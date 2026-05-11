Steam Machine: Valve bereitet offenbar vier Modelle für den Launch vor

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Image: Valve / Steam Machine

Valve plant offenbar vier Steam-Machine-Modelle und arbeitet an einem Reservierungssystem zum Launch.

Neue Daten aus einem aktuellen Steam-Update deuten darauf hin, dass Valve mehrere Modelle der kommenden Steam Machine vorbereitet. Laut Datamining-Einträgen sollen insgesamt vier verschiedene Modellnummern in den Dateien aufgetaucht sein.

Entdeckt wurden die Hinweise von einem Nutzer im Steam-Machine-Subreddit, der sich auf Daten der SteamTracking-GitHub-Seite beruft. Zusätzlich sollen in den aktuellen Dateien zwei sogenannte „Steam Frame“-Pakete gefunden worden sein.

Welche Unterschiede die vier Modelle konkret bieten werden, ist bislang nicht bekannt. Bereits im vergangenen Jahr hatte Valve jedoch Pläne für Varianten mit 512 GB und 2 TB Speicher erwähnt. Ob die aktuellen Modelle damit zusammenhängen oder ob sich die Hardwareplanung durch die anhaltende Speicherkrise verändert hat, bleibt offen.

Der aktuelle Steam-Update-Code beschäftigt sich laut den Berichten außerdem mit einem internen Reservierungssystem von Valve. Daher wird spekuliert, dass die Steam Machine ähnlich wie zuvor der Steam Controller über ein Vorbestell- oder Reservierungsmodell verkauft werden könnte.

Offizielle Informationen zu Preis oder Veröffentlichungsdatum gibt es weiterhin nicht. Trotz zwischenzeitlicher Gerüchte über eine mögliche Verschiebung auf 2027 hatte Valve zuletzt im März bestätigt, dass die Steam Machine weiterhin noch in diesem Jahr erscheinen soll.

In der Community wird inzwischen über eine mögliche Ankündigung im Mai spekuliert. Gleichzeitig bleibt vor allem die Preisgestaltung eines der größten Diskussionsthemen rund um die neue Hardware. Bereits bei der Vorstellung im November hatte Valve einen Preis leicht oberhalb klassischer Konsolen angedeutet.

Quelle
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25 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. DanSanAliaMi 104705 XP Elite User | 11.05.2026 - 15:47 Uhr

    vier modelle die sich alle nur in der festplatten kapazität unterscheiden? Naja bin ich mal gespannt , und auf den preis. Aber für mich eh uninteressant, da ich nur ein spiel in der steam bibliothek besitze

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          • Kitomy 66355 XP Romper Domper Stomper | 11.05.2026 - 16:22 Uhr
            Antwort auf faktencheck

            CPU, GPU und Arbeitsspeicher ist etwas was du besser Einheitlich machst,
            Dadurch hast du einfach deutlich weniger Baustellen die im Nachhinein entstehen „können“.

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            • faktencheck 192120 XP Grub Killer Man | 11.05.2026 - 16:32 Uhr
              Antwort auf Kitomy

              Sehe ich beim RAM nicht wirklich.
              Wenn du nur nach oben erweiterst und als Beispiel 16 GB RAM als Standard verbaust, dann kannst du immer noch ohne Probleme mehr oder schnelleren RAM in einem neuen Paket anbieten. Geht doch bei ROG Ally auch.

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        • Cicci 11790 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 11.05.2026 - 16:35 Uhr
          Antwort auf Kitomy

          Eigentlich ja aber RAM soll wechselbar sein
          Es werden wohl normale DDR5 SO-DIMM Laptop-RAM-Module verwendet
          Es muß aber der große kühler entfernt werden

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          • faktencheck 192120 XP Grub Killer Man | 11.05.2026 - 16:43 Uhr
            Antwort auf Cicci

            Selbst wenn die RAM-Chips verlötet würden, was sie nicht werden, macht mehr RAM Sinn. Das ist die einfachste Möglichkeit an der Performance zu drehen ohne das System komplett zu verändern.

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  2. Economic 102430 XP Profi User | 11.05.2026 - 15:49 Uhr

    Sicher mit saftigem Speicheraufschlag, gut hab ich bis 2030 ausgesorgt (ausgenommen GPU)

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  3. Haen 7940 XP Beginner Level 4 | 11.05.2026 - 15:51 Uhr

    Bei einen Preis oberhalb aktueller Konsolen sollte der Gerät dann schon etwas können (müssen).

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  6. LargeHenry 16220 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 11.05.2026 - 16:30 Uhr

    Eine günstige Variante mit weniger Speicher wäre gut, wenn dafür der Preis deutlich niedriger ist. Ich habe so viele NVMe Speicher hier herumliegen, weswegen ich diesen auch nicht brauche.

    Wenn dadurch der Preis stark fällt, wäre die Steam Machine vielleicht doch interessant.

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  8. BasDom 31320 XP Bobby Car Bewunderer | 11.05.2026 - 16:46 Uhr

    Ich sehe da für mich eher weniger Nutzen obwohl ich ein Steamdeck besitze. Bin mit meiner Series X da glaube ich besser aufgestellt für zu Hause.

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  9. Katanameister 422320 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 11.05.2026 - 16:52 Uhr

    Die Aussage mit dem Preis leicht oberhalb klassicher Konsolen ist sehr schwammig formuliert gerade im Hinblick auf die Speicherkrise, bin mal gespannt.

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