Steam Machine: Valve startet heute neues Reservierungssystem für seinen Controller

Valve führt Reservierungssystem für den Steam Controller ein und reagiert auf hohe Nachfrage und Reseller.

Valve hat auf die hohe Nachfrage zum Steam Controller reagiert und ein neues Reservierungssystem angekündigt, das ab heute um 19:00 Uhr in Kraft tritt. Ziel ist es, das Kauferlebnis zu verbessern und Wiederverkäufe stärker einzuschränken.

Der Steam Controller war bereits kurz nach dem Verkaufsstart am 4. Mai stark nachgefragt, wodurch viele Kunden ihren Kauf nicht abschließen konnten. Laut Valve arbeitet das Unternehmen daran, den Lagerbestand schrittweise wieder aufzufüllen.

Mit dem neuen System können Kunden künftig eine Reservierung für einen Platz in der Warteschlange abgeben. Sobald der Controller wieder verfügbar ist, werden Nutzer in der Reihenfolge ihrer Reservierung per E-Mail benachrichtigt und erhalten anschließend ein 72-Stunden-Zeitfenster, um den Kauf auf Steam abzuschließen.

Die Reservierung ist auf einen Controller pro Account begrenzt. Zudem können nur Nutzer teilnehmen, die zuvor noch keinen Steam Controller gekauft haben. Zusätzlich gelten weitere Voraussetzungen: Der Steam-Account darf nicht negativ aufgefallen sein und es muss vor dem 27. April 2026 mindestens ein Kauf auf Steam getätigt worden sein.

Valve will mit diesen Maßnahmen insbesondere Wiederverkäufe reduzieren und die Verfügbarkeit fairer gestalten. Die Wiederauffüllung der Lagerbestände erfolgt schrittweise und regional unterschiedlich.

Der Start der neuen Reservierungsphase beginnt zunächst in den USA und Kanada, bevor weitere Regionen wie die Europäische Union, das Vereinigte Königreich und Australien folgen.