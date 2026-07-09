Steam Machine: Valve ermöglicht die Installation von Windows jetzt offiziell

36 Autor: , in News / Steam Machine
Übersicht
Image: Valve / Steam Machine

Valve stellt die notwendigen Treiber für die Installation von Windows auf der Steam Machine bereit.

Ab sofort lässt sich Windows auf der Steam Machine installieren, nachdem Valve die dafür benötigten Treiber und Systemdateien veröffentlicht hat. Besitzer der Hardware können damit alternativ zu SteamOS auch Microsofts Betriebssystem nutzen.

Bereitgestellt werden unter anderem Treiber für die Grafikeinheit, WLAN, Bluetooth sowie den SD-Kartenleser. Nach der Installation von Windows können diese direkt auf der Steam Machine eingerichtet werden, um die Hardware vollständig nutzen zu können.

Für die Installation muss das System zunächst ausgeschaltet und anschließend mit einem bootfähigen Windows-USB-Stick gestartet werden. Über das Boot-Menü wird die Windows-Installation gestartet. Da die WLAN-Treiber während der Einrichtung noch nicht verfügbar sind, ist für den Installationsprozess eine Ethernet-Verbindung erforderlich.

Aktuell unterstützt Valve noch kein Dual-Boot-System. Die entsprechende Funktion soll erst mit einer zukünftigen Version des SteamOS-Installationsprogramms nachgereicht werden. Wer Windows installiert, überschreibt daher den gesamten Speicher der Steam Machine und sollte wichtige Daten zuvor sichern.

Valve betont außerdem, dass Windows auf Steam-Hardware offiziell nicht unterstützt wird. Bei Problemen mit dem alternativen Betriebssystem bietet das Unternehmen keinen offiziellen Support an. Nutzer können sich stattdessen an die Steam-Community oder entsprechende Foren wenden.

Mit der Bereitstellung der Windows-Treiber unterstreicht Valve erneut den offenen PC-Ansatz des Unternehmens und ermöglicht Anwendern die freie Wahl des Betriebssystems auf ihrer Steam Machine.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Steam Machine

36 Kommentare Added

Mitdiskutieren
      • Haen 17730 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 09.07.2026 - 15:47 Uhr
        Antwort auf faktencheck

        Offenbar sehen die einen Vorteil darin sonst würden sie es nicht machen.

        Evenruell haben die auch etwas mehr Ahnung als dahergelaufene PS Ultras. So vermute ich zumindest.

        2
          • Haen 17730 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 09.07.2026 - 15:58 Uhr
            Antwort auf faktencheck

            Sonst hättest ja nicht so darauf geantwortet. Eigentlich logisch. Man kennt die Pappenheimer eben.

            Ach ja, immer dieses dämliche Nachfragen nervt. Denke doch bitte einmal selbstständig.

            Schönen Tag noch.

            1
            • DrFreaK666 312780 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 09.07.2026 - 16:01 Uhr
              Antwort auf Haen

              „Evenruell haben die auch etwas mehr Ahnung als dahergelaufene PS Ultras. “

              „Das ist ein Argument. Wofür auch immer.“

              Ganz genau.

              1
              • Haen 17730 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 09.07.2026 - 16:10 Uhr
                Antwort auf DrFreaK666

                Ich frage mich schon warum Valve das macht. Eines der teuersten und aktuell angesagtesten Buden auf diesen Erdball…

                Schwer am überlegen dranne (Ruhrpott Deutsch).
                Warum macht Valve es dann, wenn die Helden hier doch so viel mehr Ahnung haben? Fragen über Fragen.

                0
                • DrFreaK666 312780 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 09.07.2026 - 16:15 Uhr
                  Antwort auf Haen

                  Weil das Gerät auch für Windows User interessant wird?
                  Valve macht ja nicht mit SteamOS Kohle sondern mit der Hardware.
                  Und mehr verkaufte Einheiten bedeutet mehr Gewinn.

                  0
                  • Haen 17730 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 09.07.2026 - 16:18 Uhr
                    Antwort auf DrFreaK666

                    Mir ist das klar. Gute Fakten

                    Aber diese Fakten checkt eben nicht jeder.

