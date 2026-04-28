Steam Machine: Neuer Steam Controller ab 4. Mai erhältlich

Der neue Steam Controller von Valve erscheint am 4. Mai 2026 für 99 Euro mit Magnetsticks und 35 Stunden Akku.

Valve hat den Steam Controller offiziell für den 4. Mai 2026 angekündigt und setzt dabei auf eine komplett überarbeitete Hardware-Generation mit Fokus auf Präzision, Ausdauer und flexible Nutzung innerhalb der gesamten Steam-Bibliothek.

Im Zentrum des neuen Designs stehen magnetische Analogsticks auf Basis der TMR-Technologie, die auf präzisere Eingaben und eine höhere Haltbarkeit ausgelegt sind. Ergänzt wird das Eingabesystem durch sämtliche gängigen Steuerungsoptionen, sodass der Controller für nahezu jedes Spiel aus der Steam-Bibliothek geeignet sein soll.

Für das haptische Feedback integriert Valve insgesamt vier Vibrationsmotoren, die eine deutlich feinere Rückmeldung während des Spielens ermöglichen sollen. Ziel ist eine möglichst detaillierte und reaktionsschnelle Wahrnehmung von In-Game-Ereignissen.

Auch die Akkulaufzeit fällt umfangreich aus: Der integrierte 8,39-Wattstunden-Akku soll mehr als 35 Stunden Spielzeit pro Ladung ermöglichen. Damit positioniert sich der Controller klar im Bereich ausdauernder Wireless-Controller.

Für die Verbindung setzt Valve auf den sogenannten Steam Controller Puck, einen drahtlosen Empfänger mit geringer Latenz. Dieser wird per USB angeschlossen und ermöglicht zusätzlich ein einfaches Aufladen über eine magnetische Verbindung, wodurch der Controller unkompliziert wieder einsatzbereit sein soll.

Der Preis wurde ebenfalls bereits bestätigt: Der neue Steam Controller wird für 99 Euro erhältlich sein. Damit positioniert sich Valve im Premium-Segment, bleibt jedoch unter vielen High-End-Controllern vergleichbarer Ausstattung.