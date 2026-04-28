Steam Machine: Neuigkeiten in Kürze

Valve kündigt an, in Kürze Neuigkeiten zur heiß erwarteten Steam Machine veröffentlichen zu wollen.

Valves Steam Machine ist aktuell wohl eines der heißesten Themen innerhalb der Gaming-Branche. Die offizielle Ankündigung soll neuesten Gerüchten zufolge kurz bevorstehen.

Während der Preis des Steam Controllers (99 Euro) offiziell bestätigt wurde, gibt es zur Steam Machine von offizieller Seite zumindest vorerst keinen Preis und auch kein Datum für die Veröffentlichung.

Im Interview mit IGN kündigt Valve-Programmierer Pierre-Loup Griffais allerdings an, schon in naher Zukunft Neuigkeiten zu liefern:

„Wir können heute noch keine genauen Angaben zum Zeitplan machen. Wir arbeiten jedoch mit Hochdruck daran, das Projekt auf den Weg zu bringen. Ich gehe davon aus, dass wir bald Neuigkeiten dazu veröffentlichen können, aber insgesamt läuft alles gut.“