Steam Machine: „Red Line of Death“: Vermeintlicher GPU-Defekt entpuppt sich als Missverständnis

Nachdem ein Nutzer von einer vermeintlich defekten Steam Machine („Red Line of Death“) berichtet hatte, hat Valve nun die tatsächliche Ursache des Problems erläutert. Entgegen der ersten Annahme lag kein Defekt der Grafikeinheit vor.
Der Nutzer hatte auf Reddit geschildert, dass seine Steam Machine nach nur rund 20 Minuten Nutzung eine rote LED-Anzeige zeigte. Nach den bisherigen Hinweisen von Valve deutete diese auf einen GPU-Fehler hin. Schließlich gelang es ihm jedoch, das System durch einen CMOS-Reset wieder in Betrieb zu nehmen, indem er das Gerät über Nacht vollständig vom Stromnetz trennte.
Valve erklärte daraufhin, dass es aufgrund eines Kommunikationsfehlers zu einer falschen Zuordnung der LED-Anzeige gekommen sei. Die Anzeige auf der Vorderseite sei ab Werk horizontal gespiegelt, weshalb die Fehlercodes vertauscht dargestellt würden. Statt eines GPU-Defekts habe die rote LED in diesem Fall auf ein Memory Training hingewiesen.
Nach Angaben des Unternehmens kann dieses Verhalten insbesondere nach einem BIOS-Update auf Systemen mit AMD Zen 4- oder Zen 5-Prozessoren auftreten. Während dieses Vorgangs trainiert das System den Arbeitsspeicher neu, was mehrere Neustarts erfordern kann. Sollte der Prozess nicht korrekt abgeschlossen werden, könne ein CMOS-Reset beziehungsweise ein erneutes Speichertraining das Problem beheben.
Valve geht davon aus, dass das BIOS-Update auf der betroffenen Steam Machine nicht vollständig abgeschlossen wurde und die empfohlene Vorgehensweise deshalb ein erneutes Memory Training ausgelöst hat.
16 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nur ein Missverständnis, da hat Valve Glück gehabt.
Na schön, dass es sich Aufgeklärt hat.
Der Gerät steht irgendwie unter keinen guten Stern.
Frag mich eher wer die überhaupt kaufen wird, gibt keinen Nutzen dafür wirklich
Dir fällt kein Nutzen für einen PC ein? Wir haben einige zu Hause und die werden regelmäßig genutzt.
Wer nen PC möchte kauft sich auch einen richtigen PC und keine Steam Maschine
Schon, aber wenn man sich die aktuellen Preise anschaut ist es schon fast wieder eine Option. Verstehe mich nicht falsch, das Ding ist überteuert, aber…Alle Optionen auch 😅
Und was kaufen sich die, die einen möglichst kleinen PC für unter den Fernseher oder unterwegs wollen?
Ist dir schon mal in den Sinn gekommen, dass es verschiedene Menschen mit verschiedenen Anforderungen an einen PC haben?
Handhelds, Laptops, Mini-PCs, SBCs … Deiner Aussage nach, kauft sowas keiner, denn wer einen PC will, kauft sich ja einen „richtigen“ PC. Als ob es sowas gäbe xD
Das wird die paar Käufer freuen – ich will nicht wissen was für ein langwieriger Prozess das werden würde wenn man sie austauschen muss.
Eine kurze Anfrage an den Support und dann wird getauscht.. was glaubst du denn welche Hinterhof-Schmiede das Teil herstellt?
Ist das alles kompliziert geworden. Was vermisse ich die Zeiten des SNES. Cartridge rein und gut ist. Vielleicht mal pusten, aber dann lief es.
Evercade?
Oder der Neo Geo Re-Release
Schau dir mal Zaparoo an 😜
Das ist ein Frontend / Service was mit NFC funktioniert. Da kannst du deine eigenen Cartridges basteln und spielen 😁
Also war es nur ein Missverständnis 😅
Das wäre auch schlecht kopiert gewesen von der 360
Wieder ein bisschen Stress umsonst 😅.