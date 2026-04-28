Steam Machine: Neuigkeiten in Kürze

Valves Steam Machine ist aktuell wohl eines der heißesten Themen innerhalb der Gaming-Branche. Die offizielle Ankündigung soll neuesten Gerüchten zufolge kurz bevorstehen.
Während der Preis des Steam Controllers (99 Euro) offiziell bestätigt wurde, gibt es zur Steam Machine von offizieller Seite zumindest vorerst keinen Preis und auch kein Datum für die Veröffentlichung.
Im Interview mit IGN kündigt Valve-Programmierer Pierre-Loup Griffais allerdings an, schon in naher Zukunft Neuigkeiten zu liefern:
„Wir können heute noch keine genauen Angaben zum Zeitplan machen. Wir arbeiten jedoch mit Hochdruck daran, das Projekt auf den Weg zu bringen. Ich gehe davon aus, dass wir bald Neuigkeiten dazu veröffentlichen können, aber insgesamt läuft alles gut.“
18 Kommentare AddedMitdiskutieren
Jau, da bin ich echt mal gespannt.
Wird leider teurer als 499,- also bin ich rauß, habe für meine gebrauchte series x gerade mal 280 bezahlt… Die Generation ist in 9 Monaten eh vorbei..
Glückwunsch zu dem Kauf. Und keine Angst, Gen9 wird nicht Ende des Jahres enden. Selbst wenn Helix Ende 2027 raus kommen sollte (was so nie angekündigt war und nach jüngsten Berichten immer unwahrscheinlicher erscheint) wird die Series X auch noch jahrelang unterstützt werden.
Für 500 kannste bald nur noch nen Nintendo DS kaufen können 😀
Warum sollte die Generation in 9 Monaten vorbei sein ?
Vor Ende 2028, brauchst du mit keinen neuen Konsolen zu rechnen.
Dann bin ich auch gespannt auf die Dampfmaschine.
Werde mir das Dingen nicht holen bin aber dennoch gespannt wie es sich durchsetzen wird.
Sehe ich auch so.
Wenn schon der Controller 99€ kostet, will ich den Preis der Konsole gar nicht erst wissen 😀
Da ich erst gegen 2030 mit der neuen Gen rechne, bin ich interessiert. Bis zu einem Preis von 800€ guck mir das Ding mal an.
Na da bin ich mal gespannt^^
Neugierig bin ich auf jeden Fall
Wichtig wird bei so einem PC sein, dass man seine Büroarbeit ebenso drauf erledigen kann wie das Gaming. Zudem muss das Internet kostenlos sein.
Das gilt natürlich auch für die Helix, wenn sie PC-Ersatz werden soll.
Dann kaufe gleich einen richtigen PC. Da wir nicht wissen, wie gut deren Linux mit Office Tools funzt.
Genau darauf will ich hinaus, wo viele sagen: „Statt einem PC kauft man sich dann die Helix oder die Steam Machine.“ Viele wollen halt nur ein Gerät und damit dann alles machen.
Dafür dass sie eigentlich bis Juni erscheinen sollte sind die Infos echt ein bisschen dünn.
Mich interessiert nur der Preis. Da dieser aber ohnehin höher als 499€ sein wird, spare ich mir das Geld lieber für die nächste Xbox oder eine Grafikkarte, falls die Xbox doch keinen PC Modus haben wird.