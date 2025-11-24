Steam Machine: Preis orientiert sich an vergleichbarem Gaming-PC, sagt Valve

Der Preis der Steam Machine wird sich laut Valve an einem Gaming-PC mit vergleichbarer Leistung orientieren.

Valve hat den Preis der Steam Machine offiziell noch nicht bekanntgegeben, doch , deutet alles darauf hin, dass das neue Gerät kein Schnäppchen wird.

Linus Tech Tips brachte einen möglichen Preis von rund 500 Dollar ins Gespräch – die Reaktion des Unternehmens fiel dabei wenig positiv aus, weil er wohl nicht in diesem Rahmen liegen wird.

Valve-Entwickler Pierre-Loup Griffais erklärte nun im Podcast Friends Per Second, dass sich der Preis an einem PC orientieren werde, der eine vergleichbare Leistung bietet.

Griffais betonte, man wolle konkurrenzfähig bleiben und ein faires Angebot machen, doch die endgültige Preisfindung sei schwierig. Der Markt sei aktuell stark in Bewegung, weshalb es schwer sei, eine konkrete Zahl zu nennen.

Klar scheint jedoch: Wer mit der Leistung eines vollwertigen Gaming-PCs rechnet, muss auch mit einem entsprechenden Preisniveau rechnen.

Zu einer möglichen Subventionierung sagte Griffais: „Nein, der Preis entspricht eher dem, was man vom aktuellen PC-Markt erwarten würde. Klar, unser Ziel ist es, dass es bei dieser Leistung ein gutes Angebot ist. Und dann gibt es noch Funktionen, die echt schwer zu realisieren sind, wenn man seinen eigenen Gaming-PC aus Einzelteilen zusammenbaut. „Dinge wie der kleine Formfaktor und ich finde, dass der Geräuschpegel, den wir erreicht haben, oder besser gesagt, das Fehlen desselben, wirklich beeindruckend sind, und wir freuen uns darauf, dass die Leute herausfinden werden, wie leise dieses Gerät ist.“

Was glaubt ihr: Welches Preisschild wird an der Steam Machine hängen?