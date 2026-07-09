Steam Machine: Valve ermöglicht die Installation von Windows jetzt offiziell

Valve stellt die notwendigen Treiber für die Installation von Windows auf der Steam Machine bereit.

Ab sofort lässt sich Windows auf der Steam Machine installieren, nachdem Valve die dafür benötigten Treiber und Systemdateien veröffentlicht hat. Besitzer der Hardware können damit alternativ zu SteamOS auch Microsofts Betriebssystem nutzen.

Bereitgestellt werden unter anderem Treiber für die Grafikeinheit, WLAN, Bluetooth sowie den SD-Kartenleser. Nach der Installation von Windows können diese direkt auf der Steam Machine eingerichtet werden, um die Hardware vollständig nutzen zu können.

Für die Installation muss das System zunächst ausgeschaltet und anschließend mit einem bootfähigen Windows-USB-Stick gestartet werden. Über das Boot-Menü wird die Windows-Installation gestartet. Da die WLAN-Treiber während der Einrichtung noch nicht verfügbar sind, ist für den Installationsprozess eine Ethernet-Verbindung erforderlich.

Aktuell unterstützt Valve noch kein Dual-Boot-System. Die entsprechende Funktion soll erst mit einer zukünftigen Version des SteamOS-Installationsprogramms nachgereicht werden. Wer Windows installiert, überschreibt daher den gesamten Speicher der Steam Machine und sollte wichtige Daten zuvor sichern.

Valve betont außerdem, dass Windows auf Steam-Hardware offiziell nicht unterstützt wird. Bei Problemen mit dem alternativen Betriebssystem bietet das Unternehmen keinen offiziellen Support an. Nutzer können sich stattdessen an die Steam-Community oder entsprechende Foren wenden.

Mit der Bereitstellung der Windows-Treiber unterstreicht Valve erneut den offenen PC-Ansatz des Unternehmens und ermöglicht Anwendern die freie Wahl des Betriebssystems auf ihrer Steam Machine.