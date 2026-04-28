Steam Machine: Neuer Steam Controller ab 4. Mai erhältlich

Valve hat den Steam Controller offiziell für den 4. Mai 2026 angekündigt und setzt dabei auf eine komplett überarbeitete Hardware-Generation mit Fokus auf Präzision, Ausdauer und flexible Nutzung innerhalb der gesamten Steam-Bibliothek.
Im Zentrum des neuen Designs stehen magnetische Analogsticks auf Basis der TMR-Technologie, die auf präzisere Eingaben und eine höhere Haltbarkeit ausgelegt sind. Ergänzt wird das Eingabesystem durch sämtliche gängigen Steuerungsoptionen, sodass der Controller für nahezu jedes Spiel aus der Steam-Bibliothek geeignet sein soll.
Für das haptische Feedback integriert Valve insgesamt vier Vibrationsmotoren, die eine deutlich feinere Rückmeldung während des Spielens ermöglichen sollen. Ziel ist eine möglichst detaillierte und reaktionsschnelle Wahrnehmung von In-Game-Ereignissen.
Auch die Akkulaufzeit fällt umfangreich aus: Der integrierte 8,39-Wattstunden-Akku soll mehr als 35 Stunden Spielzeit pro Ladung ermöglichen. Damit positioniert sich der Controller klar im Bereich ausdauernder Wireless-Controller.
Für die Verbindung setzt Valve auf den sogenannten Steam Controller Puck, einen drahtlosen Empfänger mit geringer Latenz. Dieser wird per USB angeschlossen und ermöglicht zusätzlich ein einfaches Aufladen über eine magnetische Verbindung, wodurch der Controller unkompliziert wieder einsatzbereit sein soll.
Der Preis wurde ebenfalls bereits bestätigt: Der neue Steam Controller wird für 99 Euro erhältlich sein. Damit positioniert sich Valve im Premium-Segment, bleibt jedoch unter vielen High-End-Controllern vergleichbarer Ausstattung.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Schon cool, aber 100 sind mir für ein Controller zu viel
Bei dem Preis fangen controller doch erst an 🤔
Für den letzten zahlte ich 40
Anfangs dachte ich mir, dass der Preis völlig überzogen ist. Da die Akkulaufzeit aber so enorm ist und es zusätzliche Tasten wie bei einem Pro-Controller gibt, ist er wohl doch nicht so überzogen.
TMR Sticks sind eine gute Sache.
Mir gefällt das Ding trotzdem nicht😅
Also kein Stick Drift mehr?
Mit TMR nicht mehr möglich 🙂
TMR ist natürlich stark. Ansonsten würde ich das Ding wirklich gern testen. ^^
Mit dem Steam Button direkt in den Big Picture Modus ist auch ein nettes Feature