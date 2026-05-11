Steam Machine: Valve bereitet offenbar vier Modelle für den Launch vor

Neue Daten aus einem aktuellen Steam-Update deuten darauf hin, dass Valve mehrere Modelle der kommenden Steam Machine vorbereitet. Laut Datamining-Einträgen sollen insgesamt vier verschiedene Modellnummern in den Dateien aufgetaucht sein.

Entdeckt wurden die Hinweise von einem Nutzer im Steam-Machine-Subreddit, der sich auf Daten der SteamTracking-GitHub-Seite beruft. Zusätzlich sollen in den aktuellen Dateien zwei sogenannte „Steam Frame“-Pakete gefunden worden sein.

Welche Unterschiede die vier Modelle konkret bieten werden, ist bislang nicht bekannt. Bereits im vergangenen Jahr hatte Valve jedoch Pläne für Varianten mit 512 GB und 2 TB Speicher erwähnt. Ob die aktuellen Modelle damit zusammenhängen oder ob sich die Hardwareplanung durch die anhaltende Speicherkrise verändert hat, bleibt offen.

Der aktuelle Steam-Update-Code beschäftigt sich laut den Berichten außerdem mit einem internen Reservierungssystem von Valve. Daher wird spekuliert, dass die Steam Machine ähnlich wie zuvor der Steam Controller über ein Vorbestell- oder Reservierungsmodell verkauft werden könnte.

Offizielle Informationen zu Preis oder Veröffentlichungsdatum gibt es weiterhin nicht. Trotz zwischenzeitlicher Gerüchte über eine mögliche Verschiebung auf 2027 hatte Valve zuletzt im März bestätigt, dass die Steam Machine weiterhin noch in diesem Jahr erscheinen soll.

In der Community wird inzwischen über eine mögliche Ankündigung im Mai spekuliert. Gleichzeitig bleibt vor allem die Preisgestaltung eines der größten Diskussionsthemen rund um die neue Hardware. Bereits bei der Vorstellung im November hatte Valve einen Preis leicht oberhalb klassischer Konsolen angedeutet.