Steam Machine: „Red Line of Death“: Vermeintlicher GPU-Defekt entpuppt sich als Missverständnis

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Image: Valve / Steam Machine

Valve erklärt die Ursache einer missverständlichen Fehleranzeige bei der Steam Machine, die unter „Red Line of Death“ bekannt wurde.

Nachdem ein Nutzer von einer vermeintlich defekten Steam Machine („Red Line of Death“) berichtet hatte, hat Valve nun die tatsächliche Ursache des Problems erläutert. Entgegen der ersten Annahme lag kein Defekt der Grafikeinheit vor.

Der Nutzer hatte auf Reddit geschildert, dass seine Steam Machine nach nur rund 20 Minuten Nutzung eine rote LED-Anzeige zeigte. Nach den bisherigen Hinweisen von Valve deutete diese auf einen GPU-Fehler hin. Schließlich gelang es ihm jedoch, das System durch einen CMOS-Reset wieder in Betrieb zu nehmen, indem er das Gerät über Nacht vollständig vom Stromnetz trennte.

Valve erklärte daraufhin, dass es aufgrund eines Kommunikationsfehlers zu einer falschen Zuordnung der LED-Anzeige gekommen sei. Die Anzeige auf der Vorderseite sei ab Werk horizontal gespiegelt, weshalb die Fehlercodes vertauscht dargestellt würden. Statt eines GPU-Defekts habe die rote LED in diesem Fall auf ein Memory Training hingewiesen.

Nach Angaben des Unternehmens kann dieses Verhalten insbesondere nach einem BIOS-Update auf Systemen mit AMD Zen 4- oder Zen 5-Prozessoren auftreten. Während dieses Vorgangs trainiert das System den Arbeitsspeicher neu, was mehrere Neustarts erfordern kann. Sollte der Prozess nicht korrekt abgeschlossen werden, könne ein CMOS-Reset beziehungsweise ein erneutes Speichertraining das Problem beheben.

Valve geht davon aus, dass das BIOS-Update auf der betroffenen Steam Machine nicht vollständig abgeschlossen wurde und die empfohlene Vorgehensweise deshalb ein erneutes Memory Training ausgelöst hat.

Quelle
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16 Kommentare Added

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  3. Haen 17170 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 08.07.2026 - 19:22 Uhr

    Der Gerät steht irgendwie unter keinen guten Stern.

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  4. nexus258 65970 XP Romper Domper Stomper | 08.07.2026 - 19:35 Uhr

    Frag mich eher wer die überhaupt kaufen wird, gibt keinen Nutzen dafür wirklich

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    • Lord Maternus 374315 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 08.07.2026 - 19:39 Uhr
      Antwort auf nexus258

      Dir fällt kein Nutzen für einen PC ein? Wir haben einige zu Hause und die werden regelmäßig genutzt.

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        • Ash2X 352660 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 08.07.2026 - 19:52 Uhr
          Antwort auf nexus258

          Schon, aber wenn man sich die aktuellen Preise anschaut ist es schon fast wieder eine Option. Verstehe mich nicht falsch, das Ding ist überteuert, aber…Alle Optionen auch 😅

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        • Lord Maternus 374315 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 08.07.2026 - 19:56 Uhr
          Antwort auf nexus258

          Und was kaufen sich die, die einen möglichst kleinen PC für unter den Fernseher oder unterwegs wollen?
          Ist dir schon mal in den Sinn gekommen, dass es verschiedene Menschen mit verschiedenen Anforderungen an einen PC haben?

          Handhelds, Laptops, Mini-PCs, SBCs … Deiner Aussage nach, kauft sowas keiner, denn wer einen PC will, kauft sich ja einen „richtigen“ PC. Als ob es sowas gäbe xD

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  5. Ash2X 352660 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 08.07.2026 - 19:49 Uhr

    Das wird die paar Käufer freuen – ich will nicht wissen was für ein langwieriger Prozess das werden würde wenn man sie austauschen muss.

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    • Laufzeitfehler 33400 XP Bobby Car Geisterfahrer | 08.07.2026 - 21:58 Uhr
      Antwort auf Ash2X

      Eine kurze Anfrage an den Support und dann wird getauscht.. was glaubst du denn welche Hinterhof-Schmiede das Teil herstellt?

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  6. Orbit 35715 XP Bobby Car Raser | 08.07.2026 - 20:02 Uhr

    Ist das alles kompliziert geworden. Was vermisse ich die Zeiten des SNES. Cartridge rein und gut ist. Vielleicht mal pusten, aber dann lief es.

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    • Laufzeitfehler 33400 XP Bobby Car Geisterfahrer | 08.07.2026 - 22:00 Uhr
      Antwort auf Orbit

      Schau dir mal Zaparoo an 😜
      Das ist ein Frontend / Service was mit NFC funktioniert. Da kannst du deine eigenen Cartridges basteln und spielen 😁

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