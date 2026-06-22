Steam Machine: Preise enthüllt: 512GB und 2TB Modelle starten ab 1049 Dollar ohne Controller

Mit der Steam Machine zeichnet sich ein neues Hardware-Angebot im Gaming-Segment ab, das nun erstmals konkrete Preisstrukturen zeigt. Die verschiedenen Modelle starten bei 1049 US-Dollar und reichen je nach Ausstattung bis zu 1428 US-Dollar.
Zur Auswahl stehen mehrere Varianten: Ein 512GB-Modell ohne Controller sowie ein Bundle mit Controller. Darüber hinaus gibt es eine 2TB-Version, ebenfalls optional mit Controller-Paket. Damit positioniert sich die Hardware klar im oberen Preisbereich moderner Gaming-Systeme.
Die Preisstaffelung zeigt deutlich, dass Valve offenbar auf unterschiedliche Nutzergruppen abzielt – von Einstiegskäufern im High-End-Segment bis hin zu Spielern, die maximale Speicherkapazität und vollständige Ausstattung bevorzugen.
Besonders die Kombination aus PC-naher Plattform und dedizierter Hardware-Integration dürfte die Diskussion rund um die Preisgestaltung weiter anheizen. Im Vergleich zu klassischen Konsolen liegt die Steam Machine damit deutlich über dem üblichen Einstiegspreisniveau.
Technische Details
- Modifizierter AMD Zen 4 mit 6 Cores/12 Threads
- Modifizierte AMD RDNA3 28 CUs
- 16 GB DDR5 + 8 GB GDDR6 VRAM
- 512 GB NVMe-SSD, microSD-Kartensteckplatz
- WLAN 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit-Ethernet
- Integrierter Funkadapter für den Steam Controller
- Kompakter Würfel, ~16 cm Seitenlänge
- SteamOS 3
UPDATE: Die technischen Details findet ihr jetzt hier.
Steam Machine – Offizielle Preise
- 512GB – ohne Controller: $1049 / 1039€
- 512GB – mit Controller Bundle: $1128 / 1108 €
- 2TB – ohne Controller: $1349 / 1359 €
- 2TB – mit Controller Bundle: $1428 / 1428 €
Was sagt ihr zu den Preisen?
231 Kommentare AddedMitdiskutieren
die Preise werden von Sony und Microsoft in Zukunft sowieso getoppt. Wundern dürfen wa uns nicht mehr
Hab ich irgendwie so erwartet die Preise, wundert mich also nicht nur das es ne 512 GB und 2 TB gibt keine 1 TB Version
Joa, happig für die Leistung.
Die Hardware-Specs reißen 2026 sicher keinen mehr vom Hocker – das ist veraltet und viel zu teuer. Der wahre Gamechanger ist hier aber das Valve-Statement im Hintergrund (Digital Playground). Dass SteamOS für andere Systeme geöffnet wird und immer mehr Desktop-Features kriegt, ist genial. Wenn die Helix Konsole am Ende erlaubt, dass wir SteamOS nativ draufpacken, bin ich wunschlos glücklich. Die eigene Steam-Bibliothek auf dem dicken Fernseher mit purem Konsolen-Feeling, ganz ohne Windows-Frust. Das ist genau mein Ding!
„Wenn die Helix Konsole am Ende erlaubt, dass wir SteamOS nativ draufpacken“
Ernsthaft?
Warum nicht? Helix soll ein PC-Hybrid werden, der PC-Spiele nativ abspielt. Wenn Microsoft die Plattform öffnet und Valve zeitgleich SteamOS für andere Hardware freigibt – und man wird ja wohl noch träumen dürfen!
Wieso sollte MS die Plattform öffnen und damit Xbox schaden?
Ganz im Gegenteil: Unter Asha Sharma geht es Microsoft genau um diese maximale PC-Verzahnung, um Reichweite für ihre Dienste zu generieren. Natürlich wird MS das System ab Werk nicht verschenken, aber Helix bricht die alten Konsolen-Regeln auf. Wenn die Hardware am Ende so nah am PC gebaut ist, dass die Community über Umwege SteamOS per Dual-Boot draufpackt, ist das Ziel erreicht. Es geht um die Freiheit der Hardware.
Puh das sind happige Preise für die Hardware 😦
Die einzigen die jetzt noch eine Steam Machine kaufen, haben eine Villa, 3 Autos und keine Ahnung wie viel Geld Sie genau auf dem Konto haben und Leute die Probleme mit komplexen Zusammenhängen haben und 20 Ratenkredite bei allen auf dem Markt befindlichen Anbietern. Der Rest geht ins Internet und bestellt für 1400€ teile und bastelt sich einen PC mit viel mehr Leistung der dasselbe und viel viel mehr kann als nur Steam abspielen.
Das hässliche Teil stellt man sich bestimmt dann gerne ins Wohnzimmer, bzw. der Partner hat was dagegen
Muss ja kein Hightower sein. Mein PC ist nicht größer als meine PS5 nur etwas breiter.
Ich hab als glücklicher Single meinen PC im Wohnzimmer. Ich weiß aber von anderen, dass es die Frau/Freundin nicht erlaubt hat.
Lol…