auf den Preis gespannt. Ansonsten ist das Teil aber eher uninteressant für mich.
Für mich wäre sie interessant.Sollte der Preis allerdings 4-stellig werden, wird gewartet bis genaue Infos zu den vorhandenen Stores/Möglichkeiten auf der Helix kommen.
Bekommen wir vielleicht heute Abend ein Release Datum und ein half Life 3 teaser 🤣