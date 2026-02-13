Steam Machine: Preis könnte explodieren – Analyst sieht bis zu 1.000 Dollar

Image: Valve / Steam Machine

Steam‑Machine‑Preis könnte explodieren – Analyst sieht bis zu 1.000 Dollar, wenn Valve nicht subventioniert.

Analyst Mat Piscatella sorgt mit einer deutlichen Einschätzung zur kommenden Steam Machine für Gesprächsstoff. Seiner Ansicht nach könnte das Gerät bis zu 1.000 Dollar kosten, falls Valve nicht bereit ist, einen Teil der Produktionskosten selbst zu übernehmen.

Piscatella erklärte: „Ich bin froh, dass ich nicht entscheiden muss. Ich könnte 700 oder 800 sehen. Ich könnte 1.000 sehen.“

Er ergänzte im Gespräch mit GamesRadar+ außerdem, dass Valve den Preis theoretisch auch unter 700 Dollar drücken könnte – allerdings nur, wenn das Unternehmen bereit wäre, einen Teil der Kosten zu schlucken.

Die Aussagen heizen die Diskussion über Valves Preisstrategie an. Die Community spekuliert bereits, ob Valve erneut den Weg der aggressiven Subventionierung gehen könnte, wie es bei früheren Hardware‑Projekten teilweise der Fall war.

Fest steht: Der Preis der Steam Machine wird entscheidend dafür sein, ob sie ein Nischenprodukt bleibt oder eine breite Zielgruppe erreicht.

  1. Hey Iceman 867545 XP Xboxdynasty All Star Platin | 13.02.2026 - 19:19 Uhr

    Kein Wunder, dass sie die Veröffentlichung verschoben haben.Das Ding kauft doch keiner für den Preis.

  13.02.2026 - 19:25 Uhr

Ich glaube Ihre Zielgruppe würde es durchaus ausgeben. Ich gehöre nicht dazu 😅

    Ich glaube Ihre Zielgruppe würde es durchaus ausgeben. Ich gehöre nicht dazu 😅

Hinterlasse eine Antwort