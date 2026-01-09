Steam Machine: Preise angeblich geleakt

Steam Machine‑Preise angeblich geleakt – 2TB‑Modell kratzt an der 1000‑Dollar‑Marke.

Ein neuer Hinweis aus Tschechien sorgt für Gesprächsstoff, nachdem ein dortiger Händler offenbar frühe Preisangaben zur kommenden Steam Machine in seinem Quellcode versteckt hatte.

Die Angaben wurden nicht öffentlich gelistet, sondern nur im Hintergrund der Produktseite entdeckt, was den Verdacht nahelegt, dass es sich um interne Platzhalter oder vorläufige Schätzungen handeln könnte.

Laut dem Fund soll das 512‑GB‑Modell bei rund 19.826 CZK liegen, was vor Steuern etwa 950 US‑Dollar entspricht. Das größere 2‑TB‑Modell wird mit 22.305 CZK geführt, also ungefähr 1.070 US‑Dollar. Da die Informationen nicht offiziell bestätigt sind und lediglich im Code der Seite auftauchten, sollten sie mit deutlicher Vorsicht betrachtet werden.

Ob diese Preise tatsächlich den finalen Marktstart widerspiegeln oder lediglich interne Testwerte darstellen, bleibt unklar. Der Händler selbst hat die Angaben nicht kommentiert, und Valve hat bislang keinerlei Preisstruktur für die neue Hardware kommuniziert. Die Entdeckung zeigt jedoch, dass sich die Vorbereitungen im Hintergrund weiter verdichten.

  1. Ranzeweih 148435 XP Master-at-Arms Onyx | 09.01.2026 - 21:31 Uhr

    Ich warte auf die nächste X Box, sollte MS das Konsolengeschäft jedoch aufgeben, wäre das definitiv eine Option.

