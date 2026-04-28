Steam Machine: Neuigkeiten in Kürze

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Image: Valve / Steam Machine

Valve kündigt an, in Kürze Neuigkeiten zur heiß erwarteten Steam Machine veröffentlichen zu wollen.

Valves Steam Machine ist aktuell wohl eines der heißesten Themen innerhalb der Gaming-Branche. Die offizielle Ankündigung soll neuesten Gerüchten zufolge kurz bevorstehen.

Während der Preis des Steam Controllers (99 Euro) offiziell bestätigt wurde, gibt es zur Steam Machine von offizieller Seite zumindest vorerst keinen Preis und auch kein Datum für die Veröffentlichung.

Im Interview mit IGN kündigt Valve-Programmierer Pierre-Loup Griffais allerdings an, schon in naher Zukunft Neuigkeiten zu liefern:

„Wir können heute noch keine genauen Angaben zum Zeitplan machen. Wir arbeiten jedoch mit Hochdruck daran, das Projekt auf den Weg zu bringen. Ich gehe davon aus, dass wir bald Neuigkeiten dazu veröffentlichen können, aber insgesamt läuft alles gut.“

Quelle
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18 Kommentare Added

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  2. GOZUSHI 1840 XP Beginner Level 1 | 28.04.2026 - 07:04 Uhr

    Wird leider teurer als 499,- also bin ich rauß, habe für meine gebrauchte series x gerade mal 280 bezahlt… Die Generation ist in 9 Monaten eh vorbei..

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    • micmon 6220 XP Beginner Level 3 | 28.04.2026 - 07:17 Uhr
      Antwort auf GOZUSHI

      Glückwunsch zu dem Kauf. Und keine Angst, Gen9 wird nicht Ende des Jahres enden. Selbst wenn Helix Ende 2027 raus kommen sollte (was so nie angekündigt war und nach jüngsten Berichten immer unwahrscheinlicher erscheint) wird die Series X auch noch jahrelang unterstützt werden.

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  4. Drakeline6 211895 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 28.04.2026 - 07:13 Uhr

    Wenn schon der Controller 99€ kostet, will ich den Preis der Konsole gar nicht erst wissen 😀

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  5. Hattori Hanzo 41025 XP Hooligan Krauler | 28.04.2026 - 07:20 Uhr

    Da ich erst gegen 2030 mit der neuen Gen rechne, bin ich interessiert. Bis zu einem Preis von 800€ guck mir das Ding mal an.

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  8. EdgarAllanFloh 130640 XP Elite-at-Arms Bronze | 28.04.2026 - 07:58 Uhr

    Wichtig wird bei so einem PC sein, dass man seine Büroarbeit ebenso drauf erledigen kann wie das Gaming. Zudem muss das Internet kostenlos sein.

    Das gilt natürlich auch für die Helix, wenn sie PC-Ersatz werden soll.

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      • EdgarAllanFloh 130640 XP Elite-at-Arms Bronze | 28.04.2026 - 08:37 Uhr
        Antwort auf Frostbeast

        Genau darauf will ich hinaus, wo viele sagen: „Statt einem PC kauft man sich dann die Helix oder die Steam Machine.“ Viele wollen halt nur ein Gerät und damit dann alles machen.

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  9. Ash2X 332920 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 28.04.2026 - 08:00 Uhr

    Dafür dass sie eigentlich bis Juni erscheinen sollte sind die Infos echt ein bisschen dünn.

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  10. LargeHenry 15260 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 28.04.2026 - 08:10 Uhr

    Mich interessiert nur der Preis. Da dieser aber ohnehin höher als 499€ sein wird, spare ich mir das Geld lieber für die nächste Xbox oder eine Grafikkarte, falls die Xbox doch keinen PC Modus haben wird.

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