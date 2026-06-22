Steam Machine: Preise enthüllt: 512GB und 2TB Modelle starten ab 1049 Dollar ohne Controller

Steam Machine erscheint mit vier Preisstufen von 1049 bis 1428 Dollar je nach Ausstattung.

Mit der Steam Machine zeichnet sich ein neues Hardware-Angebot im Gaming-Segment ab, das nun erstmals konkrete Preisstrukturen zeigt. Die verschiedenen Modelle starten bei 1049 US-Dollar und reichen je nach Ausstattung bis zu 1428 US-Dollar.

Zur Auswahl stehen mehrere Varianten: Ein 512GB-Modell ohne Controller sowie ein Bundle mit Controller. Darüber hinaus gibt es eine 2TB-Version, ebenfalls optional mit Controller-Paket. Damit positioniert sich die Hardware klar im oberen Preisbereich moderner Gaming-Systeme.

Die Preisstaffelung zeigt deutlich, dass Valve offenbar auf unterschiedliche Nutzergruppen abzielt – von Einstiegskäufern im High-End-Segment bis hin zu Spielern, die maximale Speicherkapazität und vollständige Ausstattung bevorzugen.

Besonders die Kombination aus PC-naher Plattform und dedizierter Hardware-Integration dürfte die Diskussion rund um die Preisgestaltung weiter anheizen. Im Vergleich zu klassischen Konsolen liegt die Steam Machine damit deutlich über dem üblichen Einstiegspreisniveau.

Technische Details

Modifizierter AMD Zen 4 mit 6 Cores/12 Threads

Modifizierte AMD RDNA3 28 CUs

16 GB DDR5 + 8 GB GDDR6 VRAM

512 GB NVMe-SSD, microSD-Kartensteckplatz

WLAN 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit-Ethernet

Integrierter Funkadapter für den Steam Controller

Kompakter Würfel, ~16 cm Seitenlänge

SteamOS 3

UPDATE: Die technischen Details findet ihr jetzt hier.

Steam Machine – Offizielle Preise

512GB – ohne Controller: $1049 / 1039€

512GB – mit Controller Bundle: $1128 / 1108 €

2TB – ohne Controller: $1349 / 1359 €

2TB – mit Controller Bundle: $1428 / 1428 €

Was sagt ihr zu den Preisen?