Steam Machine: Valve ändert Formulierung von 4K60-Gaming nach ersten Tests

Nach ersten Reviews passt Valve die Leistungsangaben der Steam Machine an.

Die ersten Tests zur Steam Machine sorgen für gemischte Eindrücke und führen nun offenbar zu einer Anpassung der offiziellen Leistungsangaben durch Valve.

Während einige Reviews die einfache Einrichtung und Nutzung des Systems positiv hervorheben, fällt die Einschätzung der Hardware-Performance deutlich differenzierter aus. Mehrere Tests zeigen, dass die Steam Machine leistungsmäßig ungefähr mit GPUs wie der Intel Arc B570, der Nvidia RTX 3060 oder der AMD RX 6600 vergleichbar ist.

In praxisnahen Benchmarks berichten Tester zudem, dass selbst bei 1080p-Auflösung nicht in allen Fällen stabile 60 FPS erreicht werden. Bei 1440p zeigen sich in aktuellen Spielen teils deutliche Performance-Einbrüche.

Zum Zeitpunkt der Ankündigung wurde die Steam Machine noch prominent mit „4K60-Gaming“ beworben, was als eines der Hauptfeatures des Systems galt. Diese Darstellung wurde inzwischen jedoch angepasst.

Ein Blick auf die aktuelle Produktseite zeigt nun eine abgeschwächte Formulierung. Dort spricht Valve nur noch von „bis zu 4K-Gaming mit FSR 4.1“ und verweist zusätzlich auf die Kombination aus einem semi-custom AMD Desktop-CPU- und GPU-Design.

Damit wird die ursprüngliche Leistungsversprechen-Formulierung präzisiert, ohne eine konkrete 4K60-Garantie zu nennen. Die Anpassung deutet darauf hin, dass die tatsächliche Performance stärker vom jeweiligen Spiel und den verwendeten Grafiksettings abhängig ist als zunächst kommuniziert.