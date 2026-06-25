Steam Machine: Valve bezeichnet Preis der Hardware als höher als geplant

Valve gibt zu, dass die Steam Machine deutlich teurer geworden ist als ursprünglich vorgesehen.

Der Preis der Steam Machine liegt laut Valve deutlich über den ursprünglichen Erwartungen des Unternehmens.

In einem Gespräch mit Rock Paper Shotgun erklärte Valve-Ingenieur Yazan Aldehayyat, dass die Hardware ursprünglich als möglichst zugänglicher Einstieg in die PC-Welt konzipiert worden sei. Aufgrund hoher Kosten für Komponenten, Produktion, Logistik und Vertrieb habe dieses Ziel jedoch nicht erreicht werden können.

Die Basisversion der Steam Machine wird aktuell zu einem Preis von 1.049 US-Dollar angeboten. Damit liegt die Hardware deutlich über dem Preisniveau klassischer Spielkonsolen.

Aldehayyat betonte, dass Valve die Steam Machine gerne zu einem niedrigeren Preis angeboten hätte. Die aktuellen Marktbedingungen und die Kostenstruktur der verbauten Komponenten hätten dies jedoch verhindert.

Ob die Preise künftig sinken könnten, wollte das Unternehmen nicht prognostizieren. Laut Valve sei es derzeit schwierig abzuschätzen, wie sich die Märkte für Hardware-Komponenten entwickeln werden. Deshalb wolle man keine Aussagen treffen, die später möglicherweise nicht eingehalten werden könnten.

Auch Designer Lawrence Yang verwies auf die weiterhin hohen Preise und die begrenzte Verfügbarkeit wichtiger Bauteile. Diese Faktoren würden nicht nur Valve betreffen, sondern die gesamte Hardware-Branche vor Herausforderungen stellen.

Branchenanalysten gehen aufgrund des hohen Preises und der speziellen Positionierung davon aus, dass die Steam Machine eher eine Nischenlösung bleiben könnte. Trotz des Interesses an kompakten Gaming-PCs dürfte die Hardware damit vor allem Enthusiasten ansprechen.