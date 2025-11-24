Steam Machine: Preis orientiert sich an vergleichbarem Gaming-PC, sagt Valve

35 Autor: , in News / Steam Machine
Übersicht
Image: Valve

Der Preis der Steam Machine wird sich laut Valve an einem Gaming-PC mit vergleichbarer Leistung orientieren.

Valve hat den Preis der Steam Machine offiziell noch nicht bekanntgegeben, doch , deutet alles darauf hin, dass das neue Gerät kein Schnäppchen wird.

Linus Tech Tips brachte einen möglichen Preis von rund 500 Dollar ins Gespräch – die Reaktion des Unternehmens fiel dabei wenig positiv aus, weil er wohl nicht in diesem Rahmen liegen wird.

Valve-Entwickler Pierre-Loup Griffais erklärte nun im Podcast Friends Per Second, dass sich der Preis an einem PC orientieren werde, der eine vergleichbare Leistung bietet.

Griffais betonte, man wolle konkurrenzfähig bleiben und ein faires Angebot machen, doch die endgültige Preisfindung sei schwierig. Der Markt sei aktuell stark in Bewegung, weshalb es schwer sei, eine konkrete Zahl zu nennen.

Klar scheint jedoch: Wer mit der Leistung eines vollwertigen Gaming-PCs rechnet, muss auch mit einem entsprechenden Preisniveau rechnen.

Zu einer möglichen Subventionierung sagte Griffais: „Nein, der Preis entspricht eher dem, was man vom aktuellen PC-Markt erwarten würde. Klar, unser Ziel ist es, dass es bei dieser Leistung ein gutes Angebot ist. Und dann gibt es noch Funktionen, die echt schwer zu realisieren sind, wenn man seinen eigenen Gaming-PC aus Einzelteilen zusammenbaut.

„Dinge wie der kleine Formfaktor und ich finde, dass der Geräuschpegel, den wir erreicht haben, oder besser gesagt, das Fehlen desselben, wirklich beeindruckend sind, und wir freuen uns darauf, dass die Leute herausfinden werden, wie leise dieses Gerät ist.“

Was glaubt ihr: Welches Preisschild wird an der Steam Machine hängen?

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

35 Kommentare Added

Mitdiskutieren
    • DanSanAliaMi 65120 XP Romper Domper Stomper | 24.11.2025 - 17:05 Uhr
      Antwort auf Bensche

      Finde ich zuviel für die gebotene Leistung. Und dann ist kein Windows möglich vermute ich noch zusätzlich

      0
      • Darth Cooky 145115 XP Master-at-Arms Gold | 24.11.2025 - 17:10 Uhr
        Antwort auf DanSanAliaMi

        Doch du kannst Windows installieren , aber ich würde mir dann gleich lieber ein Mini PC mit ner besseren GPU bauen .

        0
  2. Vorthom 1960 XP Beginner Level 1 | 24.11.2025 - 16:55 Uhr

    Falls das wirklich 700 – 800€ oder sogar noch teurer wird, mit den Specs.
    Dann ist die „Xbox Next“ mit, sofern die Leaker recht behalten sollen, doch nicht so uninteressant mit der Leistung des Magnus. Auch für die prognostizierten 1000€ bis 1500€.
    Jenachdem wo wir dann landen werden. Besonders im Hinblick auf die nächsten paar Jahre, wo der SM dann irgendwann doch die Puste ausgehen wird. Es bleibt spannend

    0

Hinterlasse eine Antwort