Steam Machine: Valve bereitet offenbar vier Modelle für den Launch vor

Neue Daten aus einem aktuellen Steam-Update deuten darauf hin, dass Valve mehrere Modelle der kommenden Steam Machine vorbereitet. Laut Datamining-Einträgen sollen insgesamt vier verschiedene Modellnummern in den Dateien aufgetaucht sein.
Entdeckt wurden die Hinweise von einem Nutzer im Steam-Machine-Subreddit, der sich auf Daten der SteamTracking-GitHub-Seite beruft. Zusätzlich sollen in den aktuellen Dateien zwei sogenannte „Steam Frame“-Pakete gefunden worden sein.
Welche Unterschiede die vier Modelle konkret bieten werden, ist bislang nicht bekannt. Bereits im vergangenen Jahr hatte Valve jedoch Pläne für Varianten mit 512 GB und 2 TB Speicher erwähnt. Ob die aktuellen Modelle damit zusammenhängen oder ob sich die Hardwareplanung durch die anhaltende Speicherkrise verändert hat, bleibt offen.
Der aktuelle Steam-Update-Code beschäftigt sich laut den Berichten außerdem mit einem internen Reservierungssystem von Valve. Daher wird spekuliert, dass die Steam Machine ähnlich wie zuvor der Steam Controller über ein Vorbestell- oder Reservierungsmodell verkauft werden könnte.
Offizielle Informationen zu Preis oder Veröffentlichungsdatum gibt es weiterhin nicht. Trotz zwischenzeitlicher Gerüchte über eine mögliche Verschiebung auf 2027 hatte Valve zuletzt im März bestätigt, dass die Steam Machine weiterhin noch in diesem Jahr erscheinen soll.
In der Community wird inzwischen über eine mögliche Ankündigung im Mai spekuliert. Gleichzeitig bleibt vor allem die Preisgestaltung eines der größten Diskussionsthemen rund um die neue Hardware. Bereits bei der Vorstellung im November hatte Valve einen Preis leicht oberhalb klassischer Konsolen angedeutet.
25 Kommentare AddedMitdiskutieren
vier modelle die sich alle nur in der festplatten kapazität unterscheiden? Naja bin ich mal gespannt , und auf den preis. Aber für mich eh uninteressant, da ich nur ein spiel in der steam bibliothek besitze
Einmal mit und einmal mit ohne Gamepad ^^
haha ja das auch noch. Also 512 gb mit gamepad und ohne
und 2tb mit gamepad und ohne
Ohne Gamepad, nur mit Maus und Tatstatur und 120 GB alte gebrauchte HDD für 199 Euro 😉
Tippe auf SSD und RAM-Kapazität.
Jup. RAM ist ja auch wechselbar
Arbeitsspeicher macht wenig Sinn.
Warum macht das deiner Meinung nach wenig Sinn?
CPU, GPU und Arbeitsspeicher ist etwas was du besser Einheitlich machst,
Dadurch hast du einfach deutlich weniger Baustellen die im Nachhinein entstehen „können“.
Sehe ich beim RAM nicht wirklich.
Wenn du nur nach oben erweiterst und als Beispiel 16 GB RAM als Standard verbaust, dann kannst du immer noch ohne Probleme mehr oder schnelleren RAM in einem neuen Paket anbieten. Geht doch bei ROG Ally auch.
Eigentlich ja aber RAM soll wechselbar sein
Es werden wohl normale DDR5 SO-DIMM Laptop-RAM-Module verwendet
Es muß aber der große kühler entfernt werden
Selbst wenn die RAM-Chips verlötet würden, was sie nicht werden, macht mehr RAM Sinn. Das ist die einfachste Möglichkeit an der Performance zu drehen ohne das System komplett zu verändern.
Ram Kapazität auch. Da bin ich Mal gespannt. 16 und 24 dann
Sicher mit saftigem Speicheraufschlag, gut hab ich bis 2030 ausgesorgt (ausgenommen GPU)
Bei einen Preis oberhalb aktueller Konsolen sollte der Gerät dann schon etwas können (müssen).
Teuer, teurer, am teuersten und exorbitant Teuer…😅??
Teuer. Teurer. Am teuersten. Exorbitant teuer. Alienware. Nintendo.
Das ist die offiziell anerkannte Reihenfolge.
Ahh danke für die Vervollständigung die Reihenfolge 😅👌🏻
Jemand ne Ahnung, wie das dort mit dem Mod-Support laufen könnte?
Is’n PC. Kannste machen, was du willst. 🤷🏻
Eine günstige Variante mit weniger Speicher wäre gut, wenn dafür der Preis deutlich niedriger ist. Ich habe so viele NVMe Speicher hier herumliegen, weswegen ich diesen auch nicht brauche.
Wenn dadurch der Preis stark fällt, wäre die Steam Machine vielleicht doch interessant.
Der Preis wird echt interessant.
Ich sehe da für mich eher weniger Nutzen obwohl ich ein Steamdeck besitze. Bin mit meiner Series X da glaube ich besser aufgestellt für zu Hause.
Die Aussage mit dem Preis leicht oberhalb klassicher Konsolen ist sehr schwammig formuliert gerade im Hinblick auf die Speicherkrise, bin mal gespannt.
Für jeden Geldbeutel ist was mit dabei. So lobe ich mir das