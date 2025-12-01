Steam Machine: Preisbombe: So teuer könnte Valves neue Hardware wirklich werden

Die Steam Machine von Valve erhält erstmals eine realistische Preiseinschätzung, nachdem das Unternehmen bislang keine offiziellen Angaben zur Preisgestaltung gemacht hat.

Ein neues Analysevideo von Linus Tech Tips untersucht die möglichen Herstellungskosten der Steam Machine und liefert damit einen konkreten Hinweis darauf, wie hoch der Verkaufspreis 2026 ausfallen könnte.

Valve hatte zuvor erklärt, dass die Steam Machine preislich in dem Bereich liegen soll, den ein PC mit vergleichbarer Leistung beim Selbstbau erreichen würde.

Im Rahmen des Tests wurde ein PC mit Komponenten zusammengestellt, die den bislang bekannten Spezifikationen der Steam Machine entsprechen.

Diese Analyse zeigt, dass Valve bei Nutzung historisch niedrigster Hardwarepreise rund 602 US-Dollar an Herstellungskosten hätte. In der aktuellen Marktsituation mit stark gestiegenen Preisen für Grafikkarten, Prozessoren und Speicher würde die Steam Machine jedoch deutlich teurer ausfallen.

Linus Tech Tips schätzt, dass der Preis auf bis zu 910 US-Dollar steigen könnte, sofern die aktuell gängigen Markenkomponenten verwendet werden.

Alternativ ergab die Untersuchung, dass die Steam Machine durch den Einsatz günstigerer Bauteile für etwa 813 US-Dollar realisierbar wäre. Die Schätzung legt nahe, dass der endgültige Preis der Steam Machine wahrscheinlich in einem Bereich um die 700 US-Dollar liegt, falls sich die Marktlage stabilisiert.

Damit positioniert sich die Steam Machine klar im höheren Preissegment und richtet sich vor allem an Spieler, die eine kompakte PC-Lösung mit Fokus auf gute Gaming-Leistung suchen.

Die Steam Machine bleibt damit ein zentrales Thema in der Gaming- und Xbox-Community, da viele Gamer den direkten Vergleich zwischen klassischem Gaming-PC, Xbox Series X und speziellen Gaming-Systemen wie Valves neuer Plattform ziehen.