Steam Machine: Valve enthüllt Steam Machine und Steam Frame Verified für 2026

Auf der GDC 2026 hat Valve erstmals Details zu Steam Machine Verified und Steam Frame Verified vorgestellt.
Beide Geräte sollen 2026 erscheinen und bieten neue Standards für die Kompatibilität von Spielen auf unterschiedlichen Plattformen.
Steam Machine Verified basiert auf allen bereits Steam Deck Verified Spielen, die automatisch auch für die Steam Machine freigegeben werden. Die Geräte erfordern eine stabile Performance von 30 FPS bei 1080p, nutzen die gleichen Controller- und Input-Standards wie das Steam Deck und sind für große TV-Bildschirme optimiert.
Die deutlich leistungsstärkere Hardware ermöglicht eine große kompatible Spielebibliothek bereits zum Launch.
Steam Frame Verified konzentriert sich ausschließlich auf den Standalone-Modus, also keine gestreamten PC-Inhalte. Hier werden sowohl VR- als auch Nicht-VR-Spiele auf dem Headset getestet.
VR-Titel müssen 90 FPS erreichen, Nicht-VR-Spiele mindestens 30 FPS bei 1280×720. Die Benutzeroberfläche muss lesbar sein, und x86-Spiele laufen über Proton und FEX-Translation; Entwickler können auch native Android-Builds einreichen. Deck Verified und Playable-Titel werden automatisch auf Kompatibilität getestet.
Mit diesen beiden Initiativen stärkt Valve die Spielerfahrung auf eigenen Geräten und sorgt für klar definierte Qualitätsstandards bei Performance, Steuerung und Lesbarkeit. Steam Machine und Steam Frame Verified könnten bereits 2026 neue Maßstäbe für plattformübergreifendes Gaming setzen.
33 Kommentare AddedMitdiskutieren
DA bin ich raus, 1080P + 30 Fps waren vor 10 Jahren toll.
Bin auf den Preis gespannt.
30fps sind echt schwach. MS sollte es auf mind. 60fps Beschränken.
Als ob!
Als ob Valve im Jahr 2026 eine neue Maschine bringt, die 720p mit 30FPS zum Standard erklärt. Stellt euch vor, der neue Porsche 911 ist in der Stadt mit 50 km/h angegeben.
Die Reaktion im Netz: Wooooot, ein Porsche der 50 fährt? Wer soll das denn kaufen? Schrott!
Also liebe Leute, ich habe nicht so viel Ahnung von Specs und Spocs und Terraflops, aber der durchschnittliche Verstand sagt mir, das Valve eine Maschine auf den Markt bringt, die heutigen Standards entspricht. Und das ist nicht 720p/30FPS. Oder der schöne Valve Würfel ist für unter 200€ zu erwerben, dann könnte man auch damit leben.
Korrekt, Ich habe gerade geschaut und es wird wohl nicht so schlimm ausfallen. Wenn die SM in etwa die 6fache Leistung des Decks hat, was Valve selbst so angegeben hat, dann landen wir bei ca. 8-9 TFLOPS, was in etwa der PS5-Leistung entspricht. Realistischer Durchschnitt oder Ziel wäre wohl eher 1080p-1440p@60fps.
Dann stellt sich aber die Frage, wessen geniale Marketingidee diese Mindestangabe bei 1080@30fps oder 720p sogar sein sollte, welche wohl in eher seltenen Fällen überhaupt greifen würde? Eine Gefallen tut man sich damit ganz sicher nicht. Das müsste man dann klar dem Normalfall gegenüberstellen und diesen auch hervorheben, dann würden nicht solche Missverständnisse entstehen.
Es bleibt aber dabei, dass die SM auch dann keine direkte Konkurrenz zur Xbox Helix sein wird.
720p/30FPS gehört nicht zum Marketing, das sind die Mindestanforderungen um den Stempel „Valve Würfel Verifiziert“ zu bekommen. Der Ritter Runkel hat das astrein erklärt.
Hier wird ja nicht die Leistungsfähigkeit des Gerätes beworben, sondern eine Anforderung beschrieben, die ein Spiel erfüllen muss, damit es einen grünen Haken bekommt. Wobei grüner Haken bedeutet „aus unserer Sicht einigermaßen spielbar“. Das Ding ist ja immer noch ein PC und da gibt es üblicherweise nicht dieses „Generationending“, um das, was nicht mehr lauft, abzugrenzen.
Im Moment dürfte von den Performanceanforderungen her noch so gut wie jedes Spiel das Label bekommen, die meisten werden dürften deutlich besseren Settings gut funktionen. Irgendwann in der Zukunft wird’s an der Stelle für ein „Verified“ für Forza Horizon 9 vielleicht nicht mehr reichen.
Wenn man nach „GDC_2026_HWTalk.pdf“ sucht, ist der erste Treffer ein Link zur Präsentation. Da steht noch mal ein bisschen mehr.
Danke Ritter Runkel, Top👍
Sieht zwar wirklich stylisch aus finde ich, am Ende aber genauso uninteressant wie die Playstation. Ich setze lieber auf das Maß aller Dinge, Xbox Project Helix.
Seitdem Project Helix angekündigt wurde ist die Steammachine von meiner Wunschliste verschwunden. Wenn MS wirklich die eierlegende Wollmilchsau bringt, gibt es wohl keine Alternative mehr. Und die paar exclusives für die PS sind mir allerlei, genau wie jetzt auch schon. ^^
Und am Ende wird es dann sein wie auf dem Deck. Verified ja, aber ob es wirklich läuft steht auf einem ganz anderen Blatt. Gibt wohl genug Beispiele wo andauernde Abstürze an der Tagesordnung sind wegen dem Linux-background.