                    0
                • Johnny2k 65075 XP Romper Domper Stomper | 09.07.2026 - 16:40 Uhr
                  Antwort auf Haen

                  Weil Microsoft das Glück hat immer noch eine de facto Monopolstellung zu haben wenn es um Kompatibilität und Spiele geht.

                  Wenn es jedoch um die Nutzererfahrung, Datenschutz, Design, Sicherheit und allgemeine Zufriedenheit geht dann spricht vieles eher gegen Windows.

                  0
      • faktencheck 219540 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 09.07.2026 - 15:56 Uhr
        Antwort auf DrFreaK666

        Ändert aber nichts an der Zielgruppe des Geräts. Die sich ein Steam Deck geholt haben, haben das bestimmt nicht gemacht weil sie darauf Windows haben wollten. Ähnlich wird es wohl bei der Steam Maschine sein. Ich verschwende doch nicht freiwillig Leistung.

        1
        • DrFreaK666 312780 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 09.07.2026 - 15:59 Uhr
          Antwort auf faktencheck

          Wenn jemand einen kleinen PC will, manche seiner Programme aber nur auf Windows laufen, dann macht das Sinn.

          0
          • faktencheck 219540 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 09.07.2026 - 16:12 Uhr
            Antwort auf DrFreaK666

            Naja das ist in meinen Augen ziemlich konstruiert. Mag sicherlich ein paar geben die das machen. Aber der überwiegende Teil will genau das BS nutzen welches installiert ist. Zumal es keinerlei offiziellen Support gibt.

            0
            • DrFreaK666 312780 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 09.07.2026 - 16:19 Uhr
              Antwort auf faktencheck

              Support. Wie oft hast du dich schon an den MS Support wenden müssen?

              Mein Mini-PC kam mit Windows und jetzt läuft CashyOS.
              Auf meinem PC Windows und CashyOS.
              Auf Linux gibt es keine Xbox-App und keine Play Anywhere Games. Wenn man das nutzen will, dann schaut man mit Linux in die Röhre

              0
              • faktencheck 219540 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 09.07.2026 - 16:40 Uhr
                Antwort auf DrFreaK666

                Ich habe mich noch nie an den Windows-Support gewandt.
                Aber mit der Xbox-App etc. hast du nen Punkt. Auch wenn ich dafür nicht viele Kunden sehe, die darauf hinaus sind.

                0
  5. starfoxmk 30605 XP Bobby Car Bewunderer | 09.07.2026 - 15:44 Uhr

    „Mit der Bereitstellung der Windows-Treiber unterstreicht Valve erneut den offenen PC-Ansatz des Unternehmens und ermöglicht Anwendern die freie Wahl des Betriebssystems auf ihrer Steam Machine.“

    Nein. Sie müssen das Ding irgendwie verkauft bekommen.

    1
    • faktencheck 219540 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 09.07.2026 - 16:13 Uhr
      Antwort auf starfoxmk

      „Nein. Sie müssen das Ding irgendwie verkauft bekommen.“

      Und das ist auch genau der Punkt der mir in den Sinn kam.

      2
  7. de Maja 358085 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 09.07.2026 - 15:54 Uhr

    So schwachbrüstig wie die Steam Machine ist, ist das aber kein gutes Unterfangen, Windows ist schon sehr Ressourcensaugend😅
    Im Umkehrschluss bedeutet das aber immer mehr das Steam auch auf die nächste Xbox kommen könnte, mit jeder verkauften Helix könnte ein potentieller Steamuser dazu kommen.

    0
  8. Cicci 35770 XP Bobby Car Raser | 09.07.2026 - 15:54 Uhr

    Es sind weltweit:
    Windows: ca. 71 %
    macOS: ca. 15–16 %
    Linux: ca. 4–5 %
    ChromeOS: ca. 2–3 %
    Andere: unter 1 %
    Die Windows nutzen wieso ?
    Laut hier welche so schlecht 😜

    1
  9. karambaa 24780 XP Nasenbohrer Level 2 | 09.07.2026 - 16:17 Uhr

    Das ist ja wie einen Mac zu kaufen und dort Windows zu installieren.

    0

Hinterlasse eine Antwort