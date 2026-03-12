Steam Machine: Valve enthüllt Steam Machine und Steam Frame Verified für 2026

Valve stellt auf der GDC 2026 Steam Machine Verified und Steam Frame Verified vor.

Auf der GDC 2026 hat Valve erstmals Details zu Steam Machine Verified und Steam Frame Verified vorgestellt.

Beide Geräte sollen 2026 erscheinen und bieten neue Standards für die Kompatibilität von Spielen auf unterschiedlichen Plattformen.

Steam Machine Verified basiert auf allen bereits Steam Deck Verified Spielen, die automatisch auch für die Steam Machine freigegeben werden. Die Geräte erfordern eine stabile Performance von 30 FPS bei 1080p, nutzen die gleichen Controller- und Input-Standards wie das Steam Deck und sind für große TV-Bildschirme optimiert.

Die deutlich leistungsstärkere Hardware ermöglicht eine große kompatible Spielebibliothek bereits zum Launch.

Steam Frame Verified konzentriert sich ausschließlich auf den Standalone-Modus, also keine gestreamten PC-Inhalte. Hier werden sowohl VR- als auch Nicht-VR-Spiele auf dem Headset getestet.

VR-Titel müssen 90 FPS erreichen, Nicht-VR-Spiele mindestens 30 FPS bei 1280×720. Die Benutzeroberfläche muss lesbar sein, und x86-Spiele laufen über Proton und FEX-Translation; Entwickler können auch native Android-Builds einreichen. Deck Verified und Playable-Titel werden automatisch auf Kompatibilität getestet.

Mit diesen beiden Initiativen stärkt Valve die Spielerfahrung auf eigenen Geräten und sorgt für klar definierte Qualitätsstandards bei Performance, Steuerung und Lesbarkeit. Steam Machine und Steam Frame Verified könnten bereits 2026 neue Maßstäbe für plattformübergreifendes Gaming setzen.