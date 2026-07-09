Steam Machine: Valve ermöglicht die Installation von Windows jetzt offiziell

Ab sofort lässt sich Windows auf der Steam Machine installieren, nachdem Valve die dafür benötigten Treiber und Systemdateien veröffentlicht hat. Besitzer der Hardware können damit alternativ zu SteamOS auch Microsofts Betriebssystem nutzen.
Bereitgestellt werden unter anderem Treiber für die Grafikeinheit, WLAN, Bluetooth sowie den SD-Kartenleser. Nach der Installation von Windows können diese direkt auf der Steam Machine eingerichtet werden, um die Hardware vollständig nutzen zu können.
Für die Installation muss das System zunächst ausgeschaltet und anschließend mit einem bootfähigen Windows-USB-Stick gestartet werden. Über das Boot-Menü wird die Windows-Installation gestartet. Da die WLAN-Treiber während der Einrichtung noch nicht verfügbar sind, ist für den Installationsprozess eine Ethernet-Verbindung erforderlich.
Aktuell unterstützt Valve noch kein Dual-Boot-System. Die entsprechende Funktion soll erst mit einer zukünftigen Version des SteamOS-Installationsprogramms nachgereicht werden. Wer Windows installiert, überschreibt daher den gesamten Speicher der Steam Machine und sollte wichtige Daten zuvor sichern.
Valve betont außerdem, dass Windows auf Steam-Hardware offiziell nicht unterstützt wird. Bei Problemen mit dem alternativen Betriebssystem bietet das Unternehmen keinen offiziellen Support an. Nutzer können sich stattdessen an die Steam-Community oder entsprechende Foren wenden.
Mit der Bereitstellung der Windows-Treiber unterstreicht Valve erneut den offenen PC-Ansatz des Unternehmens und ermöglicht Anwendern die freie Wahl des Betriebssystems auf ihrer Steam Machine.
36 Kommentare AddedMitdiskutieren
Und im Umkehrschluss…?
Tada.
Gut dann viel Spaß 😁
Naja wer will sich schon freiwillig die Pest holen ?! 😉
Das frage ich mich gerade auch.
Offenbar sehen die einen Vorteil darin sonst würden sie es nicht machen.
Evenruell haben die auch etwas mehr Ahnung als dahergelaufene PS Ultras. So vermute ich zumindest.
Was haben denn die „dahergelaufenen PS Ultras“ damit zu tun?
Sonst hättest ja nicht so darauf geantwortet. Eigentlich logisch. Man kennt die Pappenheimer eben.
Ach ja, immer dieses dämliche Nachfragen nervt. Denke doch bitte einmal selbstständig.
Schönen Tag noch.
Wenn Personen wie du nicht so viel fragwürdiges schreiben würden, dann bräuchte man nicht nachzufragen. Eigentlich logisch oder? Also werde ich weiter nachfragen. 🙂
Markus Lanz für arme.
Faktenmeister und drfreak sind gute Freunde die machen dich jetzt platt 🤣😂
Was hat Markus Lanz damit zu tun?
Richtig 👍
Ich glaube es liegt eher daran, dass Tage wieder kürzer werden.
Das ist ein Argument. Wofür auch immer.
„Evenruell haben die auch etwas mehr Ahnung als dahergelaufene PS Ultras. “
„Das ist ein Argument. Wofür auch immer.“
Ganz genau.
Ich frage mich schon warum Valve das macht. Eines der teuersten und aktuell angesagtesten Buden auf diesen Erdball…
Schwer am überlegen dranne (Ruhrpott Deutsch).
Warum macht Valve es dann, wenn die Helden hier doch so viel mehr Ahnung haben? Fragen über Fragen.
Weil das Gerät auch für Windows User interessant wird?
Valve macht ja nicht mit SteamOS Kohle sondern mit der Hardware.
Und mehr verkaufte Einheiten bedeutet mehr Gewinn.
Mir ist das klar. Gute Fakten
Aber diese Fakten checkt eben nicht jeder.
Weil Microsoft das Glück hat immer noch eine de facto Monopolstellung zu haben wenn es um Kompatibilität und Spiele geht.
Wenn es jedoch um die Nutzererfahrung, Datenschutz, Design, Sicherheit und allgemeine Zufriedenheit geht dann spricht vieles eher gegen Windows.
Datenschutz. Wenn ich diesen Quatsch schon höre.
Windows ist halt immer noch deutlich kompatibler
Ändert aber nichts an der Zielgruppe des Geräts. Die sich ein Steam Deck geholt haben, haben das bestimmt nicht gemacht weil sie darauf Windows haben wollten. Ähnlich wird es wohl bei der Steam Maschine sein. Ich verschwende doch nicht freiwillig Leistung.
Wenn jemand einen kleinen PC will, manche seiner Programme aber nur auf Windows laufen, dann macht das Sinn.
Naja das ist in meinen Augen ziemlich konstruiert. Mag sicherlich ein paar geben die das machen. Aber der überwiegende Teil will genau das BS nutzen welches installiert ist. Zumal es keinerlei offiziellen Support gibt.
Support. Wie oft hast du dich schon an den MS Support wenden müssen?
Mein Mini-PC kam mit Windows und jetzt läuft CashyOS.
Auf meinem PC Windows und CashyOS.
Auf Linux gibt es keine Xbox-App und keine Play Anywhere Games. Wenn man das nutzen will, dann schaut man mit Linux in die Röhre
Ich habe mich noch nie an den Windows-Support gewandt.
Aber mit der Xbox-App etc. hast du nen Punkt. Auch wenn ich dafür nicht viele Kunden sehe, die darauf hinaus sind.
Ne, aber die Wahl zu haben ist immer gut.
Wenn Valve in Zukunft Dual-Boot ermöglicht, dann spricht noch weniger dagegen
Ja haben ist besser als brauchen – da hast du Recht.
Ich finde Windows ziemlich gut.
Ist die jetzt eigentlich schon draussen?
„Mit der Bereitstellung der Windows-Treiber unterstreicht Valve erneut den offenen PC-Ansatz des Unternehmens und ermöglicht Anwendern die freie Wahl des Betriebssystems auf ihrer Steam Machine.“
Nein. Sie müssen das Ding irgendwie verkauft bekommen.
„Nein. Sie müssen das Ding irgendwie verkauft bekommen.“
Und das ist auch genau der Punkt der mir in den Sinn kam.
Liest sich wie ein Krampf, würde ich nicht machen wollen.
So schwachbrüstig wie die Steam Machine ist, ist das aber kein gutes Unterfangen, Windows ist schon sehr Ressourcensaugend😅
Im Umkehrschluss bedeutet das aber immer mehr das Steam auch auf die nächste Xbox kommen könnte, mit jeder verkauften Helix könnte ein potentieller Steamuser dazu kommen.
Es sind weltweit:
Windows: ca. 71 %
macOS: ca. 15–16 %
Linux: ca. 4–5 %
ChromeOS: ca. 2–3 %
Andere: unter 1 %
Die Windows nutzen wieso ?
Laut hier welche so schlecht 😜
Das ist ja wie einen Mac zu kaufen und dort Windows zu installieren.